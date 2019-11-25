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  • Уткин – об оскорблениях Дзюбы: «Вы не понимаете, что когда вас обижают и вы даeте понять, что вам обидно, то эти обиды не прекратятся никогда?»

Уткин – об оскорблениях Дзюбы: «Вы не понимаете, что когда вас обижают и вы даeте понять, что вам обидно, то эти обиды не прекратятся никогда?»

25 ноября 2019, 11:23
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Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мнением о ситуации с оскорблениями форварда «Зенита» Артема Дзюбы на стадионах.

  • Впервые нелицеприятные кричалки в адрес футболиста прозвучали на матче отбора Евро-2020 Сан-МариноРоссия.
  • В воскресенье аналогичный инцидент произошел во время игры между «Уралом» и «Спартаком».

«События, последовавшие после матча с Сан-Марино, на мой взгляд, показали наглядно, что «дураки и гуси существуют, чтобы их дразнить» – это идеальная пословица для оценки подобных событий. Во-первых, конечно, [дураки] те, кто кричал. Но они этого не стеснялись и прямо заявили: «Да, мы такие. А мы приехали [нагадить] вам на голову. А мы приехали спеть песню».

И что же сделали все остальные? Все остальные повелись. Сразу возникли разговоры о том, что всех этих людей надо примерно наказать. «Мы им дадим чeрную карту на Fan ID, и они не смогут попасть на матчи сборной России в Санкт-Петербурге, и вообще впоследствии у них будут серьeзные проблемы с попаданием на футбол».

Очень хорошо. Скажите, пожалуйста, а вот люди в Сан-Марино приехали специально в тихую страну на маленький стадион, чтобы их было хорошо слышно – им чeрная карта Fan ID помешает это сделать в будущем? Они, как вы думаете, выбирали стадион, потому что они бы туда попали по Fan ID? Или, может быть, если бы они это предприняли на стадионе в Санкт-Петербурге, их бы кто-нибудь услышал? Ну тогда чему же вы собираетесь в будущем помешать? Просто даже интересно было бы об этом узнать. Как вы им помешаете приехать в следующий раз в Андорру?

Вы не понимаете, что когда вас обижают и вы даeте понять, что вам обидно, то эти обиды не прекратятся никогда? Они же для этого и старались. Они хотели попасть в больное место. И вы им показали – ой, как больно. И высшие чиновники РФС сказали, что это ужасно, чудовищно.

Вы в школе учились? Вы не знаете, что этого нельзя делать ни в коем случае? Вы не знаете, что в таких случаях нужно с улыбкой пройти мимо? Если уж не хватает фантазии отбрить одним словом. А теперь вы будете это хлебать ситечком», – сказал Уткин.

Источник: YouTube-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (12)
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ab15488
1574674203
Если на дебила не обращать внимания, он не от станет, он просто перейдёт к более активным действиям. Поэтому если нихрена не делать, трибуны превратятся в филиал боёв без правил между фанатскими группировками и ОМОНом. Скучно точно не будет))
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Давид59
1574675225
А я думаю хорошо, что он обиделся. Может на поле шевелиться после этого будет
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ilichkadr
1574676306
Пора опыт Ливерпуля по работе с болельщикам перенимать, а не в очередной раз обсасывать кто и кого обозвал, кому банан показал. Какая команда такие и болельщики это аксиома.
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TOL47
1574680381
Уткин этим и живет, обижается и обижает, говна подкинуть всегда готов.
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neveldomha
1574682402
Уткин, идиот, да пойми ты своим страусиным мозгом..... Взрослые люди, не детсадовцы, не школьники, оскорбляют взрослого человека. Это никак и ни чем, тем более смешными детскими отмазами, не оправдаешь. И вот после этих уткинских слов начинаешь понимать, почему уткин такой злой. Его всю жизнь дерьмом поливали, а он улыбаясь, как бы не замечая, проходил мимо. Вот и накопилось, вот и полилось из него дерьмицо. И теперь никто не сможет заткнуть этот зловонный фонтан. Он мстит за свое обосранное достоинство вот таким вот способом.
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Кузьмич на трибуне
1574684046
Действия дебилов нужно присекать на месте и присекать по взрослому. В законодательстве России достаточно статей за нарушение правопорядка. А в действиях правонарушителей слишком много самоумеренности в своей безнаказанности. А достаточно один раз на 15 суток в Сизо в камеру с уголовниками, и вся спесь сойдет .
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warawara
1574700533
За мат максимум можно штрафом наказать, а за отношение к игроку, будь то Роналду или Дзюба или кто либо ещё наказать не могут. На три буквы частенько и судей и игроков посылают, не пойму почему именно сейчас раздувают из этого такую шумиху. Дзюба, обычный игрок, ничуть и ничем не лучше остальных, и мне интересно раздулась бы такая же шумиха если послали бы на три буквы например Гильермо
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Hektor 84
1574705360
На каждой игре выкрикивают и кого то оскорбляют. Дзюба что не прикосновенный? Он прям как обидчивая телка
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