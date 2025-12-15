«Ливерпуль» рассмотрит вариант с покупкой вингера за 65 миллионов фунтов

«Ливерпуль» ведет переговоры по трансферу вингера «Борнмута» Антуана Семеньо.

Некоторые источники полагают, что клуб уже запросил информацию об условиях выплаты по пункту об отступных в контракте игрока. Он встпит в силу в зимнее трансферное окно.

Сумма выкупа составит 60 миллионов фунтов плюс 5 миллионов фунтов в виде бонусов, а летом 2026 года она снизится примерно до 50 миллионов фунтов.

«Борнмут» будет рад оставить Семеньо у себя до конца сезона, даже если получит меньше денег от продажи вингера.

За футболистом также следит «Манчестер Сити».