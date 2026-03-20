Соболев – о троллинге «Спартака»: «Что-то екает у них»

Вчера, 19:35
21

Нападающий «Зенита» Александр Соболев доволен дополнительным вниманием со стороны «Спартака».

– Признайся: тебя задел ролик «Спартака» о маске для плавания?

– У меня все в порядке с самоиронией. Но если есть желание шутить надо мной, то давайте шутить вместе, я не против. Хотите шоу – давайте делать шоу.

Я в соцсетях каждый день сталкиваюсь с буллингом. Если обращать внимание на все шутки и оскорбления, то можно просто с ума сойти. Единственный выход – проще к этому относиться, кайфовать с этого.

Я всегда говорю: если о тебе пишут или ругают, значит, что-то ты из себя представляешь. Значит, кому-то нужен. Было бы хуже, если бы вообще не писали.

А если «Спартак» выкладывает видео, где меня упоминают, ну это ж круто. Не просто же так они именно меня упоминают, а не кого-то другого? Значит, что-то там екает у них, может быть.

Поэтому я с кайфом поддерживаю всю эту движуху. Когда второй фильм о «Зените» снимать будут, пусть позовут меня – снимем все вместе. Я не против.

  • 29-летний Соболев проводит второй сезон в «Зените».
  • В конце августа 2024 года его выкупили у «Спартака» за 10 миллионов евро.
  • Статистика форварда за петербургскую команду: 59 матчей, 15 голов, 5 ассистов
  • Он связан с клубом контрактом до 30 июня 2027-го с опцией продления еще на год.
  • Рыночная стоимость Соболева – 5 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
"supermax"
1774025335
Чсв у Сашки через край конечно... А это он только пенку забил и ничем больше не отметился кроме удара Умярова по лицу...
Ответить
шахта Заполярная
1774025686
Соболев. Обос рите меня, мне это нравится, я от этого кайфую. У каждого свой кайф.
Ответить
FWSPM
1774026481
да ничего у нас не екает...ржом с тебя дебила каждый матч
Ответить
Дэнгил
1774027032
Ты пустышка ,да к тому же тупая.30 годов скоро,а ума.....
Ответить
Дубина
1774027836
Ты ни кто и звать тебя ни как по футбольным меркам(( Обычный шланг двух метровый)))
Ответить
Юбиляр
1774028857
Как только человек попадает в Зенит, у него прям какая-то мания где-то сниматься, что-то заснять,... Может ему у опытных товарищей проконсультироваться - У Дзюбы к примеру! Гыгыгы.
Ответить
anatolich72
1774032942
Самовлюбленный дебил.
Ответить
Anton1969
1774034945
Скоро у тебя заёкает, заикаться станешь!!!
Ответить
алдан2014
1774056926
Просто ты клиент журналистов жёлтой прессы,не спортивной
Ответить
Oldtrafford83
1774070531
Хотите шоу – давайте делать шоу.=== Прям как Сашка Невский.- Ю вонна плэй, летс плэй)))
Ответить
