Уткин – об оскорблениях Дзюбы: «Вы не понимаете, что когда вас обижают и вы даeте понять, что вам обидно, то эти обиды не прекратятся никогда?»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мнением о ситуации с оскорблениями форварда «Зенита» Артема Дзюбы на стадионах.

Впервые нелицеприятные кричалки в адрес футболиста прозвучали на матче отбора Евро-2020 Сан-Марино – Россия.

В воскресенье аналогичный инцидент произошел во время игры между «Уралом» и «Спартаком».

«События, последовавшие после матча с Сан-Марино, на мой взгляд, показали наглядно, что «дураки и гуси существуют, чтобы их дразнить» – это идеальная пословица для оценки подобных событий. Во-первых, конечно, [дураки] те, кто кричал. Но они этого не стеснялись и прямо заявили: «Да, мы такие. А мы приехали [нагадить] вам на голову. А мы приехали спеть песню».

И что же сделали все остальные? Все остальные повелись. Сразу возникли разговоры о том, что всех этих людей надо примерно наказать. «Мы им дадим чeрную карту на Fan ID, и они не смогут попасть на матчи сборной России в Санкт-Петербурге, и вообще впоследствии у них будут серьeзные проблемы с попаданием на футбол».

Очень хорошо. Скажите, пожалуйста, а вот люди в Сан-Марино приехали специально в тихую страну на маленький стадион, чтобы их было хорошо слышно – им чeрная карта Fan ID помешает это сделать в будущем? Они, как вы думаете, выбирали стадион, потому что они бы туда попали по Fan ID? Или, может быть, если бы они это предприняли на стадионе в Санкт-Петербурге, их бы кто-нибудь услышал? Ну тогда чему же вы собираетесь в будущем помешать? Просто даже интересно было бы об этом узнать. Как вы им помешаете приехать в следующий раз в Андорру?

Вы не понимаете, что когда вас обижают и вы даeте понять, что вам обидно, то эти обиды не прекратятся никогда? Они же для этого и старались. Они хотели попасть в больное место. И вы им показали – ой, как больно. И высшие чиновники РФС сказали, что это ужасно, чудовищно.

Вы в школе учились? Вы не знаете, что этого нельзя делать ни в коем случае? Вы не знаете, что в таких случаях нужно с улыбкой пройти мимо? Если уж не хватает фантазии отбрить одним словом. А теперь вы будете это хлебать ситечком», – сказал Уткин.