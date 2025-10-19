Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Терри – о выдворении Абрамовича из «Челси»: «Это отвратительно»

Терри – о выдворении Абрамовича из «Челси»: «Это отвратительно»

Сегодня, 11:20

Бывший капитан «Челси» Джон Терри прокомментировал уход из клуба экс-владельца Романа Абрамовича.

  • «Челси» принадлежал Абрамовичу с 2003 по 2022 год.
  • Затем клуб продали американцу Тодду Боули и его партнерам по инвестиционному бизнесу за 2,34 миллиарда фунтов стерлингов.
  • Эти деньги заморожены на специальном счете. Бизнесмену нельзя ими распоряжаться.

«Произошедшее с Абрамовичем – это отвратительно. Роман во время пандемии отдал «Стэмфорд Бридж» медсестрам, людям.

Абрамович – прекрасный человек, который любил «Челси», который ради нашего клуба отказался от другого, это было правильное решение», – сказал Терри.

Еще по теме:
АПЛ. «Челси» разгромил в гостях «Форест» (3:0) и поднялся в топ-4, у Нету 1+1
Список финалистов премии Golden Boy 2
АПЛ. «Челси» на 96-й минуте вырвал победу над «Ливерпулем» (2:1) 2
Источник: ютуб-канал Джона Оби Микела
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Челси Терри Джон Абрамович Роман
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Нет слов»: Ледяхов – о новом тренере «Спартака»
11:05
2
Раскрыт самый большой страх Роналду
10:48
1
Кержаков ждет предложений от двух клубов РПЛ
10:42
Сафонов хочет как можно быстрее покинуть «ПСЖ»
10:28
5
ВидеоВоробьев рассчитывает на премию Пушкаша за свой феноменальный гол
10:17
10
ВидеоИгрок «Спартака» забил прямым ударом с углового
09:56
3
ВидеоГалактионов прокомментировал фантастический гол Воробьева
09:22
1
38-летний Месси оформил хет-трик в последнем матче регулярки МЛС и стал лучшим бомбардиром
09:12
1
Спасение «Спартака», «Локо» разгромил ЦСКА, сумасшедший гол Воробьева, «ПСЖ» избавляется от Сафонова и другие новости
00:55
Реакция Губерниева на 3:0 «Локо» против ЦСКА
00:35
5
Все новости
Все новости
Терри – о выдворении Абрамовича из «Челси»: «Это отвратительно»
11:20
АПЛ. Гол Троссарда принес «Арсеналу» победу в дерби (1:0) и выход на 1-е место
Вчера, 21:36
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Эвертон» (2:0) благодаря дублю Холанда и вышел в лидеры
Вчера, 18:59
1
В АПЛ случилась самая быстрая отставка в истории
Вчера, 16:50
1
АПЛ. «Челси» разгромил в гостях «Форест» (3:0) и поднялся в топ-4, у Нету 1+1
Вчера, 16:25
Гвардиола назвал конкретный год, когда задумается о паузе в карьере
Вчера, 08:55
1
Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Манчестер Юнайтед»
17 октября
2
Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: во сколько прямая трансляция: 18 октября 2025
17 октября
Капитан «Арсенала» пропустит еще семь матчей
13 октября
33-летний Уилшир возглавит английский клуб
13 октября
Зинченко предложил революционное изменение в правилах футбола
12 октября
9
Подсчитано, сколько «МЮ» потратил на неустойки тренерам
10 октября
Мхитарян рассказал о конфликте с Моуринью
10 октября
3
«Наполи» рассмотрит аренду полузащитника сборной Англии у «Манчестер Юнайтед»
10 октября
ФотоОбъявлен лучший игрок месяца в АПЛ
10 октября
В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на новость о продаже клуба
10 октября
Скоулз спрогнозировал увольнение Аморима из «Манчестер Юнайтед»: «Вопрос времени»
8 октября
Игрок из Нидерландов хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» ради попадания на ЧМ-2026
8 октября
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Брентфорд» (1:0) благодаря голу Холанда
5 октября
АПЛ. «Челси» на 96-й минуте вырвал победу над «Ливерпулем» (2:1)
4 октября
2
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Сандерленд», «Арсенал» выиграл дерби у «Вест Хэма»
4 октября
Аморим сделал угрожающее заявление для соперников «МЮ»
4 октября
2
Смертин охарактеризовал Лэмпарда: «Сильно отличается от Терри»
3 октября
Фото«Манчестер Сити» продлил контракт с игроком сборной Бразилии
3 октября
1
Смертин вспомнил розыгрыш от Терри: «Я чуть не обосрался»
3 октября
2
Смертин – об экс-капитане «Челси»: «В раздевалке предлагал всем попробовать его козявки»
3 октября
2
Где смотреть матч «Челси» – «Ливерпуль»: во сколько прямая трансляция: 3 октября 2025
3 октября
«МЮ» может переманить тренера другого клуба АПЛ на смену Амориму
2 октября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 