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  • Фанаты «Зенита» попросили общественников проверить условия содержания арестованных фанатов «Спартака»

Фанаты «Зенита» попросили общественников проверить условия содержания арестованных фанатов «Спартака»

3 декабря 2019, 18:15
25

Болельщики «Зенита» попросили представителей общественных организаций проверить условия содержания в спецприемнике фанатов «Спартака», задержанных на 15 суток за мелкое хулиганство.

Московские болельщики содержатся в спецприемники на Захарьевской улице. Фанаты сообщили представителям ОНК Санкт-Петербурга, что жалоб на условия содержания нет. По словам задержанных, сотрудники полиции ведут себя корректно.

К фанатам «Спартака» должен прийти адвокат, и они будут обжаловать решение суда об административном аресте.

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Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (25)
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Старикан
1575386639
Какая, б.лядь, забота!!! С.ука, чтобы к вам в Москве так же в обезьянник приходили....
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NEONFOL
1575387203
это что такое, алкашей взятых у питерского гей клуба принимают за фанатов Спартака, простите а разве фанаты не одеваются в какие-нибудь футболочки, курточки, шарфики с символикой или какими-то определительными знаками. Какая в жопу это забота)))) аххаахахах, чё уже боятся приезда в Москву и подстраховываются, ахахаха, это капец позорно
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Decorhome
1575387728
Респект
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piligrim1986
1575388561
типа не сильно ли они там жируют?))
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Давид59
1575388850
Так "должен" или "придёт"?
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vladimir-7
1575389006
Кто затеял эту показуху с задержанием болельщиков, сейчас очень доволен своими действиями, но впоследствии может сильно пожалеть.
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Красный май
1575392322
День дешевого пиара от газпрёмклаба: сердобольные фонады и интервью кривоного миллионера несчастным ребятишкам-сиротам.
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vka1970
1575393335
Ни сколько не сомневаюсь, что у питерцев есть достойные люди.У меня знакомая была на последнем дерби и видела своими глазами как части питерцев было стыдно за приём команды, болельщиков и как себя ведут право охранители.Но устраивать подобный пиар могут только наши власти у которых ни стыда ни совести нет и не наблюдается в ближайшем будущем.
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RotBerg
1575421451
Ну это не новость. Помню сколько стоило уехать на такси из центра в Москве в день терракта и помню, как такси стало бесплатным в Питере во время подобной трагедии, как люди друг друга вывозили кто был на своих машинах, как Газпром заправки заливали всем топливо бесплатно.
Трудно представить москвичам такое, и даже этот жест обосрали здесь в комментариях.
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Дядя Серёжа
1575430963
Пооо тундре, Поооо широкой дороге......
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