Дзюба: «Непростая для меня неделя? Не понимаю, о чем вы. Пусть кто-то лает, вякает. Буду отвечать»

На прошлой неделе нападающего «Зенита» Артема Дзюбу болельщики нецензурно оскорбляли сразу на двух матчах. После встречи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» (2:0) форвард ответил на вопрос об этом.

– У вас была не самая простая неделя. Можно ли сказать, что из-за этого вы более эмоционально праздновали гол?

– Не понимаю, о чем вы. У меня все нормально, правда. Не знаю, откуда это все берется. Я просто радуюсь. Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело. Буду отвечать.