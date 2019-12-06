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  • Фанаты на матчах «Зенит» – «Динамо» и «Арсенал» – «Локомотив» покинули трибуны в первом тайме в знак протеста

Фанаты на матчах «Зенит» – «Динамо» и «Арсенал» – «Локомотив» покинули трибуны в первом тайме в знак протеста

6 декабря 2019, 20:15
26

Болельщики «Зенита» планировали покинуть трибуны во время матча 19-го тура РПЛ против «Динамо». Они сделали это на 40-й минуте в знак протеста на задержание болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге в выходные. Часть динамовской трибуны также ушла.

Та же самая акция протеста произошла на параллельном матче в Туле, где играют «Арсенал» и «Локомотив». Тем самым фанаты проявили солидарность со спартаковскими болельщиками, пишет в телеграме журналист Василий Конов.

  • Задержания фанатов «Спартака» случились в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
  • Сообщалось о сотнях задержанных.
  • В РПЛ лидирует «Зенит».

Фото: телеграм-канал Pitch Invasion.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Арсенал Локомотив
Комментарии (26)
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Ссппааррттаакк
1575653298
Надо давать за это героев России. (Путину на заметку).
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Путник 13
1575653359
Настоящие мужики.Нет полицейскому произволу в стране.
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МЯСО87
1575653664
Молодцы, только так можно бороться с системой произвола!
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vladimir-7
1575653912
Молодцы! Россию хотят сделать полицейским государством, но народ против.
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Добрый Бобер
1575655930
Красавцы!
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Plyash
1575656546
Молодцы ребята,иначе уже никак нельзя это всё терпеть.
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neveldomha
1575657329
Вы не стадион покинули. Вы свои команды кинули. Связавшись со спартаковским болотом, вы все в нем и утопните.
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порт
1575657403
А вот кобыльи болелы почему то не солидарны .
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paracetamol
1575658307
Дурачьё! Стадный инстинкт!
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Plyash
1575658519
Питерцы,спасибо за солидарнность.Вы настоящие мужики.
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