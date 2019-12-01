Не одна тысяча фанатов «Спартака» приехала на матч 18-го тура РПЛ против «Зенита». Ночью часть из них задержала полиция.

«Последние сводки из Питера: по итогам массовых ночных рейдов, безосновательно, без объяснения каких-либо причин ЗАДЕРЖАНЫ сотни наших болельщиков. Людей без разбора увозят в отделения пачками. К чему готовиться на матче?» – пишет Supporters Group News.