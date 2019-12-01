Не одна тысяча фанатов «Спартака» приехала на матч 18-го тура РПЛ против «Зенита». Ночью часть из них задержала полиция.
«Последние сводки из Питера: по итогам массовых ночных рейдов, безосновательно, без объяснения каких-либо причин ЗАДЕРЖАНЫ сотни наших болельщиков. Людей без разбора увозят в отделения пачками. К чему готовиться на матче?» – пишет Supporters Group News.
- Часть фанатов накануне задержали за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий».
- Матч «Зенит» – «Спартак» начнется в 19:00 по Москве. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.
- «Зенит» лидирует в РПЛ, «Спартак» занимает седьмое место.
Источник: твиттер Supporters Group News
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