Реакция Мостового на итоговый состав сборной России на мартовские матчи

Александр Мостовой высказался о финальной заявке национальной сборной России.

Главный тренер Валерий Карпин вызвал в команду 31 футболиста, в том числе пятерых вратарей.

«Давно не смотрю на расширенные и итоговые списки сборной России, потому что не вижу в этом смысла. Мы много раз в этом убеждались.

Придут времена, когда будут официальные матчи, надеюсь, они когда-нибудь настанут. Тогда и будем говорить, кого вызывают, а кого не вызывают.

А сейчас можно хоть пять или семь вратарей вызвать», – заявил Мостовой.