Фанаты «Зенита» попросили общественников проверить условия содержания арестованных фанатов «Спартака»

Болельщики «Зенита» попросили представителей общественных организаций проверить условия содержания в спецприемнике фанатов «Спартака», задержанных на 15 суток за мелкое хулиганство.
Московские болельщики содержатся в спецприемники на Захарьевской улице. Фанаты сообщили представителям ОНК Санкт-Петербурга, что жалоб на условия содержания нет. По словам задержанных, сотрудники полиции ведут себя корректно.
К фанатам «Спартака» должен прийти адвокат, и они будут обжаловать решение суда об административном аресте.
Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток
Суд оштрафовал 19 фанатов «Спартака» за нецензурную брань на улице
«Мутко против»: в Петербурге начались суды над фанатами «Спартака»
Источник: «Фонтанка»
Трудно представить москвичам такое, и даже этот жест обосрали здесь в комментариях.