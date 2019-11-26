«Бизнес Online»: Дзюба пожаловался Прядкину на оскорбления со стороны болельщиков

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба пожаловался президенту РПЛ Сергею Прядкину.

По информации источника, форвард высказал все свои претензии функционеру, который близок к сборной России и часто посещает раздевалку и тренировки национальной команды.

Кроме того, Дзюба отписался от официального аккаунта сборной России в инстаграме, а также от всех своих партнеров по команде, кроме полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, хавбека «Монако» Александра Головина и вингера «Валенсии» Дениса Черышева.

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