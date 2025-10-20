Реакция Мостового на приглашение пройти тренерскую стажировку в европейском клубе

Александр Мостовой прокомментировал желание президента «Сьона» Кристиана Константина пригласить его на тренерскую стажировку.

«Ничего себе! Представляете, как бывает. Уже в Швейцарии про меня говорят. Хотя я не играл там, но против их команд и сборных играл, а меня до сих пор помнят, уважают и ценят.

Это приятно и здорово, что люди из других стран знают. Хотя фамилию Мостовой во всей Европе знают и не просто так.

Хотел бы поехать туда на стажировку? Если бы мне предложили четыре года назад, с удовольствием взял бы билет и поехал. А сейчас, чтобы взять билет – надо сойти с ума. Увидишь цены и даже лететь не хочешь.

А так бы с удовольствием поехал в «Сьон». Швейцария мне всегда нравилась – красота, чистота и культура. Ясно, что немного скучновато, но все равно. Тем более, я много раз был в Швейцарии.

Огромное спасибо Константину. Если у меня появятся лишние деньги, буду ждать приглашения», – сказал Мостовой.