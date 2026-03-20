Соболев раскрыл, как игроки «Зенита» относятся к опозданиям Вендела

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о реакции команды на дисциплинарные проблемы Вендела.

Бразилец приехал на зимние тренировочные сборы с недельным опозданием.

Его оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей). Это рекорд клуба.

– Вендел зимой в очередной раз опоздал на сборы. Русские футболисты обсуждают это между собой? Мол, бразильцы снова выкидывают всякие фортеля.

– Конечно, это обсуждается, что тут скрывать. Тут не только русские, но и вся команда к этому не очень хорошо относится.

Опять же, насколько мы знаем, Вендела за это штрафуют. Поэтому он вправе сам решать, как поступать.

– Допускаешь, что бразильцы между собой тебя обсуждают?

– Например?

– Типа совсем уже разошелся этот Соболев: в маске голы отмечает, а клуб его за это даже не штрафует.

– Думаю, что нет. У нас прекрасный коллектив: и все бразильцы – хорошие ребята, и тот же Барриос, про которого говорят, что он уже больше русский, чем колумбиец.

Все друг друга поддерживаем, вообще никаких проблем нет. Даже на Вендела перестали обижаться, когда он наконец приехал.