Фанаты на матчах «Зенит» – «Динамо» и «Арсенал» – «Локомотив» покинули трибуны в первом тайме в знак протеста

Болельщики «Зенита» планировали покинуть трибуны во время матча 19-го тура РПЛ против «Динамо». Они сделали это на 40-й минуте в знак протеста на задержание болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге в выходные. Часть динамовской трибуны также ушла.

Та же самая акция протеста произошла на параллельном матче в Туле, где играют «Арсенал» и «Локомотив». Тем самым фанаты проявили солидарность со спартаковскими болельщиками, пишет в телеграме журналист Василий Конов.

Задержания фанатов «Спартака» случились в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

Сообщалось о сотнях задержанных.

В РПЛ лидирует «Зенит».

Фото: телеграм-канал Pitch Invasion.