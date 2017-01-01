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    Supporters Group News: «В отделениях находятся до 200 фанатов «Спартака». В Санкт-Петербурге творится бардак»

    Сообщество фанатов «Спартака» Supporters Group News уточнило информацию по задержанным в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ против «Зенита». Оно не согласно с другим источником.

    «Уважаемый Василий Конов в своeм телеграмм канале даeт противоречивые цифры по задержанным. От семи до 86-и.

    К сожалению, на данный момент в отделениях до 200 наших парней. То, что официальная инфа подаeтся таким образом, ещe раз говорит о том, что в городе на Неве творится бардак!» – пишет источник.

    • Часть фанатов накануне задержали за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий».
    • Матч «Зенит» – «Спартак» начнется в 19:00 по Москве. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ, «Спартак» занимает седьмое место.

    Источник: твиттер Supporters Group News

    Официальный твиттер-аккаунт болельщиков «Спартака». Аудитория - более 1,9 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии36
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      Рейтинг: +10615

      vladimir-7 2 минуты назад

      СМИ, покажите видио с задержанием болельщиков и их противоправные
      кричалки и каким образом менты установили, что это болельщики из
      Москвы, а не переодетые питерские легавые псы с красно-белыми шарфами?

      0
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      Рейтинг: +77

      GuberDV 9 минут назад

      Я думаю это вброс информации, исключительно для создания ажиотажа вокруг матча. Что бы потом было что пообсуждать. Странно уже то что задержания все якобы в субботу были. Все мои знакомые Спартачи из разных городов только сегодня утром в Питер приехали. А вчера видимо группу провокаторов забросили))

      1
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      Рейтинг: +2784

      uBaH_ > GuberDV 1 минуту назад

      Ты сравниваешь суппортеров, и своих знакомых кузьмечей?

      0
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      Рейтинг: +1185

      Genz 9 минут назад

      Где москвичи? Их слюнявые пердаки в полиции

      0
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      Рейтинг: +4006

      alp 11 минут назад

      сначала ведут себя по свински, а потом голосят на весь мир, де, произвол!!!

      0
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      Рейтинг: +8934

      Диктор 12 минут назад

      К сожалению это правда.Увы бомжи поддерживают статус культурной столицы.

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      Рейтинг: +3888

      nik55 17 минут назад

      бомжи захватили власть и тут началось

      0
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      Рейтинг: +90

      Питерский кардинал 26 минут назад

      Источник: идите на х.у.й мАсквичи: скажите мне в каком отделе и я пробью, это правда или нет.

      -3
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      Рейтинг: +5405

      ilichkadr 27 минут назад

      Ещё не начался матч, а свинарник уже завонял. Господя......, Правопорядок в Питере определяется не наличием хулиганов, а умением властей их обезвреживать. Так я сказал (Г. Жеглов).Чем больше посадим в обезьянник, тем спокойнее будет на трибунах.

      -3
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      Рейтинг: +3686

      APchelov 29 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бардак - это когда свиньи шарятся по Невскому. Их место в свинарнике!!!

      -7
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      Рейтинг: +3888

      nik55 > APchelov 16 минут назад

      а твое место на помойке

      3
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      Рейтинг: +3251

      polt 36 минут назад

      Наши правоохранительные органы переусердствуют. Гос-во правового беспредела показывает свою сущность.

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