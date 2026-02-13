Введите ваш ник на сайте
Энрике ответил на вопрос об иерархии вратарей в «ПСЖ»

Вчера, 00:26

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике снова дал понять, что в команде нет стабильно основного голкипера.

  • С августа по ноябрь играл только Люка Шевалье.
  • После травмы француза в старте начал выходить Матвей Сафонов.
  • Российский вратарь пока остается первым номером, несмотря на пропущенный месяц из-за перелома руки.

– Должна ли быть строгая иерархия среди голкиперов, или это необязательно?

– В течение сезона возможны изменения не только из-за травм, но и из-за моих решений. Мы открыты для всего, что может сделать команду лучше.

Это означает, что у нас нет иерархии – нет первого, второго или третьего номера.

Мне это не интересно. Я всегда думаю о том, что может сделать команду лучше.

Еще по теме:
Энрике ответил, стал ли Сафонов номером 1 в «ПСЖ» 2
Энрике расхвалил Сафонова после победы в Ле Классик 6
Луис Энрике оценил игру Сафонова за два года в «ПСЖ»
Источник: Culture PSG
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Энрике Луис
