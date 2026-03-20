Корнеев составил для ЦСКА план действий по выходу из глубокого кризиса

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал ситуацию в ЦСКА.

– Сейчас проще всего снести голову главному тренеру и пойти за новым. Что делать? Какое решение будет правильным?

– Трудно… Самое главное – наладить раздевалку. Снова собрать игроков, убедить их. Того же Мойзеса нужно возвращать, возможно, через какое‑то время, но оно должно быть коротким.

Плюс пока непонятен вклад спортивного блока. Обычно такие моменты решает спортивный директор вместе с тренером – это очень важно. Насколько им позволяют это сделать их отношения – большой вопрос. Пока мы этого не знаем. Чаще всего на себя эти моменты берет спортивный директор. Это нормальная практика. Пока мы ничего об этом не слышим.