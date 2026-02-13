Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Экс-игрок киевского «Динамо» в восторге от Сафонова

Вчера, 19:42
2

Бывший защитник украинского «Динамо» Горан Попов прокомментировал выступление вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

  • Российский голкипер проводит 2-й сезон в клубе.
  • Он пропустил 18 голов в 24 матчах.
  • 26-летний Сафонов – лучший вратарь топ-5 лиг Европы по отбитым пенальти (5 из 7) в сезоне-2025/26.

«Это не случайно. Так ведется с давних пор – российские футболисты показывают качество везде, где играют. И успехи Матвея очень важны для российского футбола: есть человек, который играет в «ПСЖ». Это говорит об уровне футбола.

Я разговаривал с различными клубами РПЛ, и менеджеры мне говорили, что очень редко забирают молодежь из Европы, потому что в России есть достаточно качественных игроков в возрасте 17–19 лет, которые могут двигаться вперед.

И если Сафонов так продолжит, может оказаться где угодно, хоть в «Реале». Он качественный вратарь и сто процентов будет продолжать расти», – сказал Попов.

Еще по теме:
Энрике ответил на вопрос об иерархии вратарей в «ПСЖ»
Ловчев возмущен отзывами об игре Сафонова за «ПСЖ» 10
Экс-вратарь «ПСЖ» рассказал, за что Сафонова полюбили в команде 1
Источник: «РБ Спорт»
Франция. Лига 1 Украина. Премьер-лига ПСЖ Динамо К Попов Горан Сафонов Матвей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Нейтральный болельщик
1771001766
Походу в Украину он больше не приедет)
Ответить
Главные новости
Решение по Миллеру, состояние Слуцкого, Сафонов пропустил три, российский участник еврокубкового финала близок к закрытию и другие новости
01:16
Луганская «Заря» будет играть во Второй лиге
01:07
15
Головин получил 2 желтые карточки за 20 секунд
00:49
2
У желающего покинуть «Крылья Советов» Рассказова появился вариант в РПЛ
00:29
4
Головин оформил ассистентский дубль за 2 минуты
Вчера, 23:50
6
Полный список стран, выступающих за возвращение России
Вчера, 23:32
10
Полный список стран, выступивших против возвращения России
Вчера, 23:16
15
«Рубин» избавился от Рахимова по двум причинам
Вчера, 23:06
1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Ренну» (1:3)
Вчера, 22:57
10
Личка отказал клубу РПЛ
Вчера, 22:47
1
Все новости
Все новости
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Ренну» (1:3)
Вчера, 22:57
10
Сафонов попал в старт «ПСЖ» 4-й раз подряд
Вчера, 20:20
3
Экс-игрок киевского «Динамо» в восторге от Сафонова
Вчера, 19:42
2
Энрике ответил на вопрос об иерархии вратарей в «ПСЖ»
Вчера, 00:26
Ловчев возмущен отзывами об игре Сафонова за «ПСЖ»
12 февраля
11
«Марсель» уволил тренера, которого «Манчестер Сити» рассматривал как преемника Гвардиолы
11 февраля
Экс-вратарь «ПСЖ» рассказал, за что Сафонова полюбили в команде
10 февраля
1
Семин оценил новый статус Сафонова в «ПСЖ»
10 февраля
Экс-вратарь «ПСЖ» придумал прозвище для Сафонова
10 февраля
2
Энрике ответил, стал ли Сафонов номером 1 в «ПСЖ»
10 февраля
2
Тренер вратарей сборной России оценил вклад Сафонова в победу «ПСЖ» в Ле Классик
9 февраля
Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» в Ле Классик
9 февраля
Кривцов дал прогноз на остаток карьеры Сафонова
9 февраля
3
ФотоНа матч «ПСЖ» – «Марсель» пронесли флаг России
9 февраля
3
L’Equipe раскритиковала Сафонова за игру в Ле Классик
9 февраля
10
Энрике расхвалил Сафонова после победы в Ле Классик
9 февраля
6
Лига 1. «ПСЖ» разгромил в Ле Классик «Марсель» (5:0), Сафонов отыграл на ноль
9 февраля
12
Губерниев в восторге от попадания Сафонова в старт «ПСЖ» с «Марселем»: «Главный матч во Франции»
8 февраля
2
Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Марселем»
8 февраля
1
Чемпион мира-1998 объяснил, почему Сафонов лучше Шевалье
8 февраля
5
Во Франции отреагировали на информацию, что Сафонов получает меньше всех в «ПСЖ»
8 февраля
12
«Реал» хочет подписать ведущего игрока «ПСЖ» летом
8 февраля
1
Луис Энрике оценил игру Сафонова за два года в «ПСЖ»
8 февраля
Во Франции выявили огрехи в игре Сафонова
8 февраля
2
Уточненная информация о зарплате Сафонова в «ПСЖ»
8 февраля
4
В «ПСЖ» определились с будущим Луиса Энрике
8 февраля
ФотоСафонов посетил культовое место в Лондоне: «Закрыл гештальт»
7 февраля
11
Игроки «ПСЖ» охарактеризовали Сафонова
7 февраля
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 