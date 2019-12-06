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  • Семак – о протесте фанатов: «Спасибо тем, кто пришел и ушел. Они обратили внимание органов. Футбол – для болельщиков»

Семак – о протесте фанатов: «Спасибо тем, кто пришел и ушел. Они обратили внимание органов. Футбол – для болельщиков»

6 декабря 2019, 22:23
35

Часть болельщиков «Зенита» и «Динамо» покинули стадион в первом тайме матча 19-го тура РПЛ между командами (3:0). Они выразили солидарность с задержаниями фанатов «Спартака» в выходные. Акцию прокомментировал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Мы знали об этой акции. Спасибо тем, кто пришел и ушел. Спасибо тем, кто поддерживал нас. Мы понимаем, что проблема была и есть.

Болельщики этой акцией обратили внимание правоохранительных органов и ответственных за проведение соревнований, предложили вступить в конструктивный диалог.

Футбол – для болельщиков, они должны получать удовольствие», – сказал Семак.

  • Задержания фанатов «Спартака» случились в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
  • Сообщалось о сотнях задержанных.
  • В РПЛ лидирует «Зенит».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Спартак Семак Сергей
Комментарии (35)
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мы_не_рабы
1575661375
Адекватное высказывание человека, который всю жизнь в футболе. Уважуха!
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Давид59
1575661465
Молодец Богданыч. А вот телевизионщики (наверное выполняли чьё-то распоряжение) весь второй тайм стыдливо камеру от фанатского сектора уводили
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Красный май
1575661896
Свою причастность и впрямь не чувствует, или дурачка включил? Не ты ли, сережа, штаб беглова на выборах возглавлял?
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mutabor0992
1575667154
А че неделю ждал вБокданыч???Ждал,когда взрослые дяди разрешение дадут???
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paracetamol
1575668237
Футбол – для болельщиков, а тем, кто хочет только поорать и побузить, не место на стадионах. Их и так в железной клетке держат, чтобы нормальным людям не мешали.
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aleksandr1969
1575669195
Кто против Семака тот мой враг!!! Он рано или поздно станет тренером нашей сборной.
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Snek
1575670360
Семак красава! Не засунул язык в жопу и сказал по делу! Не просто так Сергей Богданович одна из самых уважаемых личностей в российском футболе.
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Yev
1575674334
Это смело выйти на встречу толпе и ... сказать всё то что они ждали. Вот это поступок!!! Заигрывание с беспредельщиками закончится плачевно, они себя так по хамски и ведут потому что чувствуют поддержку руководства клубов. Ну-ну...
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Диктор
1575686509
Даже зауважал Питерцев.Есть среди них адекватные.Сильный поступок.
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Zenit_Zenit
1575689590
Семак не совсем прав. Более 40000 болельщиков Зенита, приходящих на стадион, отнюдь не фанаты и мало кто из них вообще интересуется движем и что там происходит... Семак не расставил акценты и не отделил болельщиков от околофутбольной шпаны. А зря...Выглядит как косвенная поддержка разнузданности вокруг футбола... Но он вынужден так говорить. Коуч помимо всего - политик.
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