Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности троих болельщиков «Спартака» за нецензурную брань в преддверии матча 18-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (1:0).

Фанаты совершили нарушение у отеля на Кирочной улице, сообщает «Фонтанка». Суд признал болельщиков виновными в совершении нарушения по ч.1 ст.20.1 КоАП – «мелкое хулиганство».

Нарушители вину не признали и на заседании утверждали, что были задержаны без причины. Суд назначил им наказание в виде 15 суток ареста, включив в срок время административного задержания.

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