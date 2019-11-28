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  • Дзюба: «Непростая для меня неделя? Не понимаю, о чем вы. Пусть кто-то лает, вякает. Буду отвечать»

Дзюба: «Непростая для меня неделя? Не понимаю, о чем вы. Пусть кто-то лает, вякает. Буду отвечать»

28 ноября 2019, 00:32
38

На прошлой неделе нападающего «Зенита» Артема Дзюбу болельщики нецензурно оскорбляли сразу на двух матчах. После встречи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» (2:0) форвард ответил на вопрос об этом.

– У вас была не самая простая неделя. Можно ли сказать, что из-за этого вы более эмоционально праздновали гол?

– Не понимаю, о чем вы. У меня все нормально, правда. Не знаю, откуда это все берется. Я просто радуюсь. Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело. Буду отвечать.

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Дзюба Артем
Комментарии (38)
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ufos73
1574890537
Ага отвечать, в кабинете Прядкина, может даже под столом )))
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Сенситив
1574892243
как можно лаять, вякать на полено, полный мрак, оно, как может, дело делает, ну как-то так...)
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Zubo
1574893713
Дзюба, отгрузи им в это воскресенье, чтобы помнили
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mp7700
1574893879
очень жаль, что отвечаешь ты пока только ртом...
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pasha-ansh@mail.ru
1574894459
я болела ЦСКА Дзюба молодец красавчик и пусть дальше забивает за сборную и за Зенит но только не в ворота ЦСКА
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paracetamol
1574895531
Чё вы к мужику пристали? Старается как может.
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нейтральныйкакникто
1574902116
Спасибо Сантосу ,что нашёл и попал как надо в голову деревяшки.Хотя......его опять понесло. Десять дней тишины отходил , и наконец опять понесло.....
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plehanov6
1574913586
Сам-то уже догавкался, шавка!
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Kollljan
1574914978
Зенит - чемпион! Спартак - говно!!!
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alll-1
1574917505
иди жалуйся ,солдат бумажный
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