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    «Верю, что скоро цели клуба будут достигнуты»: Рауш попрощался с «Динамо»

    Защитник Константин Рауш опубликовал в инстаграме прощальный пост в связи с уходом из «Динамо».

    «Клуб «Динамо» и его болельщики! Я хочу поблагодарить Вас за три совместных года. Это были разные эмоции и интересный опыт для меня. Верю,что Вы на верном пути и скоро цели клуба будут достигнуты. Я желаю всего наилучшего каждому из Вас. Будьте здоровы! Я сохраню это время в моем сердце навсегда», – написал 30-летний футболист.

    • Рауш выступал за «Динамо» с января 2018 года.
    • В его активе 48 матчей, два забитых гола и восемь ассистов.
    • Игрок покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

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    Источник: Инстаграм Константина Рауша

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