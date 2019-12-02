«Мутко против»: в Петербурге начались суды над фанатами «Спартака»

Начались судебные заседания после массовых задержаний болельщиков в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).

«В Санкт-Петербурге начались суды по задержанным в субботу фанатам «Спартака». Все они проходят по статье 20.31 – нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации издания «Фонтанка», правоохранители задержали более 80 фанатов.

Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.

Фанатов «Спартака» арестовали в Санкт-Петербурге за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий»