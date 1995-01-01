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    «Ландскрона» – о матче «Зенит» – «Динамо»: «Принято решение покинуть трибуну на 40-й минуте»

    Объединение «Ландскрона» призвало болельщиков «Зенита» уйти с трибун в первом тайме матча с «Динамо».

    «Нами принято решение покинуть трибуну на 40-й минуте. Тем самым, мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на ЧМ или ЧЕ, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе, как преступник.

    И подтверждение тому можно встретить на любом матче, в любом городе России. Мы хотим выразить нашу фанатскую солидарность всем, кого коснулась данная проблема! В первом тайме мы не отказываемся от визуальной и звуковой поддержки! Более того, мы призываем вас всех выложиться по максимуму!» – говорится в твиттере «Ландскроны».

    • «Зенит» сыграет с «Динамо» в пятницу, начало матча – в 19:30 мск.
    • Питерская команда идет на первом месте с 42 очками, московская – на шестой строчке с 24 очками.

    «Фратрия» призвала всех болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ


    Источник: твиттер «Ландскроны»

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    Сегодня, 17:11
    Комментарии20
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      Рейтинг: +90

      klyukin 6 минут назад

      к 40 минуте все будет решено!!!

      0
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      Рейтинг: +126

      vla4839 7 минут назад

      Ландскрона может вообще никогда даже не приходить на стадион. От этого только будет больше порядка и нормальных людей с семьями на футболе !

      1
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      Рейтинг: +1637

      Евгений Агеев 9 минут назад

      Кто это вообще такие?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2852

      Путник 13 9 минут назад

      Молодцы,Правильно. В стране развивается беспредел силовиков , чувствуя свою безнаказанность они превращаются в неприкасаемых богов. Люди должны объединяться против беспредела полицаев.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +126

      vla4839 > Путник 13 6 минут назад

      веди себя в рамках закона и никто тебя не тронет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +506

      S.K.V. 12 минут назад

      Идиотизм

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3689

      Yev 17 минут назад

      По моему отстранённомк мнению проблемы у Спартака начались, когда "болельщики со стажем" начали на прямую лезть в игровой процесс: то тренер не тот, то какие-то ромашки и понеслась, где сейчас Спартак в ...опе. Модно вспомнить Динамо с Силкиным, как те же умники на базу приезжали и жизнь и воздух портили и где потом было Динамо? Приведите пример когда эта банда работала б не на своё эго а на позитив команде. Я болельщик, но я переживаю за команду, без ненависти к другим клубам.
      Просто времени много у людей образовалось, возомнили себя гарибальдями и робиспьерами, проще надо быть: уважать закон и любить ФУТБОЛ!!!

      2
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      Рейтинг: +6

      aleksandr1969 20 минут назад

      Все правильно!!!! на стадионе должны быть болельщики, а не долбанные фанаты-боевики. Для ультрас необходимо создать отдельные площадки и пусть чисто по Русским правилам бьют морду стенка на стенку!!!!

      4
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      Рейтинг: +126

      vla4839 > aleksandr1969 5 минут назад

      правильно!!!

      0
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      Рейтинг: +726

      evgevg13 22 минуты назад

      Дурной пример заразителен???

      0
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      Рейтинг: +292

      gunstilzit 22 минуты назад

      Дзюба сделает покер!Как с Сан-Марино.
      А если честно,то ребята правы.Чем отличается русский болельщик от англоиспанофранцузского?Паспортом?

      1
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      Рейтинг: +579

      KPCCSPB 22 минуты назад

      Как же з а е б а л этот сриптак и его свинорылые, что вам нужно вообще в РПЛ? на 40 лямов всего то бюджет меньше чем у Зенита, болтаются в жопе, в ЕК забыли как булки не разжимать, нет бы поддержкой заниматься, а они акции мутят всё)

      0
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      Рейтинг: +292

      gunstilzit > KPCCSPB 19 минут назад

      Уберут вас как спонсоров УЕФА и будете в жопе.Вам всё припомнят .
      Если что,не спартач.Локомотивец я.

      -3
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      Рейтинг: +803

      spam2009 > KPCCSPB 11 минут назад

      пипец ты отбитый по ходу, чем твоя бомжовская бандитская рожа отличается от мясных неадекватов???

      -1
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      Рейтинг: +126

      vla4839 > KPCCSPB 4 минуты назад

      верно сказано

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