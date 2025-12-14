Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • АПЛ. Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Кристал Пэлас»

АПЛ. Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Кристал Пэлас»

Сегодня, 18:57

В матче 16-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» дома крупно проиграл «Манчестер Сити» – 0:3.

Дубль у гостей оформил Эрлинг Холанд. Он открыл счет на 41-й минуте и реализовал пенальти на 88-й. В промежутке между двумя мячами норвежца гол у «Сити» забил Фил Фоден на 69-й минуте.

«Горожане» продлили победную серию до 5 матчей подряд на всех турнирах. Команда занимает 2-е место в АПЛ с 34 очками после 16 туров. «Кристал Пэлас» идет 5-м с 26 баллами.

В другом матче «Ноттингем Форест» на своем поле со счетом 3:0 дома победил «Тоттенхэм». Дубль у хозяев оформил Каллум Хадсон-Одои, еще один мяч на счету Ибраима Сангаре.

«Лесники» занимают 16-ю строчку с 18 баллами. Лондонцы идут 11-ми с 22 очками.

Англия. Премьер-лига. 16 тур
Кристал Пэлас - Манчестер Сити - 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 - Э. Холанд, 41; 0:2 - Ф. Фоден, 69; 0:3 - Э. Холанд, 88 (с пенальти).
Таблица турнира Календарь турнира

Англия. Премьер-лига. 16 тур
Ноттингем Форест - Тоттенхэм - 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 - К. Хадсон-Одои, 28; 2:0 - К. Хадсон-Одои, 50; 3:0 - И. Сангаре, 79.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Ямаль потерял единоличное лидерство в списке самых дорогих игроков мира 2
Куртуа признал ошибку в матче с «Сити» в Лиге чемпионов
Гвардиола прокомментировал победу «Сити» над «Реалом» в Лиге чемпионов
Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Кристал Пэлас Ноттингем Форест Тоттенхэм
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
4
Винисиус объяснил свой спад в игре за «Реал»
21:40
Бундеслига. «Бавария» на 87-й минуте спаслась от домашнего поражения в матче с аутсайдером
21:29
Влиятельные лица «ПСЖ» предлагали тренеру ставить Сафонова вместо Шевалье
21:10
В РФС оценили работу Левникова в матче ЦСКА – «Краснодар»
19:35
2
Вердикт РФС по двум отмененным голам «Динамо» в ворота «Спартака»
19:19
6
ФотоСафонов попал в заявку на финал Межконтинентального кубка и может выиграть c «ПСЖ» 6-й трофей за год
18:40
6
Певица Зарубина раскритиковала Аршавина из-за ситуации с алиментами
17:36
23
Слуцкий – о ситуации с Кокориным и Мамаевым в Монте-Карло: «Их имидж повлиял на решения после «Кофемании»
17:18
4
Стало известно, когда «Спартак» определится с новым тренером
16:58
3
Все новости
Все новости
АПЛ. Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Кристал Пэлас»
18:57
АПЛ. «Арсенал» с трудом обыграл последнюю команду (2:1) и упрочил лидерство, у соперника 2 автогола
00:57
Салах побил рекорд Руни и стал рекордсменом АПЛ
Вчера, 20:58
АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Брайтон», Салах после скандала сделал голевой пас
Вчера, 19:59
АПЛ. «Челси» победил впервые за 5 матчей
Вчера, 19:55
Салаха вернули в состав «Ливерпуля»
12 декабря
ВидеоКанчельскис получил раритетный подарок от «Манчестер Юнайтед»
12 декабря
Канчельскис – о визите в Англию: «Меня здесь все ценят и уважают»
12 декабря
4
Фото«Манчестер Юнайтед» принял в гости тренера брянского «Динамо»: «Рады приветствовать»
11 декабря
Радимов заявил, что Салах повторяет его ситуацию в «Зените»
11 декабря
Аршавин оценил скандал вокруг Салаха
11 декабря
Стала известна позиция саудовских клубов по трансферу Салаха
11 декабря
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Вулверхэмптон» (4:1) и поднялся на 6 место
9 декабря
Каррагер назвал позором слова Салаха про «Ливерпуль»
9 декабря
Слот впервые прокомментировал скандальные слова Салаха
8 декабря
1
Экс-игрок сборной Англии назвал постыдным поведение Салаха
7 декабря
ФотоРоссиянин стал почетным гостем на матче АПЛ
7 декабря
14
Скандальная речь Салаха об отсутствии общения со Слотом и вероятном уходе из «Ливерпуля»
7 декабря
7
АПЛ. «Ливерпуль» вел 2:0 против «Лидса», но потерял очки (3:3)
6 декабря
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Сандерленд» (3:0), «Челси» не забил «Борнмуту» (0:0)
6 декабря
АПЛ. «Арсенал» пропустил на 95-й минуте и проиграл «Астон Вилле» Эмери (1:2)
6 декабря
3
Рой Кин – о «Манчестер Юнайтед»: «Команда из пивного бара»
5 декабря
2
Саудовская Аравия готова профинансировать трансфер Салаха
5 декабря
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома не обыграл аутсайдера (1:1)
5 декабря
Яя Туре оскорбил Гвардиолу
4 декабря
4
Фото«Арсенал» объявил о подписании братьев-близнецов
4 декабря
Мареска признал превосходство «Лидса» над «Челси»
4 декабря
ФотоНазваны претенденты на звание тренера года по версии Globe Soccer Awards
4 декабря
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 