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    Уткин: «Динамо» купило Рауша при участии агента Черчесова»

    Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин рассказал подробности перехода Константина Рауша из «Кельна» в «Динамо» в январе 2018.

    «И еще об Алане Агузарове. Как известно участникам рынка, он является [одним из] бенефициаров агентства «Голден Той».

    Агентство «Голден Той» получило агентскую комиссию за посредничество московского «Динамо» при переходе Константина Рауша более 1,2 млн евро при общей стоимости перехода около двух миллионов. Немецкий клуб Рауша сообщил, что ни с какими посредниками дела не имел.

    Это стоило работы гендиректору «Динамо» Муравьеву, было заведено уголовное дело. Константин Рауш до перехода в «Динамо» был гражданином Германии и ввиду лимита [на] легионеров вряд ли заинтересовал бы российские клубы.

    Но у Рауша русские корни. Долгую и упорную работу по предоставлению Раушу в интересах сборной гражданства России, работу по убеждению самого игрока провел тренер сборной России Станислав Черчесов. Чьими юридическими делами занимается Алан Агузаров.

    Перешедши в «Динамо» и обеспечив доход «Голден Той», Константин Рауш в состав сборной на чемпионат мира уже не попал. Травма», – написал Уткин в своем телегам-канале.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 21:12
    Комментарии10
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      Рейтинг: +967

      exreporter 8 секунд назад

      Да. История с Раушем меня давно интересовала. Все это странно было очень. Волне ложится в логику. Очень рад за Черчесова. Он не любит даже слабую критику. А тут помощнее. Тут раздели полностью. Будет звонить наверх искать управу на Уткина

      0
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      Рейтинг: +265

      Dmirubo 1 час назад

      Мне кажется, что Уткина кто-то кормит информацией и финансирует, и в случае чего даст ему юридическую защиту. Поэтому Уткин не боится обо всем этом рассказывать. Предполагаю, что это делает "Краснодар" в отместку за подкуп Игнатьева.

      0
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      Рейтинг: +48

      Shotlandets86 > Dmirubo 39 минут назад

      Да не. Это просто независимое журналистское расследование. Уткин с назначения Черчесова тренером сборной под него копает.

      И правильно делает, Черчесов не такой хороший, каким нам его подают после ЧМ.

      0
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      Рейтинг: +4517

      KLIM777 1 час назад

      И че?

      0
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      Рейтинг: +36

      Шелкопёр 2 часа назад

      Литять утки - прости@утки

      2
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      Рейтинг: +2205

      Yev 2 часа назад

      Просто, Вася забыл написать что деньги при этой сделке считала Конделаки. Чё уж, говном поливать, так уж всех!

      0
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      Рейтинг: +62678

      Рубик Докоян 2 часа назад

      Копаясь в дерьме, где зарыты миллионы евро, можно себе и могилу выкопать...

      2
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      Рейтинг: +1926

      raritet 2 часа назад

      Если вся наша жизнь , начиная с медицины и заканчивая образованием - сплошная торговля, то уж в футболе много чего интересного можно найти. Но . Стоит ли копаться в этом дерьме?

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      Рейтинг: -24815

      ZSB 2 часа назад

      Летят "утки"!!!!

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      Рейтинг: +48

      Shotlandets86 2 часа назад

      Да понятно давно, что Черчес мутит на трансферах. А Агузаров этот как всплыл, так и проблемы с молодняком перспективным пошли в клубах.

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