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    «Бизнес Online»: Дзюба пожаловался Прядкину на оскорбления со стороны болельщиков

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба пожаловался президенту РПЛ Сергею Прядкину.

    По информации источника, форвард высказал все свои претензии функционеру, который близок к сборной России и часто посещает раздевалку и тренировки национальной команды.

    Кроме того, Дзюба отписался от официального аккаунта сборной России в инстаграме, а также от всех своих партнеров по команде, кроме полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, хавбека «Монако» Александра Головина и вингера «Валенсии» Дениса Черышева.

    Фанаты кричали оскорбительные речевки в адрес Дзюбы на матче «Урал» – «Спартак». РПЛ начала проверку

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии16
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      Рейтинг: +22700

      zra78 4 минуты назад

      Баба!

      2
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      Рейтинг: +308

      Ссппааррттаакк 5 минут назад

      Ну вот и герой Российского футбола.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1057

      Муруал 7 минут назад

      Какой оказывается ранимый Дзюба! Когда сам оскорблял взрослого уважаемого человека,пренебрежительно называя его "тренеришкой", не задумывался о моральном аспекте ситуации. Вернулось бумерангом.

      1
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      Рейтинг: +18

      treaner 13 минут назад

      7 раз пожаловалась?

      1
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      Рейтинг: -21

      Вот оно чё Михалыч 13 минут назад

      Вот такой капитан у сборной Расем )))

      1
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      Рейтинг: +618

      DemSerg 15 минут назад

      Игрочишка как всегда...

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      Рейтинг: +530

      Юрэс 15 минут назад

      Нууууу П......ЕЦ!!!!!!° У меня нет никаких СЛОВ!!!!!

      1
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      Рейтинг: +97

      Hren 15 минут назад

      Ябеда корябеда

      3
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      Рейтинг: +7820

      ufos73 21 минуту назад

      Истинный бомж! Плакса и истеричка ))))))

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      Рейтинг: +2858

      JTherry 23 минуты назад

      дзюпа, а ты ябеда)))) стукачок....

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