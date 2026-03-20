Реакция Мостового на итоговый состав сборной России на мартовские матчи

Александр Мостовой высказался о финальной заявке национальной сборной России.
Главный тренер Валерий Карпин вызвал в команду 31 футболиста, в том числе пятерых вратарей.
«Давно не смотрю на расширенные и итоговые списки сборной России, потому что не вижу в этом смысла. Мы много раз в этом убеждались.
Придут времена, когда будут официальные матчи, надеюсь, они когда-нибудь настанут. Тогда и будем говорить, кого вызывают, а кого не вызывают.
А сейчас можно хоть пять или семь вратарей вызвать», – заявил Мостовой.
- Сборная России более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
- В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
- В марте будут матчи с Никарагуа и Мали. Они состоятся 27 и 31 марта в Краснодаре и Санкт-Петербурге.
