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    • Суд оштрафовал 19 фанатов «Спартака» за нецензурную брань на улице

    Суд оштрафовал 19 фанатов «Спартака» за нецензурную брань на улице

    Фрунзенский районный суд Петербурга вынес постановления о привлечении к административной ответственности 19 футбольных болельщиков.

    Фанаты были задержаны перед игрой «Спартака» и «Зенита» мелкое хулиганство (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ), сообщает «Спорт-Экспресс». Суд наказал болельщиков штрафом в размере 500 рублей каждому. Нарушители признали вину.

    В пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что ночью накануне матча на Волковском проспекте группа фанатов нарушила общественный порядок в присутствии посторонних граждан. Болельщики нецензурно выражались, тем самым совершив мелкое хулиганство.

    Сообщение о нарушении в дежурную часть 27 отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району поступило от неизвестного гражданина.

    • По информации издания «Фонтанка», накануне матча правоохранители задержали более 80 фанатов.
    • Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.

    «Мутко против»: в Петербурге начались суды над фанатами «Спартака»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2019 17:30
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    Комментарии (20)
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    Semenycch
    1575299389
    500 рублей? Это издевательство над здравым смыслом!
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    VVM1964
    1575299577
    У нас уже нецензурная брать вовсю льется с экранов телевизоров и кинотеатров ((( , матом ругаются депутаты , полицейские и гос служащие ((( Но законодательство в нашей стране " избранное " - кому то можно , а кому то штраф (((
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    zabvo9406
    1575299720
    У нас брань льется на Ахмат арене на всю страну в прямом эфире!!!!
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    De_Frenki
    1575299912
    500 р омг
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    paracetamol
    1575300737
    Мало.
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    hofman
    1575301062
    перестал из-за матов в том числе ходить на футбол. на всех матчах орут матом, хоть весь стадион по 500 сверху штрафуй причем вместе с игроками и тренерами и судьей. приучать людей к порядку конечно нужно, но не такими же идиотскими методами
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    subbotaspartak
    1575301837
    Осквернили Питер матом, Град культурного свершенья, Тем же словом депутаты Голосуют за решенья.
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    Nikolai58CSKA
    1575302012
    Этих вообще надо в дурку... Они за Спартак болеют же... Больные люди
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    Хведя
    1575347600
    Главное, что они вполне могли и не понять, за что их окучили. Большинство завсегдатаев фан-секторов использует в речи мат в качестве знаков препинания и не считает, что выражается нецензурно. Короче, испытали некий когнитивный диссонанс.
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    ologreds
    1694987766
    numo592538
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