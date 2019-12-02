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Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток

2 декабря 2019, 18:13
30

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности троих болельщиков «Спартака» за нецензурную брань в преддверии матча 18-го тура РПЛ «Зенит»«Спартак» (1:0).

Фанаты совершили нарушение у отеля на Кирочной улице, сообщает «Фонтанка». Суд признал болельщиков виновными в совершении нарушения по ч.1 ст.20.1 КоАП – «мелкое хулиганство».

Нарушители вину не признали и на заседании утверждали, что были задержаны без причины. Суд назначил им наказание в виде 15 суток ареста, включив в срок время административного задержания.

Суд оштрафовал 19 фанатов «Спартака» за нецензурную брань на улице

«Мутко против»: в Петербурге начались суды над фанатами «Спартака»

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (30)
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порт
1575299777
Две недели с Узбеками будут снег убирать с улиц. Тоже не плохо. С пользой проведут время.
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Romio-xxx
1575299891
Ой,чую Питерским вообще не стоит в столицу на матч московский приезжать...А то по жести там будет.
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giluxa1963
1575300147
мало надо было больше
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dolf666
1575302646
это край, дожили, раз за это теперь судят и сажают. Пора бойкотировать матчи с участием зенита, а дзюбу моазоту втаптывать в грязь на каждом матче всем фанатам всех клубов и на матчах сборных, а то нашелся выродок-король
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alex1951
1575303909
Какая разница ,чьи болелы...... Просто ,если эта вакханалия перейдет на ЕВРО в Питере,жди беды! А это намного хуже,намного....
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erma
1575306344
Я хотел еще кое-что добавит о посадках. Фанатов Спарака на Газ арене посадили так высоко и задвинули в такой угол, что по телеку казалось, что их вообже нет на стадионе. Понятно, что ребята расстроились. В следующий раз, когда Зенит приедет в гости, предлагаю Федуну посадить его фанатов НА крышу. Оттуда обзор еще лучше.
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ААМ
1575306800
Ситуация на стадионах со всякими ультрас говорит о нежелании власти навести порядок по английскому методу. Вместо 15 суток дать пожизненный запрет и пускать на стадион по паспорту болельщика.
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3a zenit
1575312446
хватит ныть свинытики)
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Бриг
1575317597
Вот, если так с хулиганми на всех аренах будут поступать, на стадионы можно будет приходить приличным людям, а всякой швали станет неинтересно. Посмотрите на Англию - как было и как стало. Было бы желание у власти.
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ilichkadr
1575371960
В Питере снег кончился, а жаль..........
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