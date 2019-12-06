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  • «Фратрия» призвала всех болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ

«Фратрия» призвала всех болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ

6 декабря 2019, 09:28
125

Главное фанатское объединение «Спартака» выступило с заявлением, в котором призывает активных болельщиков других клубов РПЛ уйти с трибун после 30-й минуты.

«1 декабря 2019 года мы, болельщики «Спартака», столкнулись с необоснованной агрессией со стороны городских властей и органов правопорядка Санкт-Петербурга, куда прибыли поддержать свою команду.

Сотни спартаковских болельщиков без объяснения причин, без разъяснений своих законных прав были задержаны и отправлены по камерам, трое из них до сих пор не вернулись домой, а одного из лидеров нашего движения лишили права посещать матчи в течение ближайших 1,5 лет!

Мы, болельщики «Спартака», обеспокоены ситуацией, которая складывается вокруг всего фанатского сообщества России. Мы не можем закрывать глаза на события, которые ранее произошли с нами в Ростове, где мы столкнулись с агрессией со стороны сотрудников местного ОМОНа. Кроме того, не можем оставить без внимания и тот факт, что в подобные ситуации, которые выходят за рамки законов, регулярно попадают болельщики и других команд.

Болельщики «Локомотива» подверглись массовым задержаниям в Самаре, болельщики «Зенита» столкнулись с необоснованной жестокостью со стороны правоохранителей Казани и Екатеринбурга, фанаты ЦСКА — с нарушением своих конституционных прав в Туле.

Цепочка подобных событий не выглядит случайной и говорит о том, что в отделении полиции по итогам любого матча может оказаться каждый из нас невзирая на возраст и клубные цвета.

Мы призываем всех болельщиков выразить свое несогласие с происходящим, высказать свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка.

В связи с этим призываем покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ.

Кроме того, на ближайшей домашней игре мы полностью откажемся от флагов, баннеров и других атрибутов визуальной поддержки!

Также наша вышка в знак солидарности с отстраненными от футбола заряжающими «Спартака» и ЦСКА и оштрафованным заряжающим «Зенита» останется без заводящих.

Лишь вместе мы сможем сдвинуть ситуацию с мeртвой точки.

Поддерживать свою команду – не преступление!

Некоторые болельщики могут подумать, что неправильно оставлять свой клуб без поддержки, но если мы будем бездействовать, то рискуем оставить свою команду без поддержки навсегда», – говорится в заявлении фан-клуба «Спартака».

  • Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток, 19 фанатов московского клуба были оштрафованы за нецензурную брань на улице Санкт-Петербурга.

Фанатов «Спартака» арестовали в Санкт-Петербурге за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий»

Источник: «Фратрия»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (125)
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BAIv
1575615158
Свиньи навязывают всем свою ущербность, у всех есть мозг, а у свиньи пятак и рабы они , кабан хрюкнул и все за ним стадо
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zra78
1575616329
Я конечно не болельщик Спартака, но эта фратрия обнаглела уже через чур... пример если бы фан движение Локо такое сказали, я бы их послал в секс тур...на долго
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Кузьмич на трибуне
1575619261
Буду очень рад , если "Фратрия" в знак протеста предложит акцию самоликвидации. Во всяком случае для Спартака это будет большим прогрессом. Отмороженным на трибуне вообще не должно быть места
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Zenit_Zenit
1575619898
Глупость очередная неадекватов. Думают, что весь футбольный мир вертится вокруг них. Да пусть валят на все четыре стороны. Мне этот демарш напоминает тупой высер Ландскроны, выступавшей против привлечения темнокожих игроков в Зенит. Если бы клуб пошел на поводу этих недорослей мы бы не никогда видели на Петровском Халка и Витселя, с приобретения которых весь этот околофутбольный маразм и начался.... Теперь нам из Москвы доносится кличь : "Робяты, нам не разрешают публично ругаться матом и оскорблять игроков, нам не разрешают жрать из горла на глазах у детей и посылать всех лесом, кто делает нам замечание, нам не разрешают вести себя по-скотски на выездах - давайте не будем ходить на стадионы, давайте нагнем власти . городские и клубные, давайте установим свои порядки и шоб никто нам не перечил, даже если мы дружно срали на все законы и нормы поведения..." Ну что, бомбардиры, присоединимся? Я - ни за что и никогда...Я болею за клуб, а не за фанатскую публику... А призывальщикам так скажу - валите, для вас футбол лишь повод проявить себя во всей красе...Вам плевать на игроков, на тренеров, на стафф - на всех. кто делает футбол, плевать на игру в целом. Зенит собирает на домашке по 50 тысяч любителей игры. Это абсолютно нормальные люди, которые любят игру, команду и готовы потратить часть своего дохода на питерский футбол. Их не крутят менты, их не сажают на сутки - потому что они любят футбол, а не себя в футболе. Они с уважением относятся к тем. кто делает это все зрелище - футбол, и с уважением относятся к себе и окружающим. Фратрия, вы призываете вот этих/, настоящих болельщиков, встать и уйти? Рука-лицо! Вы там в москвах совсем охренели от своего былого величия.... Подобные призывы деструктивны и разрушают футбол... Уходите...вообще...навсегда....
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SPbZenit12
1575621322
И оставить свой любимый клуб без поддержки?? ГЕНИАЛЬНО! Нет, спасибо. Со своих матчей уходите.
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johnny983
1575621397
Что за бред, парни? Чего вы хотите этим добиться? Ведите себя достойно вне стадиона (да и на стадике тоже), и никто не будет вас трогать. Почему, например, такого не происходит с фанами тех же Ростова, Краснодара, Урала или КС? Да потому что ведут себя нормально и не переходят черту
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zra78
1575624027
У меня сосед спартаковец на этаж выше живёт и я спросил,что он по этому поводу думает ответ чёткий и ёмкий: Расстрелять на х.й эту ***..ую фратрию! Это его цитата в слово в слово! :)
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paracetamol
1575625054
Фратория - представитель хулиганов-отморозков.
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Кузьмич на трибуне
1575626158
Обращение "Фратрии" бумерангом вернулось к Фратрии. Мало того что их никто не поддержал, так их даже Спартачи лошат и костыляют по всем статьям. Помойка - эта фратрия. "Гнать вас со всех стадионов " - вот истинное мнение большинства болельщиков.
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Завулон new new
1575630242
Если «Фратрия» уйдет с трибун,воздух только чище будет.
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