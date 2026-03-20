Определено место РПЛ среди других лиг мира

Статистический сервис Opta составил рейтинг лучших лиг мира. РПЛ оказалась на 24-м месте.

Общий средний показатель силы команд чемпионата России составил 75,6. По сравнению с предыдущим обновлением РПЛ поднялась на одно место.

На первом месте с 90,5 оказалась АПЛ. Далее идут:

2. Примера (85,9).

3. Серия А (84,8).

4. Бундеслига (84,6).

5. Лига 1 (83,8).

Выше РПЛ в рейтинге оказались чемпионаты Японии, Колумбии, Эквадора, Норвегии.