Экс-игрок киевского «Динамо» в восторге от Сафонова

Бывший защитник украинского «Динамо» Горан Попов прокомментировал выступление вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Российский голкипер проводит 2-й сезон в клубе.

Он пропустил 18 голов в 24 матчах.

26-летний Сафонов – лучший вратарь топ-5 лиг Европы по отбитым пенальти (5 из 7) в сезоне-2025/26.

«Это не случайно. Так ведется с давних пор – российские футболисты показывают качество везде, где играют. И успехи Матвея очень важны для российского футбола: есть человек, который играет в «ПСЖ». Это говорит об уровне футбола.

Я разговаривал с различными клубами РПЛ, и менеджеры мне говорили, что очень редко забирают молодежь из Европы, потому что в России есть достаточно качественных игроков в возрасте 17–19 лет, которые могут двигаться вперед.

И если Сафонов так продолжит, может оказаться где угодно, хоть в «Реале». Он качественный вратарь и сто процентов будет продолжать расти», – сказал Попов.