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  • Во Франции отреагировали на информацию, что Сафонов получает меньше всех в «ПСЖ»

Во Франции отреагировали на информацию, что Сафонов получает меньше всех в «ПСЖ»

8 февраля, 17:46
11

Журналист Le Parisien Бенджамин Куарез прокомментировал информацию о зарплате Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее стало известно, что российский вратарь получает 250 тысяч евро в месяц. Он самый низкооплачиваемый футболист парижской команды.

– Зарплата Сафонова, по вашим сведениям, вдвое меньше, чем у Шевалье. С чем это связано и должна ли ситуация измениться, учитывая положение Матвея в команде?

– Это возможно, но на данный момент, насколько я знаю, переговоры о продлении контракта с Сафоновым еще не начались. Посмотрим, что будет в ближайшие месяцы. Клуб очень доволен ежедневной работой Матвея и его игрой. А так, я не знаю, с чем конкретно связано то, что сейчас Сафонов – самый низкооплачиваемый футболист основы «ПСЖ», но это так.

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Источник: «РБ Спорт»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (11)
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Сам_себе_сказал
1770563837
3 ляма в год. тоже не очень плохая зп
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FFR
1770565702
Кончится тем, что ПСЖ не будет продлевать контракт с ним из-за частого и нездорового интереса российских журналистов.
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Anton1969
1770565900
Вечно эти журналюги лезут без мыла, а у людей из-за них потом жизнь ломается!!!
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k611
1770572376
Он до этого полгода в основе не выходил. С чего вдруг ему зарплату бы прибавили.
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Plyash
1770573986
Я бы продолжил так -- " меньше всех в ПСЖ , но больше всех в России(наверное) ." Это я для всяких вякальщиков , которым покоя не даёт успех Моти . Ему важен сам факт играть за команду такого класса , и зарплата тут не самое важное . Когда вернётся на Родину , будет легендой с небывалым количеством мировых титулов для нашего игрового спорта , да ещё в сфере футбола . Это данность . Так что успокойтесь , Сафонов -- это наша будущая футбольная гордость . Однозначно .
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1770600570
А зачем ему платить больше,если он и за эти деньги играет.Все верно со стороны ПСЖ.
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