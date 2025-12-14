АПЛ. Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Кристал Пэлас»

В матче 16-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» дома крупно проиграл «Манчестер Сити» – 0:3.
Дубль у гостей оформил Эрлинг Холанд. Он открыл счет на 41-й минуте и реализовал пенальти на 88-й. В промежутке между двумя мячами норвежца гол у «Сити» забил Фил Фоден на 69-й минуте.
«Горожане» продлили победную серию до 5 матчей подряд на всех турнирах. Команда занимает 2-е место в АПЛ с 34 очками после 16 туров. «Кристал Пэлас» идет 5-м с 26 баллами.
В другом матче «Ноттингем Форест» на своем поле со счетом 3:0 дома победил «Тоттенхэм». Дубль у хозяев оформил Каллум Хадсон-Одои, еще один мяч на счету Ибраима Сангаре.
«Лесники» занимают 16-ю строчку с 18 баллами. Лондонцы идут 11-ми с 22 очками.
Англия. Премьер-лига. 16 тур
Кристал Пэлас - Манчестер Сити - 0:3 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Э. Холанд, 41; 0:2 - Ф. Фоден, 69; 0:3 - Э. Холанд, 88 (с пенальти).
Англия. Премьер-лига. 16 тур
Ноттингем Форест - Тоттенхэм - 3:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - К. Хадсон-Одои, 28; 2:0 - К. Хадсон-Одои, 50; 3:0 - И. Сангаре, 79.
Источник: «Бомбардир»