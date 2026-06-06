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  • Гибралтар – Каймановы острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026

Гибралтар – Каймановы острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026

6 июня, 18:50
Гибралтар
06.06.2026, суббота, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Каймановы острова
12' J. Scanlon 49' Д. Борхе 57' Д. Валарино 59' Т. Де Барр
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
1
Брэдли Банда
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
5
Дэн Бент
ОП
14
Киан Ронан
ЦП
24
Leon Mason
ЦП
4
Николас Позо
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
8
J. Scanlon
ЦФ
9
Дилан Борхе
ЦФ
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
Каймановы острова
1
Lachlin Lambert
ВР
6
Wesley Robinson
ЦЗ
5
Cameron Gray
ЦЗ
3
D'Andre Rowe
ЦЗ
23
Jabari Campbell
ЦЗ
8
Jordan Bonilla
ЦП
10
Zachary Scott
ЦП
11
Sebastian Martinez
ЦП
7
Elijah Seymour
ЦП
9
Christopher Reeves
ЦФ
21
Jacobbi Tugman
ЦФ
Главный тренер
Колин Роу
Гибралтар
57
Victor Huart
ВР
51
Jay Coombes
ЦЗ
55
Jayvan Garro
ЦЗ
54
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
53
Эван Де Харо
ОП
58
Luca Scanlon
ЦП
56
Jesse Gomez
ЦП
52
Джейми Кумбес
ЦФ
60
Harry Victor
ЦФ
50
Jaiden Bartolo
ЦФ
59
Han Stevens
ЦФ
Каймановы острова
55
Deshawn Whittaker
ВР
51
Joshwa Campbell
ЦЗ
50
Jah Dain Alexander
ЦЗ
52
Kareem Foster
ЦП
2-1-4-3
1
Банда
2
Джолли
6
Лопеш
5
Бент
14
Ронан
24
4
Позо
3
Валарино
10
Де Барр
9
Борхе
8
4-4-2
1
5
3
23
6
10
11
7
8
21
9
55
55
14
Ронан
53
Де Харо
53
Де Харо
14
Ронан
24
58
58
24
10
Де Барр
52
Кумбес
52
Кумбес
10
Де Барр
4
Позо
59
59
4
Позо
52
52
Остались в запасе
Гибралтар
Каймановы острова
57
Victor Huart
ВР
51
Jay Coombes
ЦЗ
54
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
56
Jesse Gomez
ЦП
60
Harry Victor
ЦФ
50
Jaiden Bartolo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
55
Deshawn Whittaker
ВР
51
Joshwa Campbell
ЦЗ
50
Jah Dain Alexander
ЦЗ
Главный тренер
Колин Роу
Остались в запасе
57
Victor Huart
ВР
51
Jay Coombes
ЦЗ
54
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
56
Jesse Gomez
ЦП
60
Harry Victor
ЦФ
50
Jaiden Bartolo
ЦФ
Остались в запасе
55
Deshawn Whittaker
ВР
51
Joshwa Campbell
ЦЗ
50
Jah Dain Alexander
ЦЗ
Главный тренер
Скотт Уайзман
Главный тренер
Колин Роу
Статистика матча Гибралтар - Каймановы острова
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию Гибралтар против Каймановых островов, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Гибралтар – Каймановы острова

Гибралтар – Каймановы острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Каймановы острова Гибралтар
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