Энрике ответил на вопрос об иерархии вратарей в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике снова дал понять, что в команде нет стабильно основного голкипера.
- С августа по ноябрь играл только Люка Шевалье.
- После травмы француза в старте начал выходить Матвей Сафонов.
- Российский вратарь пока остается первым номером, несмотря на пропущенный месяц из-за перелома руки.
– Должна ли быть строгая иерархия среди голкиперов, или это необязательно?
– В течение сезона возможны изменения не только из-за травм, но и из-за моих решений. Мы открыты для всего, что может сделать команду лучше.
Это означает, что у нас нет иерархии – нет первого, второго или третьего номера.
Мне это не интересно. Я всегда думаю о том, что может сделать команду лучше.
Источник: Culture PSG