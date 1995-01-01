Уткин: «Динамо» купило Рауша при участии агента Черчесова»

Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин рассказал подробности перехода Константина Рауша из «Кельна» в «Динамо» в январе 2018.

«И еще об Алане Агузарове. Как известно участникам рынка, он является [одним из] бенефициаров агентства «Голден Той».

Агентство «Голден Той» получило агентскую комиссию за посредничество московского «Динамо» при переходе Константина Рауша более 1,2 млн евро при общей стоимости перехода около двух миллионов. Немецкий клуб Рауша сообщил, что ни с какими посредниками дела не имел.

Это стоило работы гендиректору «Динамо» Муравьеву, было заведено уголовное дело. Константин Рауш до перехода в «Динамо» был гражданином Германии и ввиду лимита [на] легионеров вряд ли заинтересовал бы российские клубы.

Но у Рауша русские корни. Долгую и упорную работу по предоставлению Раушу в интересах сборной гражданства России, работу по убеждению самого игрока провел тренер сборной России Станислав Черчесов. Чьими юридическими делами занимается Алан Агузаров.

Перешедши в «Динамо» и обеспечив доход «Голден Той», Константин Рауш в состав сборной на чемпионат мира уже не попал. Травма», – написал Уткин в своем телегам-канале.