В штабе Талалаева рассказали о желании перейти на «более высокий уровень»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев рассчитывает, что его штаб перейдет на более высокий уровень.

«Говорили о возможном переходе, обсуждали. В принципе, такая задача стоит перед нашим тренерским штабом – перейти на более высокий уровень.

Когда это будет? Может это будет и в Калининграде происходить. Кто его знает. Каждый игрок хочет попасть в сборную или более сильный клуб. Также и тренеры хотят работать на более высоком уровне. Тем более мы видим, что готовы к этому», – сказал Нагайцев.