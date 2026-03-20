Овечкин определил, какой вид спорта сложнее – футбол или хоккей

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на ютуб-канале FONBET сравнил сложность футбола и хоккея.

Андрей Аршавин: Женя Малкин сказал, что футбол сложнее хоккея. Ты так считаешь или нет?

Александр Овечкин: 100%. Потому что я поиграл на профессиональном уровне, чуть не сдох [на разминке]. И я понял, что просто физически для меня было очень тяжело. К этому нужно привыкнуть, понимаешь? То есть ты с самого детства начинаешь играть в футбол, ты пробежался туда-сюда, это для вас нормально. А для нас – нет, у нас отрезки.