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    Фанаты на матчах «Зенит» – «Динамо» и «Арсенал» – «Локомотив» покинули трибуны в первом тайме в знак протеста

    Болельщики «Зенита» планировали покинуть трибуны во время матча 19-го тура РПЛ против «Динамо». Они сделали это на 40-й минуте в знак протеста на задержание болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге в выходные. Часть динамовской трибуны также ушла.

    Та же самая акция протеста произошла на параллельном матче в Туле, где играют «Арсенал» и «Локомотив». Тем самым фанаты проявили солидарность со спартаковскими болельщиками, пишет в телеграме журналист Василий Конов.

    • Задержания фанатов «Спартака» случились в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
    • Сообщалось о сотнях задержанных.
    • В РПЛ лидирует «Зенит».

    Фото: телеграм-канал Pitch Invasion.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии8
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      Рейтинг: +535

      Князев 9 минут назад

      Локомотив посредственная команда. Лучше занять место в зоне лиги Европы. там можно и обыгрывать некоторые команды.

      0
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      Рейтинг: +125

      From1945 10 минут назад

      Динамо в перерыве предупредили, что им лучше выйти на второй тайм

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +217

      Patriot58 > From1945 35 секунд назад

      куда денешься, газик - чемпион по-любому

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10746

      vladimir-7 27 минут назад

      Молодцы! Россию хотят сделать полицейским государством, но народ против.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +86

      Karel1977 31 минуту назад

      Суки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1351

      МЯСО87 32 минуты назад

      Молодцы, только так можно бороться с системой произвола!

      1
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      Рейтинг: +2872

      Путник 13 37 минут назад

      Настоящие мужики.Нет полицейскому произволу в стране.

      1
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      Рейтинг: +343

      Ссппааррттаакк 38 минут назад

      Надо давать за это героев России. (Путину на заметку).

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