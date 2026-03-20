Талалаеву предложили новое место работы после резонансной выходки в матче с ЦСКА

Бывший защитник сборной России Дмитрий Кузнецов согласен с наказанием для Андрея Талалаева.
- Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на четыре матча РПЛ и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
- Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).
- Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда «армейцы» должны были исполнить аут.
– Справедливое решение, я думаю.
– Есть мнение, что КДК таким решением стреляет в ногу российскому футболу.
– В чем это мнение заключается?
– В том, что Андрей Талалаев делает шоу. Так заявил Быстров.
– Если ему нужно делать шоу, то пусть идет в медиафутбол, там делает. В профессиональном футболе это не принято и людям не нравится, я думаю.
– Поступок Талалаева глобально навредил российскому футболу?
– Нет. Как он мог навредить? Нас что, сняли с каких-то соревнований из-за этого? Не навредил. Ну, сделал и сделал.
Источник: «РБ Спорт»