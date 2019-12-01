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    Сколько же всего странного происходило вокруг матча «Зенит» – «Спартак»


    3.2
    Голосов: 5
    Сегодня, 21:19
    Кажется, сам футбол отошел на второй план.

    Игра«Зенита» и «Спартака»: автогол Кутепова (или все-таки гол Дзюбы?), удаление Оздоева, победа «Зенита». По игре, в принципе, все. Самое интересное – происходило вокруг футбола.

    Задержания перед матчем

    Разные источники сегодня сообщали, что в Питере задержаны от 80 до 200 фанатов «Спартака».

    По информации «Фонтанки», на фанатов составили протоколы за мелкое хулиганство, пятеро получили штрафы за распитие спиртных напитков на улице.

    Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале сообщил, что задержанных на порядок меньше:

    «Петербургские полицейские задержали семерых человек (с учетом четырех человек, задержанных за мелкое хулиганство) – одним из них оказался местный фанат «Спартака», которого передали родителям, еще двоих отпустили после того, как они протрезвели».

    Если задерживали, то за что?

    1) За организацию возможных драк.

    2) За пьянство.

    3) За расклеивание стикеров на фасадах домов.

    Что это были за маски на игроках «Спартака»?

    Весь состав «Спартака» на матч с «Зенитом» вышел в странных масках на пол-лица. Называются они снуды.

    Перед стартовым свистком игроки их сняли. Что это было – не совсем ясно. Есть три версии:

    1) Футболисты решили утеплиться. Но это все равно странно – температура на стадионе +18, крыша закрыта.

    2) Таким образом клуб решил поддержать задержанных фанатов (но тоже не очень понятно, при чем тут эти маски).

    3) Реклама. За несколько часов до матча в официальном инстаграме «Спартака» появилась фотография Джикии в этой маске. Спонсор – Nike, купить ее можно в магазине клуба.

    text

    Публикация от text (@fcsm_official)

    Болельщиков «Спартака» глушили во время матча

    Уже при объявлении составов фанаты «Спартака» освистали Артема Дзюбу.

    Потом, после участия в голевой атаке, Дзюбу стали оскорблять с трибун. И на питерском стадионе сразу включили глушилки. То есть из динамиков на гостевом секторе просто пошел шум, который перебил все кричалки фанатов. Фанаты с трибун сообщали, что от шума «уши болят».

    Журналист Василий Конов справедливо задался вопросами:

    «А есть ли в регламенте такое? Разве можно подвергать болельщиков на стадионе таким испытаниям?»

    При этом глушилки не работали, когда с фанатского сектора «Зенита» фанаты кричали: «Нам для победы и для куража нужно забить, чтобы сосала Москва».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит» / ФК «Спартак»
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 5
    Комментарии13
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      Рейтинг: +10

      vitarakan 1 минуту назад

      у нас так то тоже работали.не надо писать чушь!!и мы шизили.убирайие накуй колонки!!!т.к мы всё понемаем!!

      0
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      Рейтинг: +2144

      Masteralex 42 минуты назад

      я не за Спартак и не за фанатов Спартака, но так нельзя ведь

      сначала команду подняли ни свет ни заря по пожарной тревоге, теперь говорят про эти глушилки, они там совсем охерели что ли, отдайте сразу победу в РФПЛ этому дерьмочмошному клубу из питера без матчей, а остальные пусть играют в футбол по-старому

      0
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      Рейтинг: +22071

      gol_kak_sokol 42 минуты назад

      Баклан-арена должна быть дисквалифицирована.

      0
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      Рейтинг: +55

      stop 49 минут назад

      Какое-же противное слово- спартак !!!

      0
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      Рейтинг: +31232

      Полная Канистра 1 час назад

      мафия во всей красе правит на голубой неве!!!!!!!!!!!! увы этот жирный и грязный чирий никогда ни чем не выдавишь и не прихлопнешь

      5
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      ...
      Рейтинг: +413

      Ловкий Бубен > Полная Канистра 58 минут назад

      У тебя очень больное воображение, и при чём тут мафия ? И даже если была мафия, маски же команда Спартака одела, в смысле они говорят что типа спартаковская мафия рулит ?.....a нецензурно ругаться нельзя ни в городе ни на стадионе

      1
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      Рейтинг: +10447

      vka1970 1 час назад

      Тю, пока Миллер на трубе
      Вся страна у нас в ..овне.

      3
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      Рейтинг: +15

      бурминка 1 час назад

      Царю всё можно.
      Холопам можно только радоваться и в ладоши хлопать.

      2
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      Рейтинг: +466

      Dizgen 1 час назад

      Миллеру все можно пока вова правит

      4
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      Рейтинг: +124

      korshun1977 > Dizgen 1 час назад

      мать вашу вова пришёл в 2000 идеала нет но это и не 90_е так что заткнитесь уже

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      Рейтинг: +1464

      Александ1982 > korshun1977 50 минут назад

      а причем тут Вова??

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      Рейтинг: +124

      korshun1977 > Александ1982 45 минут назад

      в прошлом коменте про милера и вову я и ответил

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      Рейтинг: +10447

      vka1970 > korshun1977 38 минут назад

      А чё ты людей 90-ми пугаешь ?
      Я в 90-х жил и извини, с голоду ни пух.Всё нормально было.Те кто хотел заработать, зарабатывали, а сейчас ни кто ни куда устроиться не может.Знания есть, умения есть, но корочек сделать в своё время не догадались.И на этом основании футболят работодатели кого хотят и куда хотят.За всё плати.За курсы, за корочки и не факт, что тебя потом возьмут на работу.Я не говорю о людях предпенсионного возраста, где по закону им положено много, а по факту ни чего.Так что не пугай 90-ми.Жили там и плавали, но такого бес предела как сейчас, не было.

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