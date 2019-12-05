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  • «СЭ»: задержания фанатов «Спартака» – операция силовиков по предотвращению массовой драки. Аресты не имеют ничего общего с Дзюбой

«СЭ»: задержания фанатов «Спартака» – операция силовиков по предотвращению массовой драки. Аресты не имеют ничего общего с Дзюбой

5 декабря 2019, 16:42
24

Задержания болельщиков «Спартака» были запланированными действиями московских и петербургских правоохранительных органов, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свой источник.

Силовики планировали предотвратить массовую драку в черте города за сутки до матча «Зенит» – «Спартак» (1:0).

«Все задержанные – представители так называемого околофутбола, они были без атрибутики команд. У всех изъят спортивный инвентарь для боев: капы, бинты, маски. Реально задержано порядка 100 человек из Москвы и 20 из Петербурга, остальным удалось скрыться – на стадион они даже не собирались. Кроме того, непосредственно по ходу матча по статье 20.31 КоАП задержаны 8 болельщиков с гостевой трибуны и 17 – с домашних секторов», – сказал собеседник.

По его словам, задержанный заводящий фан-сектора «Спартака» Валерий Бевз также имеет отношение к готовящейся силовой акции фанатов.

«Он инсценировал плохое самочувствие, полиция вызвала скорую помощь, которая доставила Бевза в Мариинскую больницу, откуда он скрылся и уехал в Москву. При этом Бевз проходит свидетелем по уголовному делу о драке, которое длится уже полгода: у него было постановление о приводе свидетеля, и он добровольно прибыл в Санкт-Петербург для дачи свидетельских показаний», – отметил источник.

По его информации, все задержания можно расценивать как меры правоохранительных органов в рамках подготовки к обеспечению безопасности матчей Евро-2020 в Петербурге. Ничего общего с оскорблениями форварда «Зенита» Артема Дзюбы, по словам источника, аресты не имеют, а лишь создают информационный фон для операции силовиков.

  • По информации издания «Фонтанка», накануне матча «Зенита» и «Спартака» правоохранители задержали более 80 фанатов.
  • Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.
  • Заводящий с сектора «Спартака» Валерий Бевз был оштрафован за оскорбление Дзюбы на 5 тысяч рублей. Фанат также получил запрет на посещение матчей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (24)
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dimmmka
1575554483
Оригинально..задерживали для предотвращения драки, судили за оскорбления.
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vka1970
1575555440
То есть ты идёшь по улице, а к тебе подходят и говорят, что в полиции теперь работают экстрасенсы и ты задержан так как хочешь изнасиловать старую статую бронзового льва.Статью мы сейчас придумаем, а ты пока пройди с этими людьми в погонах сексуальной наружности. Ле-по-та !!! Ходите люди на футбол.С семьями.Хулиганы Вас не обидят.
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Старикан
1575556715
Сейчас начнут оправдываться и лепить горбатого...
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slavа0508
1575559119
Ну если задержали за дело,,,,то нет вопросов,,,а если ради профилактики то совсем другая тема,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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BRO_football
1575559368
Всё правильно. Пусть это быдло, которому лишь бы морду друг другу набить, сидят вместе в одной камере и дерутся уже там, не мешая законопослушным гражданам. Хрень какая-то. С чего вообще многие решили, что болельщиков задерживают из-за Дзюбы? За оскорбление Дзюбы уже выписали денежный штраф кому надо! От 500 до 5000 рублей. Это вообще не деньги в Москве и Санкт-Петербурге! А если и задержали, то значит эти люди совершили куда больше, чем простое оскорбление человека.
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RotBerg
1575560408
Вот вам и вся правда, а говна вылили и на Питер и на Зенит и на Дзюбу
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Asbjorn
1575562009
ну да ну да,нужно же как то оправдаться
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бурминка
1575565405
С таким подходом правоохранительных органов, надо из страны сваливать.Неизвестно, что они завтра о тебе подумают и в обвинения вставят.
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Красный май
1575565556
Журнашлюшки сэ гонорар от газпрёма получили. С опозданием.
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житель СПб
1575660752
Именно об этом я и писал в другой теме недавно! Было по всему видно, что полиция стремится избежать бОльших проблем, а не "расправиться" с болельщиками Спартака. Ведите себя нормально, организованные группы - взаимодействуйте с правоохранительными органами, и совершенно нечего вам будет опасаться.
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