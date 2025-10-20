Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Реакция Мостового на приглашение пройти тренерскую стажировку в европейском клубе

Реакция Мостового на приглашение пройти тренерскую стажировку в европейском клубе

Сегодня, 18:27
7

Александр Мостовой прокомментировал желание президента «Сьона» Кристиана Константина пригласить его на тренерскую стажировку.

«Ничего себе! Представляете, как бывает. Уже в Швейцарии про меня говорят. Хотя я не играл там, но против их команд и сборных играл, а меня до сих пор помнят, уважают и ценят.

Это приятно и здорово, что люди из других стран знают. Хотя фамилию Мостовой во всей Европе знают и не просто так.

Хотел бы поехать туда на стажировку? Если бы мне предложили четыре года назад, с удовольствием взял бы билет и поехал. А сейчас, чтобы взять билет – надо сойти с ума. Увидишь цены и даже лететь не хочешь.

А так бы с удовольствием поехал в «Сьон». Швейцария мне всегда нравилась – красота, чистота и культура. Ясно, что немного скучновато, но все равно. Тем более, я много раз был в Швейцарии.

Огромное спасибо Константину. Если у меня появятся лишние деньги, буду ждать приглашения», – сказал Мостовой.

  • 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
  • В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • В РПЛ он может работать только ассистентом.

Мостового пригласили на тренерскую стажировку в европейский клуб 5
Мостовой высказался о будущем тренере «Спартака» 2
Мостовой назвал российскую команду, которая будет доминировать в ближайшие годы 3
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Сьон Мостовой Александр
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Октавиус
1760974294
лихо съехал) маэстро!
Ответить
Ollegator
1760974907
Если, говорит, вы мне ещё и трансфер оплатите, то я снизойду и подгребу, гляну одним глазком)
Ответить
...уефан
1760974908
...предлагаю, прямо здесь, на Бомбере собрать на билет в одну сторону Саньку!)...
Ответить
Цугундeр
1760974960
)) Ждун , Бздун , Пи.дун.. Ну, и никак- не Царь, скорее "охреневшая" ) вельможа.)
Ответить
suhoffmonstro
1760978350
И титул главнрго Пи"""""ла достается ,,,,,,,, Как он уже задолбал своими если бы да кабы. Видать жить былой славой не сильно выгодно раз даже денег на билет в будущее не хватает, а взять команду из второй лиги хотя бы и что то путное из нее сделать либо не хотим либо сыкотно. Или Царю сразу " царский" клуб надо?
Ответить
k611
1760979290
Другой бы ухватился за возможность, а у этого всё отговорки. Говорить то проще чем реально чем то заниматься...
Ответить
FFR
1760981655
Может нам скинуться на билет Мостовому ?
Ответить
