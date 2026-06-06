06.06.2026, суббота, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Составы команд
Гибралтар
Гибралтар
2-1-4-3
1
Банда
2
Джолли
6
Лопеш
5
Бент
14
Ронан
24
4
Позо
3
Валарино
10
Де Барр
9
Борхе
8
4-4-2
1
5
3
23
6
10
11
7
8
21
9
55
55
14
Ронан
53
Де Харо
53
Де Харо
14
Ронан
24
58
58
24
10
Де Барр
52
Кумбес
52
Кумбес
10
Де Барр
4
Позо
59
59
4
Позо
52
52
Остались в запасе
Гибралтар
Каймановы острова
57
Victor Huart
ВР
51
Jay Coombes
ЦЗ
54
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
56
Jesse Gomez
ЦП
60
Harry Victor
ЦФ
50
Jaiden Bartolo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
55
Deshawn Whittaker
ВР
51
Joshwa Campbell
ЦЗ
50
Jah Dain Alexander
ЦЗ
Главный тренер
Колин Роу
Остались в запасе
57
Victor Huart
ВР
51
Jay Coombes
ЦЗ
54
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
56
Jesse Gomez
ЦП
60
Harry Victor
ЦФ
50
Jaiden Bartolo
ЦФ
Остались в запасе
55
Deshawn Whittaker
ВР
51
Joshwa Campbell
ЦЗ
50
Jah Dain Alexander
ЦЗ
Главный тренер
Скотт Уайзман
Главный тренер
Колин Роу
Статистика матча Гибралтар - Каймановы острова
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию Гибралтар против Каймановых островов, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Гибралтар – Каймановы острова
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Источник: «Бомбардир»