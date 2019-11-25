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  • Широков – об оскорблениях Дзюбы: «А что, в первый раз, что ли? До этого не было резонанса, а тут проснулсись»

Широков – об оскорблениях Дзюбы: «А что, в первый раз, что ли? До этого не было резонанса, а тут проснулсись»

25 ноября 2019, 21:44
22

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением об оскорблениях нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

«Я не знаю, откуда в этой истории растут ноги. Дзюбу оскорбляли на игре сборной? А что, в первый раз, что ли? До этого не было резонанса, а тут проснулись. На матче сборных оскорбляли Жиркова вообще просто так, а тут вдруг заметили, что оскорбили Дзюбу.

Но я не знаю, почему его оскорбляют сейчас, а гадать на кофейной гуще не готов. Официальных заявлений от сторон не было. Кричали раньше многим, но никого не защищали. С одной стороны, то, что Дзюбу сейчас стали защищать, — это хорошо.

Но тогда нужно быть последовательными. Сначала даeте возможность оскорблять, а теперь начинаете закручивать гайки. Поводы защищать были и до этого. А раз было плевать, то получайте то, что есть», – сказал Широков.

Фанаты кричали оскорбительные речевки в адрес Дзюбы на матче «Урал» – «Спартак». РПЛ начала проверку

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Зенит Россия Дзюба Артем Широков Роман
Комментарии (22)
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Hektor 84
1574708990
Дзюба обиженная телка
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САДЫЧОК
1574710026
Широков – об оскорблениях Дзюбы.......Самое важное , что этот Дзюба наконец таки замолчал ! (обтекает )
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19831170
1574710977
Вот смотрю я на всё это и смешно мне и грустно. Люди до такой степени стали нелюдьми, что дальше будет? Конфликты, войны, похабщира, порно и т.д.Мы забыли кто есть на самом деле и зачем пришли в этот мир!
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portero
1574713154
Я с Широковым согласен, ибо у нас идет просто защита одного человека, это имитация борьбы с матными кричалками, полная фигня , ну и по закону надо действовать, а не придумывать экстримизм....
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laсotsi
1574721057
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Владислав Vlad
1574724326
Соглашусь с Широковым. Оскорбления с трибун - давняя история и имеет начало ещё во времена СССР. Все мы помним любимую кричалку - Судью на мыло. А что она значит? А значит, что судью нужно убить и сварить из него мыло. Что-то никто за судью не встревал.))))
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Диктор
1574737290
Заслужил- получил заслуженное. И нечего раздувать из этого трагедию.Каждый получает именно то ,что заслужил.
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filosof sparty
1574748200
Абсолютно верно сказано
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Cules2013
1574748385
Вполне здравые рассуждения
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Чец
1574749502
Дзюба забыл--что такое скромность, а после громких заявлений сам себя возомнил суперзвездой, хотя ой как далеко до этого.
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