Овечкин определил, какой вид спорта сложнее – футбол или хоккей

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на ютуб-канале FONBET сравнил сложность футбола и хоккея.
Андрей Аршавин: Женя Малкин сказал, что футбол сложнее хоккея. Ты так считаешь или нет?
Александр Овечкин: 100%. Потому что я поиграл на профессиональном уровне, чуть не сдох [на разминке]. И я понял, что просто физически для меня было очень тяжело. К этому нужно привыкнуть, понимаешь? То есть ты с самого детства начинаешь играть в футбол, ты пробежался туда-сюда, это для вас нормально. А для нас – нет, у нас отрезки.
- 40-летний Овечкин – капитан «Вашингтон Кэпиталз», он выступает за клуб НХЛ с 2005 года.
- В НХЛ провeл более 1400 матчей регулярного чемпионата, забил свыше 850 голов. Обладатель Кубка Стэнли-2018 в составе «Вашингтона».
- Девятикратный обладатель приза «Морис Ришар Трофи» лучшему снайперу сезона НХЛ.
- Трeхкратный обладатель «Харт Трофи» (MVP регулярного чемпионата НХЛ).
- Чемпион мира со сборной России (2008, 2012, 2014).
