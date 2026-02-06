Малафеев – о положении Сафонова в «ПСЖ»: «Больше стресса, давления и напряженности»

Экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев высказался о том, что Матвей Сафонов в двух матчах подряд выходил в стартовом составе «ПСЖ».

«Я не видел матчи, но слышал про пенальти. Это уже определенная такая закономерность, не тенденция даже, что может только радовать всех любителей российского футбола.

Что касается ситуации Матвея в клубе, то сейчас лучше, чем было до этого. Чем больше ты доказываешь болельщикам, руководству и тренерам, что можешь быть первым номером, тем сложнее тебя подвинуть.

Тут все будет зависеть от него. Держать место основного вратаря всегда сложнее, знаю это по опыту, все-таки больше стресса, давления и напряженности.

Тем более, когда играешь в таких серьезных клубах. Сейчас ситуация у него намного лучше, чем была ранее», – заявил Малафеев.