Талалаеву предложили новое место работы после резонансной выходки в матче с ЦСКА

Бывший защитник сборной России Дмитрий Кузнецов согласен с наказанием для Андрея Талалаева.

Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на четыре матча РПЛ и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).

Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда «армейцы» должны были исполнить аут.

– Справедливое решение, я думаю.

– Есть мнение, что КДК таким решением стреляет в ногу российскому футболу.

– В чем это мнение заключается?

– В том, что Андрей Талалаев делает шоу. Так заявил Быстров.

– Если ему нужно делать шоу, то пусть идет в медиафутбол, там делает. В профессиональном футболе это не принято и людям не нравится, я думаю.

– Поступок Талалаева глобально навредил российскому футболу?

– Нет. Как он мог навредить? Нас что, сняли с каких-то соревнований из-за этого? Не навредил. Ну, сделал и сделал.