«Ландскрона» – о матче «Зенит» – «Динамо»: «Принято решение покинуть трибуну на 40-й минуте»

Объединение «Ландскрона» призвало болельщиков «Зенита» уйти с трибун в первом тайме матча с «Динамо».

«Нами принято решение покинуть трибуну на 40-й минуте. Тем самым, мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на ЧМ или ЧЕ, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе, как преступник.

И подтверждение тому можно встретить на любом матче, в любом городе России. Мы хотим выразить нашу фанатскую солидарность всем, кого коснулась данная проблема! В первом тайме мы не отказываемся от визуальной и звуковой поддержки! Более того, мы призываем вас всех выложиться по максимуму!» – говорится в твиттере «Ландскроны».

«Зенит» сыграет с «Динамо» в пятницу, начало матча – в 19:30 мск.

Питерская команда идет на первом месте с 42 очками, московская – на шестой строчке с 24 очками.

«Фратрия» призвала всех болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ



