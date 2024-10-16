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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Сочи - Волга
Сочи - Волга: обзор матча 16 октября 2024
Сочи
16.10.2024, среда, 19:30
Россия. Кубок, 5 раунд
2 : 0
Завершен
Волга
33'
А. Шушеначев
89'
Р. Барт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Волга
ГОЛ! 2:0!
Р. Барт
89'
Замена
Ш. Шарипов
️️️️
Р. Шагиахметов
83'
80'
Желтая карточка
В. Чупин
79'
Замена
З. Кравцов
️️️️
Д. Коробов
75'
Желтая карточка
Е. Воронин
75'
Замена
Г. Уридия
️️️️
Д. Полях
75'
Замена
А. Мурза
️️️️
В. Жиронкин
Желтая карточка
М. Чирков
74'
Замена
А. Хежев
️️️️
С. Калинов
73'
71'
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
Б. Билалов
71'
Замена
Е. Воронин
️️️️
Р. Минаев
Замена
М. Носатый
️️️️
И. Сааведра
66'
Замена
Р. Барт
️️️️
И. Сафронов
66'
Замена
К. Никитин
️️️️
Н. Бурмистров
66'
Желтая карточка
Р. Шагиахметов
38'
ГОЛ! 1:0!
А. Шушеначев
Пас отдал
В. Лазарев
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Волга
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
88
Валерий Чупин
ЛЗ
47
Валентин Солодаренко
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
88
Максим Новиков
ОП
7
Дмитрий Коробов
АП
99
Данил Полях
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Сочи
33
Никита Карабашев
ВР
69
Астемир Хежев
ЛЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
60
Марк Носатый
ОП
70
Шодибек Шарипов
АП
59
Руслан Барт
ПВ
Волга
73
Денис Еремеев
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
15
Дэвид Кокоев
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
47
Захар Кравцов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
7
Артур Мурза
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
4-2-3-1
12
Заболотный
28
Магаль
4
Литвинов
37
Чирков
73
Калинов
10
Шагиахметов
14
Сааведра
18
Бурмистров
77
Лазарев
7
Сафронов
11
Шушеначев
4-1-2-3
86
Шайхутдинов
20
Ковалев
47
Солодаренко
5
Максименков
88
Чупин
88
Новиков
99
Полях
7
Коробов
9
Билалов
7
Жиронкин
77
Минаев
73
Калинов
69
Хежев
69
Хежев
73
Калинов
14
Сааведра
60
Носатый
60
Носатый
14
Сааведра
10
Шагиахметов
70
Шарипов
70
Шарипов
10
Шагиахметов
18
Бурмистров
29
Никитин
29
Никитин
18
Бурмистров
7
Сафронов
59
Барт
59
Барт
7
Сафронов
7
Коробов
47
Кравцов
47
Кравцов
7
Коробов
77
Минаев
37
Воронин
37
Воронин
77
Минаев
7
Жиронкин
7
Мурза
7
Мурза
7
Жиронкин
9
Билалов
99
Каменщиков
99
Каменщиков
9
Билалов
99
Полях
22
Уридия
22
Уридия
99
Полях
Остались в запасе
Сочи
Волга
28
Платон Платонов
ЦЗ
33
Никита Карабашев
ВР
Главный тренер
Роберт Морено
73
Денис Еремеев
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
15
Дэвид Кокоев
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
28
Платон Платонов
ЦЗ
33
Никита Карабашев
ВР
Остались в запасе
73
Денис Еремеев
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
15
Дэвид Кокоев
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Сочи - Волга
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
2 : 3
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
2 : 3
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Информация о матче
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