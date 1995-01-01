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    Фанаты ЦСКА – о болельщиках «Спартака»: «Десятки невиновных людей томятся в камерах. Свободу ультрас!»

    Фанатское объединение ЦСКА «Люди в черном» опубликовало в инстаграме заявление о ситуации с задержаниями болельщиков «Спартака» в Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

    «По ситуации последних дней двух мнений, несмотря на различие в клубных цветах, быть не может. Невероятно мерзко и низко, что руководство одного из клубов использует административный ресурс, чтобы задобрить своего игрока, имеющего отнюдь не самый безоблачный карьерный бэкграунд.

    Применяются архаичные принципы коллективной ответственности, десятки невиновных людей вместо того, чтобы вернуться к своим семьям, вынуждены томиться в камерах спецприемников и зданиях суда. Свободу ультрас!» – говорится в заявлении фанатов в инстаграме.

    Сколько же всего странного происходило вокруг матча «Зенит» – «Спартак»

    Фанаты «Зенита» попросили общественников проверить условия содержания арестованных фанатов «Спартака»

    Источник: инстаграм объединения «Люди в черном»

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии45
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      Рейтинг: +433

      ВасяК 37 минут назад

      Скоро будут сажать,за то что ты болельщик Спартака!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +837

      Spartak №1 43 минуты назад

      Идет нацеленная охота на Спартаковских болел!!! Как в свое время было на ведьм и капиталистов в эпоху социализма!!! попахивает борьбой интересов!!! кто-то впихивает миллиарды в нацпроекты а у кого и без того пол страны в болельщиках

      0
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      Рейтинг: +5516

      ilichkadr > Spartak №1 19 минут назад

      Идет нацеленная охота на Спартаковских болел....Ну, и далее по подробнее, пжл-та. Какой и в чём интерес, цели, задачи?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5599

      Старикан 1 час назад

      Вот коняшкам я верю - действительно негодуют...респект пацанам!

      3
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      Рейтинг: +2484

      Dellleone 1 час назад

      Эти события войдут в историю как репрессии Дзюбы.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5516

      ilichkadr > Dellleone 1 час назад

      Бери шире, ДЗЮБОИЗМ- фанатское движение со смещением приоритетов в результате падения с высоты своих иллюзий.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2484

      Dellleone > ilichkadr 1 час назад

      Это следующий этап, для начала репрессии. Нужно собрать всех "инокомыслющих" в одном месте.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5516

      ilichkadr > Dellleone 38 минут назад

      А это уже, как говорил известный товарисч - митинговщина!!!

      0
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      Рейтинг: +2603

      Nesterenko 1 час назад

      Сейчас метеорит упадёт, фанаты ЦСКА защищают фанатов Спартака (шутка).

      0
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      Рейтинг: +1199

      gor77 2 часа назад

      Можете написать любые комментарии, но прежде - спокойно
      подумайте!
      Ультрас — это официально незарегистрированная организованная структура! Соответственно, все действия управляются и находятся под контролем руководящего состава этой группировки. Большинство сотрудничают с руководством клуба, а некоторые и свой бизнес, связанный с футболом. Может быть ещё что-то найдёте об этом в интернете.
      Надеюсь, что болельщик и представитель ультрас - немного разные значения!

      4
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      ...
      Рейтинг: +393

      Chingis17rus > gor77 1 час назад

      Тут судя по комментам люди думают эмоциями из разряда не нравится значит виновен.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5516

      ilichkadr > gor77 1 час назад

      Ультрас это вообще-то культура, включающая в себя формы, стили и способы поддержки спортивных команд, образ мысли и жизни их болельщиков.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5516

      ilichkadr > ilichkadr 39 минут назад

      Для минусовщиков поясняю, что ультрас сейчас больше тянет на субкультуру, а ранее имела название "неформалы": альтеры, готы, металлисты, панки, ролевики, фолкеры, хиппи, эмо, фрики, ска, скинхеды.
      У Спартака тоже есть своя ультрас- «Фратрия» именуемая себя группой поддержки. На самом деле сия поддержка выражается во впаривании свинарнику футбольной атрибутики.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +131

      Semenycch 2 часа назад

      "Вор должен сидеть в тюрьме!"
      Немного перефразировав эту знаменую фразу Жеглова скажу - футбольные ультрас идущие на преступление должны сидеть в тюрьме!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19669

      VVM1964 > Semenycch 2 часа назад

      Преступление - это нецензурные выражения ? С головой всё в порядке - посади пол страны . Во вторых НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ , а административное правонарушение - разницы не видишь ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3440

      САДЫЧОК > Semenycch 1 час назад

      А , болтун изрыгающий в подворотне слово " фашист " ?

