Фанаты на матчах «Зенит» – «Динамо» и «Арсенал» – «Локомотив» покинули трибуны в первом тайме в знак протеста

Локомотив посредственная команда. Лучше занять место в зоне лиги Европы. там можно и обыгрывать некоторые команды.
Болельщики «Зенита» планировали покинуть трибуны во время матча 19-го тура РПЛ против «Динамо». Они сделали это на 40-й минуте в знак протеста на задержание болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге в выходные. Часть динамовской трибуны также ушла.
Та же самая акция протеста произошла на параллельном матче в Туле, где играют «Арсенал» и «Локомотив». Тем самым фанаты проявили солидарность со спартаковскими болельщиками, пишет в телеграме журналист Василий Конов.
- Задержания фанатов «Спартака» случились в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
- Сообщалось о сотнях задержанных.
- В РПЛ лидирует «Зенит».
Фото: телеграм-канал Pitch Invasion.