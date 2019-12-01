Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Supporters Group News: «В Питере безосновательно задержаны сотни фанатов «Спартака». Людей пачками увозят в отделение. К чему готовиться на матче?»

Supporters Group News: «В Питере безосновательно задержаны сотни фанатов «Спартака». Людей пачками увозят в отделение. К чему готовиться на матче?»

1 декабря 2019, 12:28
77

Не одна тысяча фанатов «Спартака» приехала на матч 18-го тура РПЛ против «Зенита». Ночью часть из них задержала полиция.

«Последние сводки из Питера: по итогам массовых ночных рейдов, безосновательно, без объяснения каких-либо причин ЗАДЕРЖАНЫ сотни наших болельщиков. Людей без разбора увозят в отделения пачками. К чему готовиться на матче?» – пишет Supporters Group News.

  • Часть фанатов накануне задержали за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий».
  • Матч «Зенит» – «Спартак» начнется в 19:00 по Москве. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ, «Спартак» занимает седьмое место.

Источник: твиттер Supporters Group News

Официальный твиттер-аккаунт болельщиков «Спартака». Аудитория - более 1,9 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (77)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Старикан
1575193942
Вот если бы к бомжам в Москве так отнеслись, то ору бы было на весь мир, а к спартаковским болельщикам так относиться можно...миллеровская политика в действии...
Ответить
Из Твери Леха
1575194765
Это чтоб на стадионе никто не кричал "Дзюба-ПНХ". А чтоб создать видимость присутствия фанов спартака на стадионе - переоденут ментов и др. силовиков в красн-белую форму))). Ну реально миллеровский беспредел по отношению к спартачам))
Ответить
gorodnt
1575194860
Правильно
Ответить
gorodnt
1575194894
Гребут только быдло, пошли вон с культурной столицы!!!!
Ответить
plehanov6
1575195659
Подонки! Боятся, что поддержка СПАРТАЧЕЙ будет круче БОМЖАТНИКОВ, и создают (искусственно) тепличные условия команде " народного достояния" в игре с НАРОДНОЙ КОМАНДОЙ!!!
Ответить
Дедуктор
1575195926
Никакие это не спартаковские болельщики. Обычные ублюдки. Мразота. ФК "Спартак" для них, лишь, гламурная вывеска. Под которую можно потусить и оторваться. 90% этих уродов даже правил футбольных не знают. И футбол смотрят ... спиной. Разве, вам не приходилось наблюдать как стайка таких уродов дружно скачет на трибунах? Аки хохло ... Но напрягает, что уроды эти даже на поле при этом не смотрят. Не интересует их это. Им бы поскакать. Штрафовать уродов тыщ, так, на 500. Они и перестанут скакать. Такое вот ИМХО.
Ответить
RotBerg
1575196355
Да кому эти черти нужны, как лазили бухие с утра по Невскому, так и лазят
Ответить
ДяДь ПашА
1575197263
Бомжи уже до матча ссут,лишая нас фанатов
Ответить
MrStreight
1575197899
Дзюба на самом деле неприятный тип. Воспитанник Спартака, много лет поигравший в клубе, потом не только бросил команду, но еще стал поливать грязью. Да и форвард он так себе даже по российским меркам. По тому как его кругом пиарят, можно сделать вывод, что готовится к дальнейшей карьере политиком. У нас таких полно горе-спортсменов, просиживающих штаны в Думе. Алчный, жадный, посредственный игрок. Это все, что можно сказать о Дзюбе цензурно.
Ответить
САДЫЧОК
1575198955
Из за какого то ср@ного Дзюбы - такой переполох !
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+