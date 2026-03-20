Соболев поддел Дзюбу, напомнив о его «рукастости»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев на ютуб-канале «РБ Подкаст» высказался о коллеге Артеме Дзюбе.

– Как разрешить спор между Кержаковым и Дзюбой о звании лучшего бомбардира в истории национальной команды?

– Сейчас, наверное, можно вызвать обоих. Товарищеские же игры. Выпустить обоих в схеме 4-4-2 – и пусть с Никарагуа все 90 минут соревнуются.

– А кто будет бить пенальти?

– Будут разыгрывать на «камень, ножницы, бумага».

– Вот ты сейчас подтруниваешь над Дзюбой, а он тебя часто в прессе подкалывает.

– Да это классика. Артeмка там у нас парень рукастый. Видимо, микрофон ему дали, вот он опять и начал разговаривать.

– И Дзюба, и твой приятель Кокорин уверены, что они сильнее тебя в битве шуток.

– Это их мнение. В «Спартаке» тоже сейчас думали, что они меня перешутят.