Реакция Мостового на скандал в ЦСКА

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию в ЦСКА.

После разгромного поражения от «Краснодара» (0:4) во вторник случилась перепалка между защитником «армейцев» Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини.

Бразильца отстранили от тренировок с основной командой, но продавать его не собираются.

Сообщалось, что футболист усомнился в компетентности Челестини и нарушил субординацию.

В кубковом матче с краснодарцами Мойзес был удален, получив две желтых карточки за две минуты.

У ЦСКА в РПЛ 4 поражения подряд.

«Правильно ли отстранили Мойзеса от команды или неправильно? Это не нам решать. Право это делать имеет тренерский штаб ЦСКА. Что там происходит? Трудно разобраться. Нужно всегда находиться внутри коллектива. Конечно, для ЦСКА это огромная потеря. Мойзес – один из сильнейших защитников не только ЦСКА, но и всего чемпионата. Такое бывает, что футболисты срываются. Тем более тогда, когда в команде не всe хорошо. Кто знал, что ЦСКА проиграет четыре матча? Сорвался где-то на кого-то.

Бывает, все же мужчины! Один постарше, другой – помладше. Мойзесу сказали, что так делать нельзя, поэтому и наказали. Но сейчас разберутся внутри – и всe. Лучше это не выносить. У ЦСКА два месяца назад всe было хорошо, могли гулять по Красной площади. А тут, пожалуйста, сразу стало плохо. Надеюсь, в ЦСКА разберутся с этой ситуацией, потому что там работают футбольные люди», – сказал Мостовой.