Луис Энрике оценил игру Сафонова за два года в «ПСЖ»

Сегодня, 17:10

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос об игре Матвея Сафонова.

Российский вратарь перешел в парижский клуб из «Краснодара» в 2024 году. Он выиграл с командой семь трофеев, включая Лигу чемпионов. В последних матчах Сафонов стал основным голкипером «ПСЖ».

– Мы говорили про Шевалье, Марина. Скажите, что Сафонов дает команде? Как вы оцениваете его игру за два года в клубе?

– Что касается оценок, думаю, лучше подождать до конца сезона и поговорить об этом. Я очень рад, что у меня в команде три таких качественных вратаря. Я уверен в них – они разные, но в то же время показали, что готовы помочь команде, и это для меня самое важное.

Источник: ютуб-канал «ПСЖ»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Энрике Луис
