Защитник «Зенита» прокомментировал возможный трансфер в ЦСКА

Вячеслав Караваев, защитник «Зенита», прокомментировал слухи о возвращении в ЦСКА.

«Зимой было много разных разговоров, но я спокойно к этому отношусь – в футболе это всегда есть, и далеко не всему стоит верить и придавать значение. Сейчас для меня главное – приносить максимум пользы «Зениту».

Я рад снова быть в игре и сосредоточен именно на этом. А когда появится конкретика, клуб или мой агент об этом скажут», – сказал Караваев.