      4
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      ...
      Рейтинг: +837

      Spartak №1 > VVM1964 25 минут назад

      если начали сажать всех за крики на стадионе!!! тогда наху. туда ходить... помнится в старину кричали судью на мыло...
      ааа этот дзюбан что святой чтоли чтоб его не оскорбляли... футбол это командный вид СПОРТА а не политики...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1818

      Борат 2 часа назад

      долой путина! долой дзюбу!

      2
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      ...
      Рейтинг: +131

      Semenycch > Борат 2 часа назад

      Долой идиотов!

      7
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      ...
      Рейтинг: +1824

      алдан2014 > Semenycch 1 час назад

      Боюсь,что идиоты прописались на бомбардиры,как домовые

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1123

      B.G. > Semenycch 30 минут назад

      хахахахх +++++

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1191

      Decorhome 2 часа назад

      Проявили братство. Посмотрим что будет когда будет матч ЦСКА Спартак

      0
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      ...
      Рейтинг: +19669

      VVM1964 > Decorhome 2 часа назад

      А матч здесь не причем - это уже будет другая история и надеюсь она закончится достойно , а не как в Питере .

      8
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      Рейтинг: +8729

      silver29 > Decorhome 2 часа назад

      Будет футбол, причем со мной рядом матч смотрят болельщики ЦСКА (знакомые и друзья) и не только очные матчи.

      8
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      Рейтинг: +1191

      Decorhome > VVM1964 2 часа назад

      Надеюсь

      0
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      Рейтинг: +1191

      Decorhome > silver29 2 часа назад

      Отлично

      0
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      Рейтинг: +1119

      PUZIAKA 2 часа назад

      Ничего не имею против фанатских движений. Но я категорически не согласен с заявлением о невиновности томящихся. Сам живу в Питере (болею за локо с детства, так что к бомжам не приписывайте). В ночь перед матчем тусили с друзьями, и стали свидетелями сразу 3 драк, спровоцированных пьяными болельщиками спартака. Причем все в центре в районе Рубинштейна - Площади Восстания. Определить было не сложно, символика и крики за любимую команду - все имело место. Нужно отделять болельщиков от банальных хулиганов. Хулиганы должны быть изолированы от общества. Я хочу спокойно ходить в любое время по городу, где живу, не боясь, что пьяная свинья докопается до меня или до моей девушки. Просто потому что захотелось. Просто потому что видите ли клуб из моего города ему не нравится.

      9
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      Рейтинг: +8729

      silver29 > PUZIAKA 2 часа назад

      Ты в своем докладе смешал все в кучу политику и хулиганку ((( речь ведь идет о задержаниях болельщиков за выкрики на стадионе и не всегда матерные или до приезда Спартака у вас местной гопоты не было ? тогда от куда статистика Питера по криминальности в пятерке передовиков по стране ?

      5
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      Рейтинг: +1119

      PUZIAKA > silver29 2 часа назад

      Задержания за кричалки - безусловно абсурд. Если бы задерживали всех, кто сомневается в гетеросексуальности судьи на каждом матче, мы бы все давно имели приводы. Но! Я говорю не об этом. Сроки по 15 суток получили не за кричалки. И томятся сейчас не за кричалки. Местная гопота это наши проблемы. По твоей логике я должен быть рад тому, что в добавок к нашим проблемам вы нам подкинули еще?

      6
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      Рейтинг: +3258

      Дядя Серёжа > PUZIAKA 2 часа назад

      Начал культурно по-питерски, а закончил пьяной свиньёй и уже охота к тебе прикопаться.

      0
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      Рейтинг: +1119

      PUZIAKA > Дядя Серёжа 2 часа назад

      Пьяная свинья это пьяная свинья вне зависимости от футбольных пристрастий.

      2
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      Рейтинг: +1119

      PUZIAKA > PUZIAKA 2 часа назад

      И кстати весьма иронично, что тебе хочется ко мне прикопаться за слова))

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      Рейтинг: +3362

      RotBerg > PUZIAKA 1 час назад

      Да они сразу на личности переходят, либо понос льют из разряда фантастики))

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      Рейтинг: +2808

      Виталий Орехов > PUZIAKA 47 минут назад

      Тупо скопировал комментарий, который я писал ранее - По характеру моей прошлой работы, я периодически сталкивался с разными футбольными болельщиками. Поверь - хуже, чем болелы Спартака, никто себя не вел. Ни болельщики ЦСКА, ни Зенита, ни Локомотива, ни Динамо... НИКТО не вел себя так отвратительно, как спартачи! Я упомянул о действиях, происходящих вне стадиона, а точнее при следовании болельщиков Спартака на матчи команды в города юга России. К адекватным болелам красно-белых это не относится.

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