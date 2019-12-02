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  • «Мутко против»: в Петербурге начались суды над фанатами «Спартака»

«Мутко против»: в Петербурге начались суды над фанатами «Спартака»

2 декабря 2019, 12:06
32

Начались судебные заседания после массовых задержаний болельщиков в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).

«В Санкт-Петербурге начались суды по задержанным в субботу фанатам «Спартака». Все они проходят по статье 20.31 – нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

  • По информации издания «Фонтанка», правоохранители задержали более 80 фанатов.
  • Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.

Фанатов «Спартака» арестовали в Санкт-Петербурге за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий»

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (32)
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Дядя Серёжа
1575277971
Всех в Петропавловку посадить! Будет что вспомнить.
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Старикан
1575278637
Да зачем судить - расстрелять без суда и следствия! Это же по питерски...
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Skull_Boy
1575278907
Ххахахахха, вот это уже бред и ДЗЮБА - ХУ_ЛО
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Серж 69
1575279644
Инквизиция на современный манер."Зачем на матч собрался?Футбол смотреть?Не ври,мы точно знаем,нет там никакого футбола,видимость одна!Да и потом,песни гадкие петь собрался,да стишки мерзкие кричать про Дзюбу нашего родного сподобился,не сойдёт это тебе с рук,бог футбольный накажет тебя через нас,проводников воли его.А Дзюба ангел у бога футбола,сейчас на поле сияет,потом в думу вознесётся,трогать его не смей,покараем нещадно!
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S.K.V.
1575280050
Это уже перебор.....
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guron88
1575280120
"Мы тебя заставим Родину (Дзюбу) любить!..."
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bset
1575282111
За оскорбление чувств верующих в Дзюбу)
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alp
1575283380
хоть какая то польза от москвичей городу.. штрафы, хоть и не велики, но все ж к нам в бюджет, на ту же Зенит Арену ))
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В натуре кипяток
1575285313
Наши ТВ каналы активно поддерживают санкции западных стран против России. Место того чтобы показать нам наш футбол... они демонстрируют западные футбольные команды..! Странная позиция..!
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Vepras
1575286485
Так пора добавить в Википедию к определению фашизм еще и тех кто не любит Дзюбу, это просто маразм отдельно взятого зазнавшегося игрочишки.
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