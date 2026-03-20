Соболев – о троллинге «Спартака»: «Что-то екает у них»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев доволен дополнительным вниманием со стороны «Спартака».
– Признайся: тебя задел ролик «Спартака» о маске для плавания?
– У меня все в порядке с самоиронией. Но если есть желание шутить надо мной, то давайте шутить вместе, я не против. Хотите шоу – давайте делать шоу.
Я в соцсетях каждый день сталкиваюсь с буллингом. Если обращать внимание на все шутки и оскорбления, то можно просто с ума сойти. Единственный выход – проще к этому относиться, кайфовать с этого.
Я всегда говорю: если о тебе пишут или ругают, значит, что-то ты из себя представляешь. Значит, кому-то нужен. Было бы хуже, если бы вообще не писали.
А если «Спартак» выкладывает видео, где меня упоминают, ну это ж круто. Не просто же так они именно меня упоминают, а не кого-то другого? Значит, что-то там екает у них, может быть.
Поэтому я с кайфом поддерживаю всю эту движуху. Когда второй фильм о «Зените» снимать будут, пусть позовут меня – снимем все вместе. Я не против.
- 29-летний Соболев проводит второй сезон в «Зените».
- В конце августа 2024 года его выкупили у «Спартака» за 10 миллионов евро.
- Статистика форварда за петербургскую команду: 59 матчей, 15 голов, 5 ассистов
- Он связан с клубом контрактом до 30 июня 2027-го с опцией продления еще на год.
- Рыночная стоимость Соболева – 5 миллионов евро.