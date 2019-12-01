Supporters Group News: «В отделениях находятся до 200 фанатов «Спартака». В Санкт-Петербурге творится бардак»

Сообщество фанатов «Спартака» Supporters Group News уточнило информацию по задержанным в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ против «Зенита». Оно не согласно с другим источником.
«Уважаемый Василий Конов в своeм телеграмм канале даeт противоречивые цифры по задержанным. От семи до 86-и.
К сожалению, на данный момент в отделениях до 200 наших парней. То, что официальная инфа подаeтся таким образом, ещe раз говорит о том, что в городе на Неве творится бардак!» – пишет источник.
- Часть фанатов накануне задержали за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий».
- Матч «Зенит» – «Спартак» начнется в 19:00 по Москве. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.
- «Зенит» лидирует в РПЛ, «Спартак» занимает седьмое место.
Источник: твиттер Supporters Group News
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