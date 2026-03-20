Соболев – о троллинге «Спартака»: «Что-то екает у них»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев доволен дополнительным вниманием со стороны «Спартака».

– Признайся: тебя задел ролик «Спартака» о маске для плавания?

– У меня все в порядке с самоиронией. Но если есть желание шутить надо мной, то давайте шутить вместе, я не против. Хотите шоу – давайте делать шоу.

Я в соцсетях каждый день сталкиваюсь с буллингом. Если обращать внимание на все шутки и оскорбления, то можно просто с ума сойти. Единственный выход – проще к этому относиться, кайфовать с этого.

Я всегда говорю: если о тебе пишут или ругают, значит, что-то ты из себя представляешь. Значит, кому-то нужен. Было бы хуже, если бы вообще не писали.

А если «Спартак» выкладывает видео, где меня упоминают, ну это ж круто. Не просто же так они именно меня упоминают, а не кого-то другого? Значит, что-то там екает у них, может быть.

Поэтому я с кайфом поддерживаю всю эту движуху. Когда второй фильм о «Зените» снимать будут, пусть позовут меня – снимем все вместе. Я не против.