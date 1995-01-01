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    «Мутко против»: в Петербурге начались суды над фанатами «Спартака»

    Начались судебные заседания после массовых задержаний болельщиков в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).

    «В Санкт-Петербурге начались суды по задержанным в субботу фанатам «Спартака». Все они проходят по статье 20.31 – нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    • По информации издания «Фонтанка», правоохранители задержали более 80 фанатов.
    • Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.

    Фанатов «Спартака» арестовали в Санкт-Петербурге за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий»

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4072

      alp 9 минут назад

      хоть какая то польза от москвичей городу.. штрафы, хоть и не велики, но все ж к нам в бюджет, на ту же Зенит Арену ))

      1
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      Рейтинг: +8573

      silver29 22 минуты назад

      Только конченная мразь может позволить сравнивать болельщиков с фашистами только из-за того что ему не нравится что в его адрес кричат. Он сволота никакой не капитан сборной, ибо капитан объединяет команду, а этот пузырь дутый не спортсмен ((((

      1
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      Рейтинг: +12828

      bset 30 минут назад

      За оскорбление чувств верующих в Дзюбу)

      2
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      Рейтинг: +10478

      vka1970 31 минуту назад

      Суды ?
      Ну тут и до чёрных воронков не далеко.
      Хороших руководителей мы себе избрали.

      1
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      Рейтинг: +15034

      DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      Питер! Опомнись!!!

      2
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      Рейтинг: +1196

      Genz 54 минуты назад

      Давно пора наказывать за хамство и хулиганство. Спасибо Путину и Кабаевой

      1
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      Рейтинг: +947

      alarm 1 час назад

      позор косорылым! на принудительные работы их, пусть снег убирают!

      1
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      Рейтинг: +547

      Юрэс 1 час назад

      дзюбу ------- в ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ !!!!!!!! ХА ХА ХА , .......УЕТЬ !!!!!!

      2
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      Рейтинг: +281

      guron88 1 час назад

      "Мы тебя заставим Родину (Дзюбу) любить!..."

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      Рейтинг: +473

      S.K.V. 1 час назад

      Это уже перебор.....

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