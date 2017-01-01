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    Дзюба: «Непростая для меня неделя? Не понимаю, о чем вы. Пусть кто-то лает, вякает. Буду отвечать»

    На прошлой неделе нападающего «Зенита» Артема Дзюбу болельщики нецензурно оскорбляли сразу на двух матчах. После встречи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» (2:0) форвард ответил на вопрос об этом.

    – У вас была не самая простая неделя. Можно ли сказать, что из-за этого вы более эмоционально праздновали гол?

    – Не понимаю, о чем вы. У меня все нормально, правда. Не знаю, откуда это все берется. Я просто радуюсь. Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело. Буду отвечать.

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +462

      Сенситив 10 минут назад

      как можно лаять, вякать на полено, полный мрак,
      оно, как может, дело делает, ну как-то так...)

      0
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      Рейтинг: +859

      solodealer 10 минут назад

      "...У меня все нормально, правда. Не знаю, откуда это все берется...."?
      Ой ли, Тёма?
      А как же: "...Дзюба пожаловался Прядкину на оскорбления со стороны болельщиков..."

      0
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      Рейтинг: +7884

      ufos73 38 минут назад

      Ага отвечать, в кабинете Прядкина, может даже под столом )))

      0
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      Рейтинг: +859

      solodealer > ufos73 22 минуты назад

      )+

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      Рейтинг: +143

      Valeron2790 > ufos73 20 минут назад

      ***********, тебя на каждой ветке зенитовской видно, петушара. Либо иди и мастурбируй на ветках сраптака, либо просто смирись, с тем, что Дзюба один из лучших игроков нашего чемпионата, как бы это его не характеризовало.

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