«Верю, что скоро цели клуба будут достигнуты»: Рауш попрощался с «Динамо»

Защитник Константин Рауш опубликовал в инстаграме прощальный пост в связи с уходом из «Динамо».

«Клуб «Динамо» и его болельщики! Я хочу поблагодарить Вас за три совместных года. Это были разные эмоции и интересный опыт для меня. Верю,что Вы на верном пути и скоро цели клуба будут достигнуты. Я желаю всего наилучшего каждому из Вас. Будьте здоровы! Я сохраню это время в моем сердце навсегда», – написал 30-летний футболист.

Рауш выступал за «Динамо» с января 2018 года.

В его активе 48 матчей, два забитых гола и восемь ассистов.

Игрок покинул клуб в связи с истечением срока контракта.