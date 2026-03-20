Заварзин назвал условие для скорой отставки Челестини из ЦСКА

Бывший директор «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал ситуацию в ЦСКА.

– Мне кажется, что сейчас Фабио Челестини как‑то очень растерялся. Более того, сначала при нем команда всe‑таки играла на дрожжах Николича, и все неплохо шло. А сегодня они посыпались, и он не знает, как вывести команду из трудной ситуации, как управлять. Да и поражения психологию не поднимают, конечно: футболисты нервничать начинают, в команде непонимание того, что тренер делает. И он сам запутался.

– Многие считают, что новички не успели вписаться в игру «армейцев».

– Напротив, игроки не самые худшие пришли – хорошие футболисты. И ими надо управлять. Значит, что‑то не получается у тренера. Если команда ещe проиграет пару матчей, то с ним попрощаются.