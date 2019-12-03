Фанаты «Зенита» попросили общественников проверить условия содержания арестованных фанатов «Спартака»

Болельщики «Зенита» попросили представителей общественных организаций проверить условия содержания в спецприемнике фанатов «Спартака», задержанных на 15 суток за мелкое хулиганство.

Московские болельщики содержатся в спецприемники на Захарьевской улице. Фанаты сообщили представителям ОНК Санкт-Петербурга, что жалоб на условия содержания нет. По словам задержанных, сотрудники полиции ведут себя корректно.

К фанатам «Спартака» должен прийти адвокат, и они будут обжаловать решение суда об административном аресте.

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