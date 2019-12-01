Сколько же всего странного происходило вокруг матча «Зенит» – «Спартак»

Кажется, сам футбол отошел на второй план.

Игра«Зенита» и «Спартака»: автогол Кутепова (или все-таки гол Дзюбы?), удаление Оздоева, победа «Зенита». По игре, в принципе, все. Самое интересное – происходило вокруг футбола.

Задержания перед матчем

Разные источники сегодня сообщали, что в Питере задержаны от 80 до 200 фанатов «Спартака».

По информации «Фонтанки», на фанатов составили протоколы за мелкое хулиганство, пятеро получили штрафы за распитие спиртных напитков на улице.

Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале сообщил, что задержанных на порядок меньше:

«Петербургские полицейские задержали семерых человек (с учетом четырех человек, задержанных за мелкое хулиганство) – одним из них оказался местный фанат «Спартака», которого передали родителям, еще двоих отпустили после того, как они протрезвели».

Если задерживали, то за что?

1) За организацию возможных драк.

2) За пьянство.

3) За расклеивание стикеров на фасадах домов.

Что это были за маски на игроках «Спартака»?

Весь состав «Спартака» на матч с «Зенитом» вышел в странных масках на пол-лица. Называются они снуды.

Перед стартовым свистком игроки их сняли. Что это было – не совсем ясно. Есть три версии:

1) Футболисты решили утеплиться. Но это все равно странно – температура на стадионе +18, крыша закрыта.

2) Таким образом клуб решил поддержать задержанных фанатов (но тоже не очень понятно, при чем тут эти маски).

3) Реклама. За несколько часов до матча в официальном инстаграме «Спартака» появилась фотография Джикии в этой маске. Спонсор – Nike, купить ее можно в магазине клуба.

text text text Публикация от text (@fcsm_official) 1 Дек 2019 в 5:00 PST

Болельщиков «Спартака» глушили во время матча

Уже при объявлении составов фанаты «Спартака» освистали Артема Дзюбу.

Потом, после участия в голевой атаке, Дзюбу стали оскорблять с трибун. И на питерском стадионе сразу включили глушилки. То есть из динамиков на гостевом секторе просто пошел шум, который перебил все кричалки фанатов. Фанаты с трибун сообщали, что от шума «уши болят».

Журналист Василий Конов справедливо задался вопросами:

«А есть ли в регламенте такое? Разве можно подвергать болельщиков на стадионе таким испытаниям?»

При этом глушилки не работали, когда с фанатского сектора «Зенита» фанаты кричали: «Нам для победы и для куража нужно забить, чтобы сосала Москва».