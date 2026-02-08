Во Франции отреагировали на информацию, что Сафонов получает меньше всех в «ПСЖ»

Журналист Le Parisien Бенджамин Куарез прокомментировал информацию о зарплате Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее стало известно, что российский вратарь получает 250 тысяч евро в месяц. Он самый низкооплачиваемый футболист парижской команды.

– Зарплата Сафонова, по вашим сведениям, вдвое меньше, чем у Шевалье. С чем это связано и должна ли ситуация измениться, учитывая положение Матвея в команде?

– Это возможно, но на данный момент, насколько я знаю, переговоры о продлении контракта с Сафоновым еще не начались. Посмотрим, что будет в ближайшие месяцы. Клуб очень доволен ежедневной работой Матвея и его игрой. А так, я не знаю, с чем конкретно связано то, что сейчас Сафонов – самый низкооплачиваемый футболист основы «ПСЖ», но это так.