Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фанаты ЦСКА – о болельщиках «Спартака»: «Десятки невиновных людей томятся в камерах. Свободу ультрас!»

Фанаты ЦСКА – о болельщиках «Спартака»: «Десятки невиновных людей томятся в камерах. Свободу ультрас!»

4 декабря 2019, 12:38
71

Фанатское объединение ЦСКА «Люди в черном» опубликовало в инстаграме заявление о ситуации с задержаниями болельщиков «Спартака» в Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«По ситуации последних дней двух мнений, несмотря на различие в клубных цветах, быть не может. Невероятно мерзко и низко, что руководство одного из клубов использует административный ресурс, чтобы задобрить своего игрока, имеющего отнюдь не самый безоблачный карьерный бэкграунд.

Применяются архаичные принципы коллективной ответственности, десятки невиновных людей вместо того, чтобы вернуться к своим семьям, вынуждены томиться в камерах спецприемников и зданиях суда. Свободу ультрас!» – говорится в заявлении фанатов в инстаграме.

Сколько же всего странного происходило вокруг матча «Зенит» – «Спартак»

Фанаты «Зенита» попросили общественников проверить условия содержания арестованных фанатов «Спартака»

Источник: инстаграм объединения «Люди в черном»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА
Комментарии (71)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1575453156
Спасибо за поддержку ! Все же в русских людях в критические моменты чувство справедливости ПОКА ЕЩЕ превалирует и это не может не радовать .
Ответить
PUZIAKA
1575453622
Ничего не имею против фанатских движений. Но я категорически не согласен с заявлением о невиновности томящихся. Сам живу в Питере (болею за локо с детства, так что к бомжам не приписывайте). В ночь перед матчем тусили с друзьями, и стали свидетелями сразу 3 драк, спровоцированных пьяными болельщиками спартака. Причем все в центре в районе Рубинштейна - Площади Восстания. Определить было не сложно, символика и крики за любимую команду - все имело место. Нужно отделять болельщиков от банальных хулиганов. Хулиганы должны быть изолированы от общества. Я хочу спокойно ходить в любое время по городу, где живу, не боясь, что пьяная свинья докопается до меня или до моей девушки. Просто потому что захотелось. Просто потому что видите ли клуб из моего города ему не нравится.
Ответить
Dellleone
1575457060
Эти события войдут в историю как репрессии Дзюбы.
Ответить
Старикан
1575458087
Вот коняшкам я верю - действительно негодуют...респект пацанам!
Ответить
Spartak №1
1575459996
Идет нацеленная охота на Спартаковских болел!!! Как в свое время было на ведьм и капиталистов в эпоху социализма!!! попахивает борьбой интересов!!! кто-то впихивает миллиарды в нацпроекты а у кого и без того пол страны в болельщиках
Ответить
ВасяК
1575460351
Скоро будут сажать,за то что ты болельщик Спартака!!!
Ответить
vka1970
1575464563
Респект коняшкам. Они знают, что такое спорт.
Ответить
faten
1575471442
Свободу ультрас!! шлюба иди на ....й!!!
Ответить
vladimir-7
1575475281
Руководство Газпром Арены, клуба Зенит и болельщики этого клуба должны понимать, что часть остальных игр Зенита будут проходить не только в Питере, но и на выезде и скорее всего ласкового приема не будет.
Ответить
plehanov6
1575476473
Молодцы лошадки! В таких ситуациях важна поддержка всех фанатов! Из-за одного расплакавшегося деревянного игрочишки "попали" сотни людей!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+