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  • Гибралтар – Британские Виргинские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026

Гибралтар – Британские Виргинские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026

3 июня, 18:47
Гибралтар
03.06.2026, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Британские Виргинские острова
32' J. Scanlon 42' L. Mason 64' J. Scanlon
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
1
Брэдли Банда
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
5
Дэн Бент
ОП
24
Leon Mason
ЦП
14
Киан Ронан
ЦП
4
Николас Позо
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
8
J. Scanlon
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
Британские Виргинские острова
1
Toby Whiteside
ВР
2
Kristian Javier
ЦЗ
15
Jaden Abrams
ЦЗ
13
Ikyjah Williams
ЦЗ
3
Joshua Bertie
ЦЗ
7
Joel Mars
ЦП
6
T'Sharne Gallimore
ЦП
8
Luka Chalwell
ЦП
20
Jake Forbes
ЦФ
22
Johari Lacey
ЦФ
9
Javaun Splatt
ЦФ
Главный тренер
Давид Перес
Гибралтар
57
Victor Huart
ВР
21
Kai Mauro
ЦЗ
55
Jayvan Garro
ЦЗ
17
Кеван Ронко
ПЗ
54
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
53
Эван Де Харо
ОП
56
Jesse Gomez
ЦП
58
Luca Scanlon
ЦП
52
Джейми Кумбес
ЦФ
59
Han Stevens
ЦФ
9
Дилан Борхе
ЦФ
60
Harry Victor
ЦФ
50
Jaiden Bartolo
ЦФ
Британские Виргинские острова
18
Harry Foden
ВР
14
Quelahni Nickie
ЦЗ
4
T'Khoi Morton
ЦЗ
21
Alejandro Santos
ЦЗ
5
Momchil Yordanov
ЦЗ
16
Adrian Padilla
ЦП
12
Robert Green
ЦП
2-1-4-3
1
Банда
2
Джолли
6
Лопеш
5
Бент
24
14
Ронан
4
Позо
3
Валарино
10
Де Барр
7
Кашаро
8
4-3-3
1
15
13
3
2
7
6
8
9
22
20
3
Валарино
55
55
3
Валарино
4
Позо
53
Де Харо
53
Де Харо
4
Позо
24
58
58
24
14
Ронан
59
59
14
Ронан
10
Де Барр
9
Борхе
9
Борхе
10
Де Барр
14
14
4
4
Остались в запасе
Гибралтар
Британские Виргинские острова
57
Victor Huart
ВР
21
Kai Mauro
ЦЗ
17
Кеван Ронко
ПЗ
54
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
56
Jesse Gomez
ЦП
52
Джейми Кумбес
ЦФ
60
Harry Victor
ЦФ
50
Jaiden Bartolo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
18
Harry Foden
ВР
21
Alejandro Santos
ЦЗ
5
Momchil Yordanov
ЦЗ
16
Adrian Padilla
ЦП
12
Robert Green
ЦП
Главный тренер
Давид Перес
Остались в запасе
57
Victor Huart
ВР
21
Kai Mauro
ЦЗ
17
Кеван Ронко
ПЗ
54
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
56
Jesse Gomez
ЦП
52
Джейми Кумбес
ЦФ
60
Harry Victor
ЦФ
50
Jaiden Bartolo
ЦФ
Остались в запасе
18
Harry Foden
ВР
21
Alejandro Santos
ЦЗ
5
Momchil Yordanov
ЦЗ
16
Adrian Padilla
ЦП
12
Robert Green
ЦП
Главный тренер
Скотт Уайзман
Главный тренер
Давид Перес
Статистика матча Гибралтар - Британские Виргинские острова
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию Гибралтар против Британских Виргинских островов, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Гибралтар – Гана

Гибралтар – Британские Виргинские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Британские Виргинские острова Гибралтар
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