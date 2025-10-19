Терри – о выдворении Абрамовича из «Челси»: «Это отвратительно»

Бывший капитан «Челси» Джон Терри прокомментировал уход из клуба экс-владельца Романа Абрамовича.

«Челси» принадлежал Абрамовичу с 2003 по 2022 год.

Затем клуб продали американцу Тодду Боули и его партнерам по инвестиционному бизнесу за 2,34 миллиарда фунтов стерлингов.

Эти деньги заморожены на специальном счете. Бизнесмену нельзя ими распоряжаться.

«Произошедшее с Абрамовичем – это отвратительно. Роман во время пандемии отдал «Стэмфорд Бридж» медсестрам, людям.

Абрамович – прекрасный человек, который любил «Челси», который ради нашего клуба отказался от другого, это было правильное решение», – сказал Терри.