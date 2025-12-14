АПЛ. Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Кристал Пэлас»

В матче 16-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» дома крупно проиграл «Манчестер Сити» – 0:3.

Дубль у гостей оформил Эрлинг Холанд. Он открыл счет на 41-й минуте и реализовал пенальти на 88-й. В промежутке между двумя мячами норвежца гол у «Сити» забил Фил Фоден на 69-й минуте.

«Горожане» продлили победную серию до 5 матчей подряд на всех турнирах. Команда занимает 2-е место в АПЛ с 34 очками после 16 туров. «Кристал Пэлас» идет 5-м с 26 баллами.

В другом матче «Ноттингем Форест» на своем поле со счетом 3:0 дома победил «Тоттенхэм». Дубль у хозяев оформил Каллум Хадсон-Одои, еще один мяч на счету Ибраима Сангаре.

«Лесники» занимают 16-ю строчку с 18 баллами. Лондонцы идут 11-ми с 22 очками.