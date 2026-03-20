Быстров раскритиковал КДК РФС за дисквалификацию Талалаева: «Полный непрофессионализм»

Владимир Быстров не согласен с наказанием для Андрея Талалаева.

Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на четыре матча РПЛ и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

«Сколько полагалось, столько и дали Талалаеву. Но для меня это много. Человек делает шоу, а КДК стреляет в ногу нашему футболу, давая ему такую дисквалификацию.

Челестини дали только один матч, потому что у него раньше не было подобного. Но почему помощники и остальной персонал команд остались без наказания? Они же тоже участвовали в заварушке.

КДК в розовых очках что ли? Должны были быть наказаны все, кто участвовал. Полный непрофессионализм от КДК», – сказал Быстров.