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    Широков – об оскорблениях Дзюбы: «А что, в первый раз, что ли? До этого не было резонанса, а тут проснулсись»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением об оскорблениях нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

    «Я не знаю, откуда в этой истории растут ноги. Дзюбу оскорбляли на игре сборной? А что, в первый раз, что ли? До этого не было резонанса, а тут проснулись. На матче сборных оскорбляли Жиркова вообще просто так, а тут вдруг заметили, что оскорбили Дзюбу.

    Но я не знаю, почему его оскорбляют сейчас, а гадать на кофейной гуще не готов. Официальных заявлений от сторон не было. Кричали раньше многим, но никого не защищали. С одной стороны, то, что Дзюбу сейчас стали защищать, — это хорошо.

    Но тогда нужно быть последовательными. Сначала даeте возможность оскорблять, а теперь начинаете закручивать гайки. Поводы защищать были и до этого. А раз было плевать, то получайте то, что есть», – сказал Широков.

    Фанаты кричали оскорбительные речевки в адрес Дзюбы на матче «Урал» – «Спартак». РПЛ начала проверку

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:44
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3324

      САДЫЧОК 11 минут назад

      Широков – об оскорблениях Дзюбы.......Самое важное , что этот Дзюба наконец таки замолчал ! (обтекает )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +126

      Hektor 84 28 минут назад

      Дзюба обиженная телка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +193

      Ушат Помоев 52 минуты назад

      Этот вообще может дома сидеть его мнение никому не интересно)))))

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