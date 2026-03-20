Тренер Никарагуа рассказал о подготовке к России

Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас высказался о подготовке к товарищескому матчу с Россией.
«Мы сосредоточены на анализе последних матчей сборной России и ориентируемся на команду в целом. Наш тренерский штаб обсуждает позиции команды или групповые позиции, как мы их называем, на основе этого передаeм информацию игрокам.
Если начнeм анализировать отдельных игроков, думаю, совершим много ошибок. Но понятно, что на любом поле именно индивидуальные противостояния показывают уровень команды, и победа в них будет иметь основополагающее значение», – сказал Оливас.
- Игра Россия – Никарагуа пройдет 27 марта и начнется в 19:30 мск.
- Россия занимает 36-е место в рейтинге ФИФА, Никарагуа – 131-е.
- Россияне отстранены от международного футбола с 2022 года.
