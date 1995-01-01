Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    Supporters Group News: «В Питере безосновательно задержаны сотни фанатов «Спартака». Людей пачками увозят в отделение. К чему готовится на матче?»

    Не одна тысяча фанатов «Спартака» приехала на матч 18-го тура РПЛ против «Зенита». Ночью часть из них задержала полиция.

    «Последние сводки из Питера: по итогам массовых ночных рейдов, безосновательно, без объяснения каких-либо причин ЗАДЕРЖАНЫ сотни наших болельщиков. Людей без разбора увозят в отделения пачками. К чему готовится на матче?» – пишет Supporters Group News.

    • Часть фанатов накануне задержали за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий».
    • Матч «Зенит» – «Спартак» начнется в 19:00 по Москве. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ, «Спартак» занимает седьмое место.

    Источник: твиттер Supporters Group News

    Официальный твиттер-аккаунт болельщиков «Спартака». Аудитория - более 1,9 тысячи подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:28
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +143

      plehanov6 12 секунд назад

      Подонки! Боятся, что поддержка СПАРТАЧЕЙ будет круче БОМЖАТНИКОВ, и создают (искусственно) тепличные условия команде " народного достояния" в игре с НАРОДНОЙ КОМАНДОЙ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Semenycch 18 секунд назад

      Безосновательно? Пачками? Автор этой чуши либераст?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19578

      VVM1964 1 минуту назад

      Менты позорные , хоть и переименованы в полицию ((((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      garet12222 1 минуту назад

      Приезжали к нам ***** на прошлой неделе свиньи. Фаеры жгли на улицах, орали ночью. Надо было и нашим ментам их задержать. Есть приличные болельщики у Спартака, но их не видно около быдлоты

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +142

      garet12222 > garet12222 15 секунд назад

      Почему-то Е.б.у.р.г заменило звёздочками)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8473

      KLIM777 2 минуты назад

      да конечно безосновательно. Свиньи они и в Африке свиньи и в Сан-Марино свиньи и в Петербурге останутся такими.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Питерский кардинал 2 минуты назад

      Это гасторбайтеры приехали, ФМС работает, это же поезд из мАсквы.
      :)))))
      А если чесно, все это открыты пи....ш. в отделе не будут принимать больше чем 30 человек. Это, сколько писанины?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      Vis-ok 3 минуты назад

      Вот приедут питерцы в Москву..., накатывает что-то не хорошее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3913

      Viper for CSKA 10 минут назад

      Может быть конечно и вброс, и провокация. Возможно задержали небезосновательно, если вообще задержали. Но тенденция нехорошая. За любое не хвалебное слово в сторону Дзюбы пытаются наказать, превращают его в настоящую священную корову. Оскорбляли у нас кучу игроков, но таких последствий никогда не было, ни с Жирковым, ни с Акинфеевым, то есть дело не в том, что он типо лидер Сборной. Ощущение складывается, что хотят навязать героев, близких к правящим кругам, народу. Против Дзюбы - против власти, нынешнего строя и всей богоспасаемой. Ассоциации нехорошие возникают.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      gorodnt 12 минут назад

      Гребут только быдло, пошли вон с культурной столицы!!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      gorodnt 13 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Правильно

      -4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74680
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru