03.06.2026, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Составы команд
Гибралтар
Гибралтар
2-1-4-3
1
Банда
2
Джолли
6
Лопеш
5
Бент
24
14
Ронан
4
Позо
3
Валарино
10
Де Барр
7
Кашаро
8
4-3-3
1
15
13
3
2
7
6
8
9
22
20
3
Валарино
55
55
3
Валарино
4
Позо
53
Де Харо
53
Де Харо
4
Позо
24
58
58
24
14
Ронан
59
59
14
Ронан
10
Де Барр
9
Борхе
9
Борхе
10
Де Барр
14
14
4
4
Остались в запасе
Гибралтар
Британские Виргинские острова
57
Victor Huart
ВР
21
Kai Mauro
ЦЗ
17
Кеван Ронко
ПЗ
54
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
56
Jesse Gomez
ЦП
52
Джейми Кумбес
ЦФ
60
Harry Victor
ЦФ
50
Jaiden Bartolo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
18
Harry Foden
ВР
21
Alejandro Santos
ЦЗ
5
Momchil Yordanov
ЦЗ
16
Adrian Padilla
ЦП
12
Robert Green
ЦП
Главный тренер
Давид Перес
Остались в запасе
57
Victor Huart
ВР
21
Kai Mauro
ЦЗ
17
Кеван Ронко
ПЗ
54
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
56
Jesse Gomez
ЦП
52
Джейми Кумбес
ЦФ
60
Harry Victor
ЦФ
50
Jaiden Bartolo
ЦФ
Остались в запасе
18
Harry Foden
ВР
21
Alejandro Santos
ЦЗ
5
Momchil Yordanov
ЦЗ
16
Adrian Padilla
ЦП
12
Robert Green
ЦП
Главный тренер
Скотт Уайзман
Главный тренер
Давид Перес
Статистика матча Гибралтар - Британские Виргинские острова
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию Гибралтар против Британских Виргинских островов, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 июня в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Гибралтар – Гана
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»