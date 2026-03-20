  • Талалаеву предложили новое место работы после резонансной выходки в матче с ЦСКА

Талалаеву предложили новое место работы после резонансной выходки в матче с ЦСКА

Вчера, 22:59
9

Бывший защитник сборной России Дмитрий Кузнецов согласен с наказанием для Андрея Талалаева.

  • Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на четыре матча РПЛ и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
  • Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).
  • Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда «армейцы» должны были исполнить аут.

– Справедливое решение, я думаю.

– Есть мнение, что КДК таким решением стреляет в ногу российскому футболу.

– В чем это мнение заключается?

– В том, что Андрей Талалаев делает шоу. Так заявил Быстров.

– Если ему нужно делать шоу, то пусть идет в медиафутбол, там делает. В профессиональном футболе это не принято и людям не нравится, я думаю.

– Поступок Талалаева глобально навредил российскому футболу?

– Нет. Как он мог навредить? Нас что, сняли с каких-то соревнований из-за этого? Не навредил. Ну, сделал и сделал.

В штабе Талалаева рассказали о желании перейти на «более высокий уровень»
Быстров раскритиковал КДК РФС за дисквалификацию Талалаева: «Полный непрофессионализм» 2
В РФС аргументировали 4-матчевую дисквалификацию Талалаева 6
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Кузнецов Дмитрий
NewLife
1774042361
Отсутствие контента не оправдывает печатание такой помойной тупизны.
СПОРТ 21 века
1774051230
Какой-то бред. Зачем журналист задавал эти вопросы? Неудивительно, что Кузнецов, который в своё время поиграл в Испании, так отреагировал. На такие вопросы только так и отвечать. Эту шпану немешало бы взять за шквареик и уши оборвать за такие вопросы, которые вообще никак не касаются самой игры...
evgevg13
1774054093
Он так думает. За весь народ. Как же это по нашему.
алдан2014
1774055499
Создал прецедент
Бумбраш
1774057394
Балалаева теперь в Сити позовут,на место пепа
Интерес
1774075770
Лучше шоу на поле, при зрителях,чем в тиши кабинетов и за стеклянной дверью с мониторами.Это хоть честнее, кривляки...
bratskij
1774076642
Этой промакашке только в КВНе вместе с зеленкой кривлятся.
aldo conte
1774077627
Пусть идёт в МММ в боевые единоборства. Там кулаками помашет.
Против в...
1774087536
Самый мерзкий человечишка в футболе - это талалайка
Главные новости
Видео«Динамо Мх» забило ЦСКА после грубейшей ошибки 39-летнего Акинфеева
16:41
4
Заявление «Ахмата» по тяжелой травме Богосаваца
16:05
3
РПЛ. «Ахмат» победил бедствующий «Ростов» (1:0)
15:43
4
Альба прокомментировал информацию о бедствии «Ростова»
15:39
5
ВидеоИгрока «Ахмата» увезли на скорой после удара коленом в голову
15:16
5
Генич назвал тренера, с которым ЦСКА войдет в новый сезон
15:07
7
«Все прекрасно понимают»: Соболев признал, что «Зенит» – латиноамериканская команда
14:33
14
Стало известно, кто будет руководить ЦСКА в матче с «Динамо Мх»
14:05
3
ВидеоСенегал намекнул, что будет защищать Кубок Африки военным путем
13:51
2
Игроки ЦСКА недовольны женой Челестини
13:11
24
У сборной Никарагуа будет необычный путь в Россию
17:09
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Пари НН»: 21 марта 2026
17:07
Мойзес не попал в заявку ЦСКА на матч с «Динамо Мх» на фоне отстранения
17:06
Уточненная информация по травме Богосаваца
17:01
Соболев: «Зенит» соответствует уровню Лиги чемпионов, будем не хуже»
16:29
5
Лапочкин предложил РПЛ полезную реформу
16:05
1
Журавель заявил, что ЦСКА идет по шаблонам «Спартака»
15:53
4
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
15:43
«Это комедия!»: Шикунов – о «Спартаке»
15:27
2
ФотоАршавин грубо нарушил правила этикета на матче Второй лиги
15:15
7
Генич назвал тренера, с которым ЦСКА войдет в новый сезон
15:07
7
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Динамо» Махачкала: 21 марта 2026
14:52
1
«Играем 14 на 11»: Голенков – в перерыве матча с «Ахматом»
14:50
Игроков ЦСКА направили к специалисту
14:43
3
«Все прекрасно понимают»: Соболев признал, что «Зенит» – латиноамериканская команда
14:33
14
Рабинер проанализировал глубокий кризис ЦСКА: «Напоминает сезоны Карреры в «Спартаке»
14:17
1
Стало известно, кто будет руководить ЦСКА в матче с «Динамо Мх»
14:05
3
Тарханов назвал причину глубокого кризиса ЦСКА
13:39
2
Нижегородов из «Рубина»: «Мной «Ливерпуль» интересовался»
13:27
1
Игроки ЦСКА недовольны женой Челестини
13:11
22
Григорян назвал человека, благодаря которому в РПЛ не скучно
13:01
«Является рецидивистом»: КДК подробно объяснил длительную дисквалификацию Талалаева
12:57
7
Генич оценил глубокий кризис ЦСКА
12:31
2
Где смотреть матч «Локомотив» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 22 марта 2026
12:29
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 22 марта 2026
12:25
Где смотреть матч «Динамо» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 22 марта 2026
12:22
Где смотреть матч «Оренбург» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 22 марта 2026
12:20
Все пенальти «Зенита» в 2026 году признаны справедливыми
12:19
31
