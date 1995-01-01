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    Уткин – об оскорблениях Дзюбы: «Вы не понимаете, что когда вас обижают и вы даeте понять, что вам обидно, то эти обиды не прекратятся никогда?»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мнением о ситуации с оскорблениями форварда «Зенита» Артема Дзюбы на стадионах.

    • Впервые нелицеприятные кричалки в адрес футболиста прозвучали на матче отбора Евро-2020 Сан-МариноРоссия.
    • В воскресенье аналогичный инцидент произошел во время игры между «Уралом» и «Спартаком».

    «События, последовавшие после матча с Сан-Марино, на мой взгляд, показали наглядно, что «дураки и гуси существуют, чтобы их дразнить» – это идеальная пословица для оценки подобных событий. Во-первых, конечно, [дураки] те, кто кричал. Но они этого не стеснялись и прямо заявили: «Да, мы такие. А мы приехали [нагадить] вам на голову. А мы приехали спеть песню».

    И что же сделали все остальные? Все остальные повелись. Сразу возникли разговоры о том, что всех этих людей надо примерно наказать. «Мы им дадим чeрную карту на Fan ID, и они не смогут попасть на матчи сборной России в Санкт-Петербурге, и вообще впоследствии у них будут серьeзные проблемы с попаданием на футбол».

    Очень хорошо. Скажите, пожалуйста, а вот люди в Сан-Марино приехали специально в тихую страну на маленький стадион, чтобы их было хорошо слышно – им чeрная карта Fan ID помешает это сделать в будущем? Они, как вы думаете, выбирали стадион, потому что они бы туда попали по Fan ID? Или, может быть, если бы они это предприняли на стадионе в Санкт-Петербурге, их бы кто-нибудь услышал? Ну тогда чему же вы собираетесь в будущем помешать? Просто даже интересно было бы об этом узнать. Как вы им помешаете приехать в следующий раз в Андорру?

    Вы не понимаете, что когда вас обижают и вы даeте понять, что вам обидно, то эти обиды не прекратятся никогда? Они же для этого и старались. Они хотели попасть в больное место. И вы им показали – ой, как больно. И высшие чиновники РФС сказали, что это ужасно, чудовищно.

    Вы в школе учились? Вы не знаете, что этого нельзя делать ни в коем случае? Вы не знаете, что в таких случаях нужно с улыбкой пройти мимо? Если уж не хватает фантазии отбрить одним словом. А теперь вы будете это хлебать ситечком», – сказал Уткин.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3602

      TOL47 7 минут назад

      Уткин этим и живет, обижается и обижает, говна подкинуть всегда готов.

      0
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      Рейтинг: +8396

      KLIM777 15 минут назад

      вы не понимаете, что если быть жирным и вонючим, то вы никогда не станете добрым, пока не перестанете пережевывать все говно

      0
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      Рейтинг: +21908

      gol_kak_sokol 32 минуты назад

      Бред.

      0
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      Рейтинг: +5229

      ilichkadr 1 час назад

      Пора опыт Ливерпуля по работе с болельщикам перенимать, а не в очередной раз обсасывать кто и кого обозвал, кому банан показал. Какая команда такие и болельщики это аксиома.

      0
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      Рейтинг: +51

      ab15488 > ilichkadr 1 час назад

      Один клуб мало что сделает, надо и уставы РФС менять и законодательство в плане административных правонарушений ужесточать, короче куча работы, а это мы не любим..

      0
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      Рейтинг: +5229

      ilichkadr > ab15488 11 минут назад

      Вспомнилась трагедия 25 летней давности, произошедшей на стадионе Хиллсборо.

      0
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      Рейтинг: +17

      Питерский кардинал 1 час назад

      Когда эта свинья здохнет?

      -2
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      Рейтинг: +771

      Давид59 1 час назад

      А я думаю хорошо, что он обиделся. Может на поле шевелиться после этого будет

      1
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      Рейтинг: +3602

      TOL47 > Давид59 4 минуты назад

      Есть шанс что перемещаться будет, а не спать стоя .
      Дзю в яме сейчас, если сможет на эмоциях игру отбегать, то следующию надо на замену минут на 20 выпустить

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      Рейтинг: +51

      ab15488 1 час назад

      Если на дебила не обращать внимания, он не от станет, он просто перейдёт к более активным действиям. Поэтому если нихрена не делать, трибуны превратятся в филиал боёв без правил между фанатскими группировками и ОМОНом. Скучно точно не будет))

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