Широков – об оскорблениях Дзюбы: «А что, в первый раз, что ли? До этого не было резонанса, а тут проснулсись»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением об оскорблениях нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

«Я не знаю, откуда в этой истории растут ноги. Дзюбу оскорбляли на игре сборной? А что, в первый раз, что ли? До этого не было резонанса, а тут проснулись. На матче сборных оскорбляли Жиркова вообще просто так, а тут вдруг заметили, что оскорбили Дзюбу.

Но я не знаю, почему его оскорбляют сейчас, а гадать на кофейной гуще не готов. Официальных заявлений от сторон не было. Кричали раньше многим, но никого не защищали. С одной стороны, то, что Дзюбу сейчас стали защищать, — это хорошо.

Но тогда нужно быть последовательными. Сначала даeте возможность оскорблять, а теперь начинаете закручивать гайки. Поводы защищать были и до этого. А раз было плевать, то получайте то, что есть», – сказал Широков.

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