Энрике ответил на вопрос об иерархии вратарей в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике снова дал понять, что в команде нет стабильно основного голкипера.

С августа по ноябрь играл только Люка Шевалье.

После травмы француза в старте начал выходить Матвей Сафонов.

Российский вратарь пока остается первым номером, несмотря на пропущенный месяц из-за перелома руки.

– Должна ли быть строгая иерархия среди голкиперов, или это необязательно?

– В течение сезона возможны изменения не только из-за травм, но и из-за моих решений. Мы открыты для всего, что может сделать команду лучше.

Это означает, что у нас нет иерархии – нет первого, второго или третьего номера.

Мне это не интересно. Я всегда думаю о том, что может сделать команду лучше.