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    «Фратрия» призвала всех болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ

    Главное фанатское объединение «Спартака» выступило с заявлением, в котором призывает активных болельщиков других клубов РПЛ уйти с трибун после 30-й минуты.

    «1 декабря 2019 года мы, болельщики «Спартака», столкнулись с необоснованной агрессией со стороны городских властей и органов правопорядка Санкт-Петербурга, куда прибыли поддержать свою команду.

    Сотни спартаковских болельщиков без объяснения причин, без разъяснений своих законных прав были задержаны и отправлены по камерам, трое из них до сих пор не вернулись домой, а одного из лидеров нашего движения лишили права посещать матчи в течение ближайших 1,5 лет!

    Мы, болельщики «Спартака», обеспокоены ситуацией, которая складывается вокруг всего фанатского сообщества России. Мы не можем закрывать глаза на события, которые ранее произошли с нами в Ростове, где мы столкнулись с агрессией со стороны сотрудников местного ОМОНа. Кроме того, не можем оставить без внимания и тот факт, что в подобные ситуации, которые выходят за рамки законов, регулярно попадают болельщики и других команд.

    Болельщики «Локомотива» подверглись массовым задержаниям в Самаре, болельщики «Зенита» столкнулись с необоснованной жестокостью со стороны правоохранителей Казани и Екатеринбурга, фанаты ЦСКА — с нарушением своих конституционных прав в Туле.

    Цепочка подобных событий не выглядит случайной и говорит о том, что в отделении полиции по итогам любого матча может оказаться каждый из нас невзирая на возраст и клубные цвета.

    Мы призываем всех болельщиков выразить свое несогласие с происходящим, высказать свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка.

    В связи с этим призываем покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ.

    Кроме того, на ближайшей домашней игре мы полностью откажемся от флагов, баннеров и других атрибутов визуальной поддержки!

    Также наша вышка в знак солидарности с отстраненными от футбола заряжающими «Спартака» и ЦСКА и оштрафованным заряжающим «Зенита» останется без заводящих.

    Лишь вместе мы сможем сдвинуть ситуацию с мeртвой точки.

    Поддерживать свою команду – не преступление!

    Некоторые болельщики могут подумать, что неправильно оставлять свой клуб без поддержки, но если мы будем бездействовать, то рискуем оставить свою команду без поддержки навсегда», – говорится в заявлении фан-клуба «Спартака».

    • Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток, 19 фанатов московского клуба были оштрафованы за нецензурную брань на улице Санкт-Петербурга.

    Фанатов «Спартака» арестовали в Санкт-Петербурге за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий»

    Источник: «Фратрия»

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    Сегодня, 09:28
    Комментарии27
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      Рейтинг: +1915

      Иван_Невский 4 минуты назад

      о как фюрреры нашлись, можете до конца сезона не ходить.

      мания величия своих идей.

      1
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      Рейтинг: +12896

      bset 16 минут назад

      А эти 30 минут нужно провести в полнейшей тишине. Пусть матч смотрится ужасно из-за тишины. Особенно за границей оценят, где пока что покупают права на РПЛ.

      3
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      Рейтинг: +22731

      zra78 16 минут назад

      Я конечно не болельщик Спартака, но эта фратрия обнаглела уже через чур... пример если бы фан движение Локо такое сказали, я бы их послал в секс тур...на долго

      4
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      Рейтинг: +10637

      vka1970 21 минуту назад

      Заявление фан-группы Динамо "Династия"
      "Нам очень хочется назвать недоразумением то, что происходит вокруг нашей культуры последние несколько лет, но только выглядит это показательной акцией устрашения. Происшествия минувших выходных в городе Санкт-Петербург, где причины задержания фанатов зачастую противоречили здравому смыслу, показывают всем нам, что от подобных «сюрпризов» не защищён никто. Будь ты фанат, приехавший активно поддерживать команду на фанатской трибуне, будь ты болельщик с центральных секторов, приехавший на футбол с детьми, никто не гарантирует тебе, что после проверки документов, следующую ночь ты не проведёшь в спецприёмнике дожидаясь суда.

      Беда, которая не стучится в наши двери, а уже стоит на пороге каждого дома, не имеет клубных цветов и футбольных пристрастий. ⠀
      Мы можем только догадываться, по чьей установке происходит подобный произвол, но мы точно знаем, что фанат не является преступником".

      4
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      Рейтинг: +8960

      silver29 28 минут назад

      Данная акция возмездия против произвола будет действенной как предупредительной мерой, с болельщиками надо считаться. Болельщиками называю людей приходящих на футбол пусть и выражающих эмоции но в рамках УК. Футбол без эмоций это балет и не надо придумывать статьи по задержанию в виде каких-то "превентивных мер"

      5
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      Рейтинг: +1197

      mamba9090909 > silver29 1 минуту назад

      Не надо так громко, АКЦИЯ.)) Из десятков тысяч болельщиков, не придёт какая то сотня ублюдков, так это только на пользу остальным, тем, кто именно приходит на футбол. Ты правильно сказал - в рамках УК. А в каком УК прописан мат с трибун, бросание различных предметов, оскорбления....? У вас какой то особенный УК?

