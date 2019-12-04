Фанаты ЦСКА – о болельщиках «Спартака»: «Десятки невиновных людей томятся в камерах. Свободу ультрас!»

Фанатское объединение ЦСКА «Люди в черном» опубликовало в инстаграме заявление о ситуации с задержаниями болельщиков «Спартака» в Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«По ситуации последних дней двух мнений, несмотря на различие в клубных цветах, быть не может. Невероятно мерзко и низко, что руководство одного из клубов использует административный ресурс, чтобы задобрить своего игрока, имеющего отнюдь не самый безоблачный карьерный бэкграунд.

Применяются архаичные принципы коллективной ответственности, десятки невиновных людей вместо того, чтобы вернуться к своим семьям, вынуждены томиться в камерах спецприемников и зданиях суда. Свободу ультрас!» – говорится в заявлении фанатов в инстаграме.

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