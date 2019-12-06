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    Семак – о протесте фанатов: «Спасибо тем, кто пришел и ушел. Они обратили внимание органов. Футбол – для болельщиков»

    Часть болельщиков «Зенита» и «Динамо» покинули стадион в первом тайме матча 19-го тура РПЛ между командами (3:0). Они выразили солидарность с задержаниями фанатов «Спартака» в выходные. Акцию прокомментировал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

    «Мы знали об этой акции. Спасибо тем, кто пришел и ушел. Спасибо тем, кто поддерживал нас. Мы понимаем, что проблема была и есть.

    Болельщики этой акцией обратили внимание правоохранительных органов и ответственных за проведение соревнований, предложили вступить в конструктивный диалог.

    Футбол – для болельщиков, они должны получать удовольствие», – сказал Семак.

    • Задержания фанатов «Спартака» случились в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
    • Сообщалось о сотнях задержанных.
    • В РПЛ лидирует «Зенит».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.12.2019 22:23
    Комментарии20
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      Рейтинг: +251

      Трибун 11 минут назад

      Богданыч херни не скажет (хотя за кем не водится)

      0
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      Рейтинг: +8071

      ufos73 24 минуты назад

      Зина уже переобувается, хотя меньше недели назад совсем другую песню пела )))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      Бестолковый 49 минут назад

      Богданыч тут не при чем. Во всем виновата Канделаки. Это с её подачи прессуют фанатов, чтобы те не ходили на футбол, а покупали подписку на платный канал Матч-Премьер.:)))))))) Шутка.

      0
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      Рейтинг: +178

      Мудакам 1 час назад

      даже ясно каким стал семак, когда с рубина срубили!

      1
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      Рейтинг: +722

      88serega88 1 час назад

      какое удовольствие!? пример... я пришел на футбол, на Зенит, в жопах товарисчи пронесли фаеры, у людей рядом пошла астма!!!!!!!!!!! и чо все рады? в Англии все закончилось цивилизованно! это ******

      0
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      Рейтинг: -35700

      пьяныйхоровод > 88serega88 58 минут назад

      В Англии футбол без пропаганды гомосятины - уже не футбол .

      2
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      Рейтинг: +1332

      playsh > 88serega88 52 минуты назад

      Ну ты наворотил...

      0
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      Рейтинг: +175

      Суворов_лучший 1 час назад

      Футбол - для честных людей, а не прессованных болельщиков!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +224

      Patriot58 1 час назад

      Семерик опять дурачка включил! Был человек, стал отстой

      3
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      Рейтинг: +175

      Суворов_лучший > Patriot58 1 час назад

      А ты чего хотел - бабки семачок должен отработать! Он же пока еще на зад подставляет...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2232

      Павелий > Patriot58 1 час назад

      Да, был капитаном в ЦСКА, а стал болотным заводилой.

      4
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      Рейтинг: -35700

      пьяныйхоровод > Павелий 1 час назад

      Какие же вы все моральные уроды .

      2
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      Рейтинг: -35700

      пьяныйхоровод > Patriot58 57 минут назад

      Тебе до него как до Китая раком . Поцриот х е р о в .

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1856

      Борат > Павелий 57 минут назад

      А ещё он был капитаном рубина и зенита и трофеев у него за карьеру в разы больше чем у Тушинской помойки за весь 21й век!
      Во умора!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2232

      Павелий > пьяныйхоровод 6 минут назад

      "Какие же вы все моральные уроды", - сказал глядя своё отражение в болоте.

      0
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      Рейтинг: +1200

      Красный май 1 час назад

      Свою причастность и впрямь не чувствует, или дурачка включил? Не ты ли, сережа, штаб беглова на выборах возглавлял?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1856

      Борат > Красный май 1 час назад

      Долбень, беспределят во всех городах! Где прошлым летом приезжих на ЧМ иностранцев не трогали, теперь прессуют фанатов рпл!

      -2
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      Рейтинг: +1049

      Давид59 > Красный май 1 час назад

      Фанаты ушли по призыву фратрии. Поддержали задержанных. Чего ты на Богданыча наехал? Да, был он в избирательном штабе Беглова. Но действия силовиков критикует, призывает к диалогу

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1049

      Давид59 1 час назад

      Молодец Богданыч. А вот телевизионщики (наверное выполняли чьё-то распоряжение) весь второй тайм стыдливо камеру от фанатского сектора уводили

      7
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      Рейтинг: +3092

      мы_не_рабы 1 час назад

      Адекватное высказывание человека, который всю жизнь в футболе. Уважуха!

      7
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