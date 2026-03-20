Определено место РПЛ среди других лиг мира

Статистический сервис Opta составил рейтинг лучших лиг мира. РПЛ оказалась на 24-м месте.
Общий средний показатель силы команд чемпионата России составил 75,6. По сравнению с предыдущим обновлением РПЛ поднялась на одно место.
На первом месте с 90,5 оказалась АПЛ. Далее идут:
2. Примера (85,9).
3. Серия А (84,8).
4. Бундеслига (84,6).
5. Лига 1 (83,8).
Выше РПЛ в рейтинге оказались чемпионаты Японии, Колумбии, Эквадора, Норвегии.
- В чемпионате России сейчас лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул.
- На втором месте, отставая на очко, идет санкт-петербургский «Зенит». Команда проводит 100-й сезон.
- В зоне вылета располагаются «Оренбург» и «Сочи».
Источник: «Чемпионат»