Мамаев отреагировал на отстранение Мойзеса от тренировок ЦСКА

Павел Мамаев высказался о конфликтной ситуации внутри ЦСКА.

После разгромного поражения от «Краснодара» (0:4) во вторник случилась перепалка между защитником армейцев Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини.

Бразильца отстранили от тренировок с основной командой, но продавать его не собираются.

Сообщалось, что футболист усомнился в компетентности Челестини и нарушил субординацию.

В кубковом матче с краснодарцами Мойзес был удален, получив две желтых карточки за две минуты.

«Ни один игрок никогда не будет выше команды. Может, был какой-то момент неуважения в диалоге, раз произошла такая реакция. Вряд ли это было на пустом месте. Тренер берeт на себя ответственность за отстранение.

Очевидно, что Мойзес – потеря для ЦСКА. Это не очень хорошо для клуба, но практика показывает, что в любом месте игрок не будет выше команды. Игроков много, они приходят и уходят, а команда остаeтся.

У ЦСКА череда неудач, плохая серия, но я уверен, что они справятся. Этот клуб проходил огонь, воду и медные трубы», – заявил Мамаев.