Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток

    Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности троих болельщиков «Спартака» за нецензурную брань в преддверии матча 18-го тура РПЛ «Зенит»«Спартак» (1:0).

    Фанаты совершили нарушение у отеля на Кирочной улице, сообщает «Фонтанка». Суд признал болельщиков виновными в совершении нарушения по ч.1 ст.20.1 КоАП – «мелкое хулиганство».

    Нарушители вину не признали и на заседании утверждали, что были задержаны без причины. Суд назначил им наказание в виде 15 суток ареста, включив в срок время административного задержания.

    Суд оштрафовал 19 фанатов «Спартака» за нецензурную брань на улице

    «Мутко против»: в Петербурге начались суды над фанатами «Спартака»

    Источник: «Фонтанка»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:13
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: -9

      qaze27 2 минуты назад

      Играл с tgtennis.com заходят все инсайды. Думал сниму и куплю машину - буки сволочи счет порезали. Говорят что все что я ставил - договорняки. Типа сам не знаю ). Помогите рублем на Qiwi (+79655412548) - с нимы быстро верну.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      Вот oнo чё Михалыч 6 минут назад

      А надо было на КОЛ ! гы-гы-гы ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7762

      alex1951 19 минут назад

      Какая разница ,чьи болелы......
      Просто ,если эта вакханалия перейдет на ЕВРО в Питере,жди беды!
      А это намного хуже,намного....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      dolf666 40 минут назад

      это край, дожили, раз за это теперь судят и сажают. Пора бойкотировать матчи с участием зенита, а дзюбу моазоту втаптывать в грязь на каждом матче всем фанатам всех клубов и на матчах сборных, а то нашелся выродок-король

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +629

      DemSerg > dolf666 18 минут назад

      Материться в общественном месте некрасиво - дети и дамы слышат. И вообще-то всё по закону.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +507

      Symbol > DemSerg 4 минуты назад

      Много на твоей памяти фанатов задерживали за мат? Просто тут "национального хероя" дзю оскорбили же. Вот и устроили показательное выступление "культурные" полицейские из "культурного" города.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      Питерский кардинал 48 минут назад

      Надо бяло не на йн суток, а на иглу.
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +944

      alarm 56 минут назад

      позор хрякам!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +839

      Frankfurt Am Main > alarm 29 минут назад

      Это Питеру позор, клуб подкубщиков, темноватый у вас клуб, приедете в Москву вас фанаты ещё до мкада встретят, да но ты же телефонный болельщик!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      Semenycch 1 час назад

      Вот это наказание правильное!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1622

      giluxa1963 1 час назад

      мало надо было больше

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4344

      paracetamol > giluxa1963 1 час назад

      И пипюлей добавить!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1000

      Romio-xxx 1 час назад

      Ой,чую Питерским вообще не стоит в столицу на матч московский приезжать...А то по жести там будет.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1879

      Иван_Невский > Romio-xxx 1 час назад

      всегда кого-то и так задерживали , только не визжат как свиньи что их в клетку забрали
      да у всех команд есть стадо дебилов отморозков.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +277

      Ceнит > Иван_Невский 1 час назад

      Ты че несешь клоун, питерские девки тут плакались по кд когда их омон на собственном стадионе отхерачил. В Москве вас мусора трогать не будут, просто ультрасы вашим алкашам морды по разбивают, и поедите обратно в свой колхоз

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1879

      Иван_Невский > Ceнит 48 минут назад

      Внучка вынь член изо рта когда на деда хрюкаешь.
      Вчера от хулиганов наверное твоего друга спасал их семерых трое отмудохали, ну иди им штаны постирай, а то твой наложил когда убежал и друзей лежать оставил

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1000

      Romio-xxx > Иван_Невский 38 минут назад

      Да просто Дзюба повел себя как малолетка,начал реагировать,обижаться на провокации.Сейчас это просто в геометрической прогрессии разойдется.Вроде взрослый,профессионал и на тебе...С его то опытом,мог бы ухмыльнуться и все,нет начал публично обижаться.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +277

      Ceнит > Иван_Невский 5 минут назад

      Дед ты обосралься. Да и к тому же ты тупой грязный бомж, который любит фантазировать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3661

      порт 1 час назад

      Две недели с Узбеками будут снег убирать с улиц. Тоже не плохо. С пользой проведут время.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +572

      dolf666 > порт 38 минут назад

      Смотри нигде на улице теперь не вякни лишнего, а то также загребут, потом и порассуждешь споаведливо было или нет

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74682
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru