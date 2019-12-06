Семак – о протесте фанатов: «Спасибо тем, кто пришел и ушел. Они обратили внимание органов. Футбол – для болельщиков»

Часть болельщиков «Зенита» и «Динамо» покинули стадион в первом тайме матча 19-го тура РПЛ между командами (3:0). Они выразили солидарность с задержаниями фанатов «Спартака» в выходные. Акцию прокомментировал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
«Мы знали об этой акции. Спасибо тем, кто пришел и ушел. Спасибо тем, кто поддерживал нас. Мы понимаем, что проблема была и есть.
Болельщики этой акцией обратили внимание правоохранительных органов и ответственных за проведение соревнований, предложили вступить в конструктивный диалог.
Футбол – для болельщиков, они должны получать удовольствие», – сказал Семак.
- Задержания фанатов «Спартака» случились в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
- Сообщалось о сотнях задержанных.
- В РПЛ лидирует «Зенит».
Источник: «Спорт-Экспресс»