«СЭ»: задержания фанатов «Спартака» – операция силовиков по предотвращению массовой драки. Аресты не имеют ничего общего с Дзюбой

Задержания болельщиков «Спартака» были запланированными действиями московских и петербургских правоохранительных органов, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свой источник.

Силовики планировали предотвратить массовую драку в черте города за сутки до матча «Зенит» – «Спартак» (1:0).

«Все задержанные – представители так называемого околофутбола, они были без атрибутики команд. У всех изъят спортивный инвентарь для боев: капы, бинты, маски. Реально задержано порядка 100 человек из Москвы и 20 из Петербурга, остальным удалось скрыться – на стадион они даже не собирались. Кроме того, непосредственно по ходу матча по статье 20.31 КоАП задержаны 8 болельщиков с гостевой трибуны и 17 – с домашних секторов», – сказал собеседник.

По его словам, задержанный заводящий фан-сектора «Спартака» Валерий Бевз также имеет отношение к готовящейся силовой акции фанатов.

«Он инсценировал плохое самочувствие, полиция вызвала скорую помощь, которая доставила Бевза в Мариинскую больницу, откуда он скрылся и уехал в Москву. При этом Бевз проходит свидетелем по уголовному делу о драке, которое длится уже полгода: у него было постановление о приводе свидетеля, и он добровольно прибыл в Санкт-Петербург для дачи свидетельских показаний», – отметил источник.

По его информации, все задержания можно расценивать как меры правоохранительных органов в рамках подготовки к обеспечению безопасности матчей Евро-2020 в Петербурге. Ничего общего с оскорблениями форварда «Зенита» Артема Дзюбы, по словам источника, аресты не имеют, а лишь создают информационный фон для операции силовиков.

По информации издания «Фонтанка», накануне матча «Зенита» и «Спартака» правоохранители задержали более 80 фанатов.

Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.

Заводящий с сектора «Спартака» Валерий Бевз был оштрафован за оскорбление Дзюбы на 5 тысяч рублей. Фанат также получил запрет на посещение матчей.

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