      1
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      Рейтинг: +3668

      Yev 35 минут назад

      В знак протеста против работы официантов, приду в ресторан закажу обед, заплачу за него, а потом встуну и демнстративно уйду.
      Детский сад какой-то.
      Интересно, а руководство Фартии работать не пробывало, а не постоянно воду мутить?
      Любите футбол в себе, а не себя в футболе!

      0
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      ...
      Рейтинг: +8960

      silver29 > Yev 22 минуты назад

      Когда тебе вместо заказанного принесут помои и на твой справедливый протест что у них кривые руки, скрутят ласты и поместят в "обезьянник", а потом мило улыбнутся пригласят зайти вновь, выбирать тебе терпила ты или человек.

      6
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      Рейтинг: +10637

      vka1970 > Yev 17 минут назад

      А ты представь, что в следующем туре народ вообще не пойдёт на футбол.Клубы у нас итак убыточные, а такой удар с подвигнет их принимать какие то меры, иначе совсем труба.В карауле всегда учили, что при задержании, первый выстрел в воздух, а затем на поражение по нарушителю.Так и здесь.Сначала предупреждение, а затем действие.

      3
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      Рейтинг: +8960

      silver29 > vka1970 11 минут назад

      Так он не понимает, что на выездные матчи народ может только при финансовой поддержке фан-клуба выезжать. Да и местная посещаемость падает, с одной рекламы сыт не будешь.

      4
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      ...
      Рейтинг: +10637

      vka1970 > silver29 8 минут назад

      У меня вообще ощущение, что тут огромное количество так называемых тролей.Ну не один нормальный человек не будет требовать себе розг, а эти с пеной у рта доказывают, что белое это чёрное и наоборот.

      1
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      ...
      Рейтинг: +5544

      ilichkadr > Yev 1 минуту назад

      О каком руководстве ООО "Фратрия" можно говорить, если это интернет-магазин с уставным капиталом в 10 тыщ. р!? Чем больше мутишь, сотрясаешь воздух, тем выше продажи! Контингент, на который рассчитаны подобные заявления, известен всем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3037

      BAIv 35 минут назад

      Свиньи навязывают всем свою ущербность, у всех есть мозг, а у свиньи пятак и рабы они , кабан хрюкнул и все за ним стадо

      -2
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      ...
      Рейтинг: +19781

      VVM1964 > BAIv 2 минуты назад

      Если уж ты и пытаешься привязать историю ( кем был Спартак ) , то сначала изучи её , а таких как ты - доили и доить будут , стригли и стричь будут , а дальше делай вывод - из какого ТЫ стада - БЫДЛО И РАБ .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +268

      vmonomah17 36 минут назад

      Заплатить за билет и уйти после 30 минуты?
      Я понимаю, что на фанатский сектор попадают или бесплатно, или за копейки. А как быть зрителям с абонементами и которые купили билеты на западную и восточную трибуны и отдали от 3000 руб. за билет?

      1
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      Рейтинг: +264

      vsolon > vmonomah17 26 минут назад

      Иуда то же посчитал что 40 серебром это круто

      0
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      Рейтинг: +22731

      zra78 > vsolon 14 минут назад

      Не сравнивай не сравнимое

      4
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      Рейтинг: +821

      lotsman 37 минут назад

      Дебилы. Можете стрелять сами себе в ногу.)))))
      ".....сотни спартаковских болельщиков были задержаны.........." - а что так скромно? написали бы уж, тысячи. Солидней выглядело бы.))
      "Поддерживать свою команду - не преступление..." - Поддерживать естественно не преступление. Это наоборот даже, очень нужно. А вот беспредельничать, это преступление. И не надо смешивать котлеты с мухами.

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      Рейтинг: +73

      бурминка > lotsman 28 минут назад

      Тебе уже писали, чем эта ситуацию может закончиться, но газпромовцы судя по всему к людям уже не имеют ни какого отношения.Жрите теперь свои котлеты сами, а мы как нибудь на мухах потренируемся.И это реально только начало.

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      Рейтинг: +821

      lotsman > бурминка 13 минут назад

      Никто мне ничего не писал.) А чем она может закончиться, интересно?)) И причём здесь газпромовцы?!! Котлеты свои, мы без вашего совета будем есть. А вы решили на мух перейти? Ну так это ваши проблемы. Как ты говоришь? Это только начало?)) Интересно, а что дальше? Что, кроме мух, вы ещё употреблять начнёте?

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      Рейтинг: +10637

      vka1970 > lotsman 3 минуты назад

      Я тебе об этом писал, но судя по всему у тебя память как у рыбки.
      И газпромовцы это те, кто поддерживают нынешний беспредел в стране.Я тоже стараюсь не писать о питерцах, так как в Питере нормальных людей хватает, а газпромвцы вне клубных пристрастий могут быть в любом городе страны.

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      Рейтинг: +3816

      Добрый Бобер 49 минут назад

      Ну так-то, если на 30-й минуте ВСЕ болельщики встанут и уйдут, это будет грандиозный флеш-моб. Толку только не будет, властям и ментам давно плевать на народ.

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      Рейтинг: +4395

      paracetamol > Добрый Бобер 40 минут назад

      Добрый бобер должен защищать народ, больше ведь некому.

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      Рейтинг: +3816

      Добрый Бобер > paracetamol 25 минут назад

      Я ж всего лишь "добрый", а не "супер", так что, увы и ах, народ останется беззащитен потому, что действительно некому.

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