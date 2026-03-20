В РПЛ обнаружили «русского Моуринью»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил работу главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Сравнение Талалаева с Моуринью вполне уместно, его можно назвать русским Моуринью. Талалаев, как и великий португальский тренер, – мастер коммуникации, умеющий навлекать на себя давление СМИ, чтобы защитить своих игроков.

Но за этой излишней эмоциональностью скрывается высококвалифицированный и тактически дисциплинированный тренер. Талалаев – такой же лидер, который ставит результаты выше популярности. Для него каждый матч – битва», – сказал Камоцци.