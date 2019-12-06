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  • «Ландскрона» – о матче «Зенит» – «Динамо»: «Принято решение покинуть трибуну на 40-й минуте»

«Ландскрона» – о матче «Зенит» – «Динамо»: «Принято решение покинуть трибуну на 40-й минуте»

6 декабря 2019, 17:11
79

Объединение «Ландскрона» призвало болельщиков «Зенита» уйти с трибун в первом тайме матча с «Динамо».

«Нами принято решение покинуть трибуну на 40-й минуте. Тем самым, мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на ЧМ или ЧЕ, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе, как преступник.

И подтверждение тому можно встретить на любом матче, в любом городе России. Мы хотим выразить нашу фанатскую солидарность всем, кого коснулась данная проблема! В первом тайме мы не отказываемся от визуальной и звуковой поддержки! Более того, мы призываем вас всех выложиться по максимуму!» – говорится в твиттере «Ландскроны».

  • «Зенит» сыграет с «Динамо» в пятницу, начало матча – в 19:30 мск.
  • Питерская команда идет на первом месте с 42 очками, московская – на шестой строчке с 24 очками.

«Фратрия» призвала всех болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ


Источник: твиттер «Ландскроны»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо
Комментарии (79)
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Путник 13
1575643117
Молодцы,Правильно. В стране развивается беспредел силовиков , чувствуя свою безнаказанность они превращаются в неприкасаемых богов. Люди должны объединяться против беспредела полицаев.
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vla4839
1575643213
Ландскрона может вообще никогда даже не приходить на стадион. От этого только будет больше порядка и нормальных людей с семьями на футболе !
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Бестолковый
1575643881
Ландскрона, Фратрия и прочие сообщества "особо одаренных" могут вообще на стадион не приходить. Отечественный футбол будет только в выигрыше от этого. Если они так и поступят, не придут и впредь на футбольные матчи, то это и будет единственно верным решением всей их так сказать деятельность. За всё время их существования. Кстати, когда будете со стадиона сваливать не забудьте за собой мусор убрать. Свиньи!!!
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vka1970
1575647148
Респект питерцам.Молодцы. А газпромовцы могут валить куда угодно и устраивать там свои игрища.
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FCTB
1575647608
Я поражен комментариями многих людей. Такими как "да и валите без вас лучше будет, ну и т.д." Уважаемые, а если бы на месте тех парней с красно-белого движа оказались бы вы или ваши друзья, вы бы тоже отнеслись так??
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Валерий1965
1575647832
Вот не вполне определился...... Это акция для идиотов или идиотская акция))))
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_Scorpio_
1575648290
Эта акция абсолютно бессмысленна. Она не даст никаких результатов. Нельзя кидать команду в такой важной игре.
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Мудакам
1575650718
вам, ...удакам, по фигу, судья ваш и без болел сегодня зене очки отдаст. Та не вопрос - никому в РПЛ такое чемпионство не нужно - будет Локо второй - для всех он чемпион, ЦСКА - значит ЦСКА - без базара!
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APchelov
1575653240
Протест в защиту вседозволенности? Не думаю, что остальные зрители что-то потеряют. В их отсутствии воздух станет чище
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paracetamol
1575658504
Нормальные болелы остались, лохня ушла. Кто в выигрыше?
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