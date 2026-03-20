Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Быстров раскритиковал КДК РФС за дисквалификацию Талалаева: «Полный непрофессионализм»

Быстров раскритиковал КДК РФС за дисквалификацию Талалаева: «Полный непрофессионализм»

Вчера, 19:55
4

Владимир Быстров не согласен с наказанием для Андрея Талалаева.

Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на четыре матча РПЛ и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

«Сколько полагалось, столько и дали Талалаеву. Но для меня это много. Человек делает шоу, а КДК стреляет в ногу нашему футболу, давая ему такую дисквалификацию.

Челестини дали только один матч, потому что у него раньше не было подобного. Но почему помощники и остальной персонал команд остались без наказания? Они же тоже участвовали в заварушке.

КДК в розовых очках что ли? Должны были быть наказаны все, кто участвовал. Полный непрофессионализм от КДК», – сказал Быстров.

  • Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).
  • Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
  • Талалаева толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.
  • Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини включился в конфликт и едва не подрался с Талалаевым. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.
  • В итоге арбитр Кирилл Левников удалил обоих тренеров.
  • Талалаев пропустит встречи с «Сочи» (дома, 21 марта), «Динамо Мх» (в гостях, 5 апреля), «Пари НН» (дома, 11 апреля) и «Краснодаром» (в гостях, 19 апреля).

Россия. Премьер-лига Балтика Быстров Владимир Талалаев Андрей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дэнгил
1774026879
А чему ты удивлён Вова? Забыл кто там рулит?
Ответить
Anton1969
1774035010
Я бы сказал не непрофессионализм, а полный дебилизм!!!
Ответить
boris63
1774055753
Быстрову вместе с Талалайкиным в цирк надо, там шоу показывать, а из футбола не надо шоу делать.
Ответить
Vitaga
1774099505
явная необьективность к Талалаеву. ну выбил он мяч - желтая карточка. и всё! провокатором являлся игрок ЦСКА толкнувший тренера. его надо дисквалифицировать! правильно Быстров высказал - некомпетентность КДКА
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 