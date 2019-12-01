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  • Supporters Group News: «В отделениях находятся до 200 фанатов «Спартака». В Санкт-Петербурге творится бардак»

Supporters Group News: «В отделениях находятся до 200 фанатов «Спартака». В Санкт-Петербурге творится бардак»

1 декабря 2019, 14:22
68

Сообщество фанатов «Спартака» Supporters Group News уточнило информацию по задержанным в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ против «Зенита». Оно не согласно с другим источником.

«Уважаемый Василий Конов в своeм телеграмм канале даeт противоречивые цифры по задержанным. От семи до 86-и.

К сожалению, на данный момент в отделениях до 200 наших парней. То, что официальная инфа подаeтся таким образом, ещe раз говорит о том, что в городе на Неве творится бардак!» – пишет источник.

  • Часть фанатов накануне задержали за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий».
  • Матч «Зенит» – «Спартак» начнется в 19:00 по Москве. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ, «Спартак» занимает седьмое место.

Источник: твиттер Supporters Group News

Официальный твиттер-аккаунт болельщиков «Спартака». Аудитория - более 1,9 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (68)
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Filllllll
1575202536
После фразы, что матч со Спартаком, война, появляется такая мысль. Ведь на войне все методы идут в ход. А что, если это не Спартаковские фанаты вчера были, а подставные Питерские. В результате Спартак без должной поддержки останется. Я думаю, в мире уже такие провокации уже не редкость, так почему бы их не использовать в футболе, где крутятся огромные деньги?
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Старикан
1575202849
Мусора на службе у бомжей...
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S.K.V.
1575203414
НЕ важно чьи фанаты,вести себя надо уметь.
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polt
1575203501
Наши правоохранительные органы переусердствуют. Гос-во правового беспредела показывает свою сущность.
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APchelov
1575203910
Бардак - это когда свиньи шарятся по Невскому. Их место в свинарнике!!!
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ilichkadr
1575204024
Ещё не начался матч, а свинарник уже завонял. Господя......, Правопорядок в Питере определяется не наличием хулиганов, а умением властей их обезвреживать. Так я сказал (Г. Жеглов).Чем больше посадим в обезьянник, тем спокойнее будет на трибунах.
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portero
1575206286
Задерживают по каким то основаниям, наверное не просто так, а то бред пишут типо просто за символику.....
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Derzkiy1
1575206662
Мясные красавцы !!! Топчите бомжей , с**ки купили все в стране !!!
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3a zenit
1575207923
бедные свинюшки,то в Ростове их затопчат,то в СПб задержат,невиновные святоши.Раз задержали значит есть за что!Адвокат,суд,доказывайте что не виноваты,а ничего этого не будет.Приехали в город нажрались как свиньи и начали бузить 100%.
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Valeron2790
1575208621
Вонючий сраптак. Какие то заговоры мерещатся. ЦСКА, Локомотив и т.д. приезжают и нет таких проблем. Хотя они наши конкуренты прямые, а не ссаное быдло с середины таблицы. Видите себя ***** нормально и никого задерживать не будут. Очки набрать не можете, так вонять надо на всю округу. Мусоров жалко, это где же им столько комбикорма взять.
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