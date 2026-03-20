  • Соболев раскрыл, как игроки «Зенита» относятся к опозданиям Вендела

Соболев раскрыл, как игроки «Зенита» относятся к опозданиям Вендела

Сегодня, 17:54
3

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о реакции команды на дисциплинарные проблемы Вендела.

  • Бразилец приехал на зимние тренировочные сборы с недельным опозданием.
  • Его оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей). Это рекорд клуба.

– Вендел зимой в очередной раз опоздал на сборы. Русские футболисты обсуждают это между собой? Мол, бразильцы снова выкидывают всякие фортеля.

– Конечно, это обсуждается, что тут скрывать. Тут не только русские, но и вся команда к этому не очень хорошо относится.

Опять же, насколько мы знаем, Вендела за это штрафуют. Поэтому он вправе сам решать, как поступать.

– Допускаешь, что бразильцы между собой тебя обсуждают?

– Например?

– Типа совсем уже разошелся этот Соболев: в маске голы отмечает, а клуб его за это даже не штрафует.

– Думаю, что нет. У нас прекрасный коллектив: и все бразильцы – хорошие ребята, и тот же Барриос, про которого говорят, что он уже больше русский, чем колумбиец.

Все друг друга поддерживаем, вообще никаких проблем нет. Даже на Вендела перестали обижаться, когда он наконец приехал.

  • 28-летний Вендел проводит 6-й сезон в «Зените».
  • Его статистика: 170 матчей, 22 гола, 39 ассистов.
  • У игрока контракт с петербургским клубом до 30 июня 2029 года.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Вендел
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sispalovich
1774018597
Кстати, напомню, что не нужно верить телеграм-каналам, группам и прочей ерунде по прогнозам на спорт - кидают на деньги! Нужен реальный сервис прогнозов? В яндексе набираем в поиске: «серебряный прогноз сайт». Прогнозы имеют гарантию!
Ответить
алдан2014
1774020273
Ха ха. Посмотрим,что он скажет когда из зенита уйдёт.
Ответить
anatolich72
1774020564
Терпилы болотные , скоро бразилы их свой гимн заставят учить
Ответить
