Supporters Group News: «В отделениях находятся до 200 фанатов «Спартака». В Санкт-Петербурге творится бардак»

Сообщество фанатов «Спартака» Supporters Group News уточнило информацию по задержанным в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ против «Зенита». Оно не согласно с другим источником.

«Уважаемый Василий Конов в своeм телеграмм канале даeт противоречивые цифры по задержанным. От семи до 86-и.

К сожалению, на данный момент в отделениях до 200 наших парней. То, что официальная инфа подаeтся таким образом, ещe раз говорит о том, что в городе на Неве творится бардак!» – пишет источник.