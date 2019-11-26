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  • «Бизнес Online»: Дзюба пожаловался Прядкину на оскорбления со стороны болельщиков

«Бизнес Online»: Дзюба пожаловался Прядкину на оскорбления со стороны болельщиков

26 ноября 2019, 20:59
81

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба пожаловался президенту РПЛ Сергею Прядкину.

По информации источника, форвард высказал все свои претензии функционеру, который близок к сборной России и часто посещает раздевалку и тренировки национальной команды.

Кроме того, Дзюба отписался от официального аккаунта сборной России в инстаграме, а также от всех своих партнеров по команде, кроме полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, хавбека «Монако» Александра Головина и вингера «Валенсии» Дениса Черышева.

Фанаты кричали оскорбительные речевки в адрес Дзюбы на матче «Урал» – «Спартак». РПЛ начала проверку

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Зенит Дзюба Артем Прядкин Сергей
Комментарии (81)
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ufos73
1574792024
Истинный бомж! Плакса и истеричка ))))))
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Муруал
1574792866
Какой оказывается ранимый Дзюба! Когда сам оскорблял взрослого уважаемого человека,пренебрежительно называя его "тренеришкой", не задумывался о моральном аспекте ситуации. Вернулось бумерангом.
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zra78
1574793044
Баба!
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Dizgen
1574793586
Дерево чмошник-фууу)))
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VVM1964
1574794203
Дядя , Сережа , меня мальчишки на стадионе дразнят , ыыыыыыы )))
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ЮНик
1574795962
Как же много Дзюбы! Дзюба пожаловался, Дзюба высказал, Дзюба отписался, дойдет до того, что напишут: Дзюба описялся. Про Роналду, Месси, Неймара вместе взятых столько не пишут, как про 195-го игрока в рейтинге УЕФА. ttps://www.sports.ru/football/1080441532.html
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dinar7777dinar
1574796638
Валенок быстрее уходи из футбола .
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САДЫЧОК
1574801083
Такого еще не было в нашем футболе , Навязывают , якобы звезду Дзюбу , которого настоящие ценители футбола только сейчас разоблачили ! Впрочем , в этом помог , язык Дзюбы ! В футбольном и человеческом плане-это полный закат !
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general.lizyukov
1574804134
мама родная, он серьезно? это тот самый капитан сборной, который на чемпионате был весь такой локомотив сборной? который изображает из себя служаку, прикладывая руку к пустой башке? хоспаде, скажите, что это фейк
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BRO_football
1574804217
Ну, теперь осталось только самому Путину пожаловаться. Вот вам и лидер сборной России, который из-за парочки оскорблений от тупых болельщиков так обиделся, что поставил на уши всё руководство РФС, РПЛ и Зенита.
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