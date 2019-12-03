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    Фанаты «Зенита» попросили общественников проверить условия содержания арестованных фанатов «Спартака»

    Болельщики «Зенита» попросили представителей общественных организаций проверить условия содержания в спецприемнике фанатов «Спартака», задержанных на 15 суток за мелкое хулиганство.

    Московские болельщики содержатся в спецприемники на Захарьевской улице. Фанаты сообщили представителям ОНК Санкт-Петербурга, что жалоб на условия содержания нет. По словам задержанных, сотрудники полиции ведут себя корректно.

    К фанатам «Спартака» должен придет адвокат, и они будут обжаловать решение суда об административном аресте.

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    Источник: «Фонтанка»

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии16
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      Рейтинг: +117

      Semenycch 39 минут назад

      Очень достойный поступок Петербуржцев.

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      Рейтинг: +10665

      vladimir-7 49 минут назад

      Кто затеял эту показуху с задержанием болельщиков, сейчас очень доволен
      своими действиями, но впоследствии может сильно пожалеть.

      3
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      Рейтинг: +941

      Давид59 52 минуты назад

      Так "должен" или "придёт"?

      0
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      ...
      Рейтинг: +3592

      ЮНик > Давид59 44 минуты назад

      Там руский языка написана: " должен придет адвокат", к тем, кто "содержатся в спецприемникИ". Не понял, да?

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      Рейтинг: +941

      Давид59 > ЮНик 30 минут назад

      Моя твоя понимать

      1
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      Рейтинг: +6317

      piligrim1986 56 минут назад

      типа не сильно ли они там жируют?))

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      Рейтинг: +959

      alarm 1 час назад

      лучше бы это сделали представители свиноклуба)

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      Рейтинг: +11528

      sssrspartak > alarm 8 минут назад

      А ТВОЙ ЗЕНИТ КТО?БОМЖАРКЛУБ?МЫ СПАРТАК !!!А ТЫ БОМЖАРКЛУБ!????ЗА ЗЕНИТ ТАКИЕ ОТМОРОЖЕННЫЕ КАК ТЫ?СТЫДНО ЗА ЗЕНИТ

      1
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      Рейтинг: +1180

      Decorhome 1 час назад

      Респект

      2
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      Рейтинг: +63

      NEONFOL 1 час назад

      это что такое, алкашей взятых у питерского гей клуба принимают за фанатов Спартака, простите а разве фанаты не одеваются в какие-нибудь футболочки, курточки, шарфики с символикой или какими-то определительными знаками. Какая в жопу это забота)))) аххаахахах, чё уже боятся приезда в Москву и подстраховываются, ахахаха, это капец позорно

      1
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      Рейтинг: +5573

      Старикан 1 час назад

      Какая, б.лядь, забота!!! С.ука, чтобы к вам в Москве так же в обезьянник приходили....

      3
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      Рейтинг: +3715

      TOL47 > Старикан 1 час назад

      Зря ты так, сидят и наши в клетке по 30чел вместо футбола, только слех и визга журналистиков почему то нет поэтому поводу.

      0
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      Рейтинг: -35378

      пьяныйхоровод > Старикан 36 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты вчера родился ? Приезд большого кол-ва гостевых болел без задержаний вообще не обходится . И в твоей Москве болел Зенита пакуют по ментовкам только влёт ( и никто не истерит) , в Казани - та же песня , в ******.... Спроси мясных , кто на Ливер выезд пробивал , как им местное гостеприимство , насколько были "нежны" к ним местные полисы . Напугал он .ять мусарней московской . Кобеля буханкой постращай .

      -10
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      Рейтинг: +5573

      Старикан > пьяныйхоровод 34 минуты назад

      Не х.ер из этого пиариться!

      0
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      Рейтинг: -35378

      пьяныйхоровод > Старикан 32 минуты назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не х.ер вонь поднимать из-за рядового вязалова .

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      Рейтинг: +5573

      Старикан > пьяныйхоровод 19 минут назад

      Что ваще за показушный визит устроили, благодетели, блин...

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