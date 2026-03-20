Быстров раскритиковал КДК РФС за дисквалификацию Талалаева: «Полный непрофессионализм»

Владимир Быстров не согласен с наказанием для Андрея Талалаева.
Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на четыре матча РПЛ и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
«Сколько полагалось, столько и дали Талалаеву. Но для меня это много. Человек делает шоу, а КДК стреляет в ногу нашему футболу, давая ему такую дисквалификацию.
Челестини дали только один матч, потому что у него раньше не было подобного. Но почему помощники и остальной персонал команд остались без наказания? Они же тоже участвовали в заварушке.
КДК в розовых очках что ли? Должны были быть наказаны все, кто участвовал. Полный непрофессионализм от КДК», – сказал Быстров.
- Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).
- Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
- Талалаева толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.
- Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини включился в конфликт и едва не подрался с Талалаевым. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.
- В итоге арбитр Кирилл Левников удалил обоих тренеров.
- Талалаев пропустит встречи с «Сочи» (дома, 21 марта), «Динамо Мх» (в гостях, 5 апреля), «Пари НН» (дома, 11 апреля) и «Краснодаром» (в гостях, 19 апреля).
