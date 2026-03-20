Защитник «Зенита» прокомментировал возможный трансфер в ЦСКА

Вячеслав Караваев, защитник «Зенита», прокомментировал слухи о возвращении в ЦСКА.
«Зимой было много разных разговоров, но я спокойно к этому отношусь – в футболе это всегда есть, и далеко не всему стоит верить и придавать значение. Сейчас для меня главное – приносить максимум пользы «Зениту».
Я рад снова быть в игре и сосредоточен именно на этом. А когда появится конкретика, клуб или мой агент об этом скажут», – сказал Караваев.
- Защитник был в системе ЦСКА до 2016 года.
- Затем он играл в Чехии, а также Нидерландах, где был футболистом арнемского «Витесса».
- Летом Караваев станет свободным агентом. Информации о переговорах о продлении контракта нет.
