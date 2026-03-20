Соболев поддел Дзюбу, напомнив о его «рукастости»

Вчера, 21:07
26

Нападающий «Зенита» Александр Соболев на ютуб-канале «РБ Подкаст» высказался о коллеге Артеме Дзюбе.

– Как разрешить спор между Кержаковым и Дзюбой о звании лучшего бомбардира в истории национальной команды?

– Сейчас, наверное, можно вызвать обоих. Товарищеские же игры. Выпустить обоих в схеме 4-4-2 – и пусть с Никарагуа все 90 минут соревнуются.

– А кто будет бить пенальти?

– Будут разыгрывать на «камень, ножницы, бумага».

– Вот ты сейчас подтруниваешь над Дзюбой, а он тебя часто в прессе подкалывает.

– Да это классика. Артeмка там у нас парень рукастый. Видимо, микрофон ему дали, вот он опять и начал разговаривать.

– И Дзюба, и твой приятель Кокорин уверены, что они сильнее тебя в битве шуток.

– Это их мнение. В «Спартаке» тоже сейчас думали, что они меня перешутят.

  • В 2020 году было опубликовано видео, как Дзюба мастурбирует.
  • Он лучший бомбардир в истории России.
  • Артем может завершить карьеру летом.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Акрон Зенит Дзюба Артем Соболев Александр
Комментарии (26)
val69
1774031888
Дзюба тебя перешутил, а ты его передрочи... Два сапога пара... Хотя, ты ему даже в подмëтки не годишься...
R_a_i_n
1774032390
Хороший трансфер мы всё-таки провернули.
"supermax"
1774034385
Соболь всё-таки дурной... Сашку Кержакова говорит на поле подайте... Ну что за идиот
Умнюша
1774036372
Что за рукострастие? Опять денег украл с кармана в раздевалке? Мерзость!!! Хотя для масквабадавцев наверное это удаль! Ссать им в рот!!!
anatolich72
1774041071
Бестолковый человек
timon2401
1774044814
Даун…. и не его вина в этом… «понять и простить»…
Номэд
1774047117
Почему то все, когда попадают в бом.жарню, становятся дебилами. Газ тому виной.
IVANRUS777
1774047285
После Соболева, Дзюба кажется очень даже адекватным. Что то Сашу понесло нехило. ЧСВ зашкаливает так, как будто он Лигу чемпионов выиграл и хет трик в финале сделал. Скоро его Дуран из состава выпулит, если будет играть хотя бы на свои 20%, и Соболев будет с кислой миной в своей маске на банке сидеть шутки придумывать.
Oldtrafford83
1774070203
Все трое сильны в умственной отсталости, дельфин так вообще магистр в этой области))
mab1011
1774073312
Три мяча забил и "Остапа понесло"... Я зауважал Спартак за трансферную политику, подсунули Питеру свинью...
