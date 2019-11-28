Дзюба: «Непростая для меня неделя? Не понимаю, о чем вы. Пусть кто-то лает, вякает. Буду отвечать»

На прошлой неделе нападающего «Зенита» Артема Дзюбу болельщики нецензурно оскорбляли сразу на двух матчах. После встречи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» (2:0) форвард ответил на вопрос об этом.
– У вас была не самая простая неделя. Можно ли сказать, что из-за этого вы более эмоционально праздновали гол?
– Не понимаю, о чем вы. У меня все нормально, правда. Не знаю, откуда это все берется. Я просто радуюсь. Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело. Буду отвечать.
- В последние выходные на матче «Урал» – «Спартак» фанаты гостей оскорбляли Дзюбу.
- «Спартак» за это оштрафовали.
- В связи с оскорблениями Дзюба пожаловался в РПЛ.
Источник: твиттер «Зенита»