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    «СЭ»: задержания фанатов «Спартака» – операция силовиков по предотвращению массовой драки. Аресты не имеют ничего общего с Дзюбой

    Задержания болельщиков «Спартака» были запланированными действиями московских и петербургских правоохранительных органов, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свой источник.

    Силовики планировали предотвратить массовую драку в черте города за сутки до матча «Зенит» – «Спартак» (1:0).

    «Все задержанные – представители так называемого околофутбола, они были без атрибутики команд. У всех изъят спортивный инвентарь для боев: капы, бинты, маски. Реально задержано порядка 100 человек из Москвы и 20 из Петербурга, остальным удалось скрыться – на стадион они даже не собирались. Кроме того, непосредственно по ходу матча по статье 20.31 КоАП задержаны 8 болельщиков с гостевой трибуны и 17 – с домашних секторов», – сказал собеседник.

    По его словам, задержанный заводящий фан-сектора «Спартака» Валерий Бевз также имеет отношение к готовящейся силовой акции фанатов.

    «Он инсценировал плохое самочувствие, полиция вызвала скорую помощь, которая доставила Бевза в Мариинскую больницу, откуда он скрылся и уехал в Москву. При этом Бевз проходит свидетелем по уголовному делу о драке, которое длится уже полгода: у него было постановление о приводе свидетеля, и он добровольно прибыл в Санкт-Петербург для дачи свидетельских показаний», – отметил источник.

    По его информации, все задержания можно расценивать как меры правоохранительных органов в рамках подготовки к обеспечению безопасности матчей Евро-2020 в Петербурге. Ничего общего с оскорблениями форварда «Зенита» Артема Дзюбы, по словам источника, аресты не имеют, а лишь создают информационный фон для операции силовиков.

    • По информации издания «Фонтанка», накануне матча «Зенита» и «Спартака» правоохранители задержали более 80 фанатов.
    • Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.
    • Заводящий с сектора «Спартака» Валерий Бевз был оштрафован за оскорбление Дзюбы на 5 тысяч рублей. Фанат также получил запрет на посещение матчей.

    Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10589

      vka1970 6 минут назад

      То есть ты идёшь по улице, а к тебе подходят и говорят, что в полиции теперь работают экстрасенсы и ты задержан так как хочешь изнасиловать старую статую бронзового льва.Статью мы сейчас придумаем, а ты пока пройди с этими людьми в погонах сексуальной наружности. Ле-по-та !!!
      Ходите люди на футбол.С семьями.Хулиганы Вас не обидят.

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      Рейтинг: +728

      dimmmka 22 минуты назад

      Оригинально..задерживали для предотвращения драки, судили за оскорбления.

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      Рейтинг: +147

      Semenycch 36 минут назад

      Не нужно красно-белым ничего объяснять, они все равно не захотят понять!

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