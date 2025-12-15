«Ливерпуль» рассмотрит вариант с покупкой вингера за 65 миллионов фунтов

«Ливерпуль» ведет переговоры по трансферу вингера «Борнмута» Антуана Семеньо.
Некоторые источники полагают, что клуб уже запросил информацию об условиях выплаты по пункту об отступных в контракте игрока. Он встпит в силу в зимнее трансферное окно.
Сумма выкупа составит 60 миллионов фунтов плюс 5 миллионов фунтов в виде бонусов, а летом 2026 года она снизится примерно до 50 миллионов фунтов.
«Борнмут» будет рад оставить Семеньо у себя до конца сезона, даже если получит меньше денег от продажи вингера.
За футболистом также следит «Манчестер Сити».
- В этом сезоне 25-летний вингер сборной Ганы провел за клуб 15 матчей, забил 6 голов, отдал 3 передачи.
- Срок контракта Семеньо с «Борнмутом» рассчитан до середины 2030 года.
Источник: GIVEMESPORT