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    Уткин заявил, что Черчесов может быть причастен к конфликту Игнатьева с «Краснодаром»

    Комментатор Василий Уткин рассказал о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может быть причастен к конфликту нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева с клубом.

    Ранее 20-летний футболист отказался продлевать контракт с краснодарцами, после чего был переведен во вторую команду. Уткин считает, что Черчесов мог влиять на 20-летнего футболиста через агента Алана Агузарова.

    «Уход Ивана Игнатьева из агентства ProSport Management был бесконфликтным. И только после этого Игнатьев начал бунтовать против «Краснодара». Его не устраивают условия, которые предлагает «Краснодар»: парень хочет денег и машину. Это тоже нормально. Нет парня в его возрасте, который бы не хотел денег и машину. Но совершенно очевидно, что даже Иван Игнатьев, у которого возникают проблемы с режимом, как только отвернутся старшие, не стал бы конфликтовать с клубом, разорвав отношения с агентом и не примкнув к другому берегу. Кто-то за этим стоит.

    Все чаще и чаще говорят, что за этой историей стоит некий Алан Агузаров. Самый обычный и очень добропорядочный человек. Иван Игнатьев категорически это отрицает. Но, повторюсь, единоличный бунт молодого футболиста без поддержки серьезного агента против такого мощного клуба, как «Краснодар», где он фактически вырос, в это поверить совершенно невозможно. Этого просто не может быть. А имя Алана Агузарова в деле Ивана Игнатьева, поверьте, вы еще услышите. Собственно, что здесь скрывать, он добропорядочный человек, он адвокат.

    Мы же услышали его имя в истории с Ташаевым? Был молодой футболист «Динамо», того времени, когда играли Вальбуэна, Кураньи. Тогда его родители, вернее, отец, выбирали агента и вели переговоры с известным агентством, которое вывело наверх многих игроков. И в самый последний момент отец Ташаева будто бы сказал: «Понимаете, мы знаем о вашей репутации и очень бы хотели иметь с вами дело, но нам посоветовали Алана Агузарова. И мы склоняемся к этому варианту, потому что нам очень хорошо посоветовали».

    Спустя дней десять после этого Александр Ташаев в команде, где были Вальбуэна, Кураньи и другие, стал регулярно выходить на замену. Но, а потом в итоге сама история перехода Ташаева из «Динамо» в «Спартак» была интересной. Она сопровождалась постоянными вызовами Ташаева в сборную, потом переход состоялся, а в сборной на чемпионате мира Ташаев так и не оказался. Не поехал. Отчего ж ехать, когда уже продано?

    Рассказывают (а происходит это в закрытой комнате один на один), что Антону Швецу тоже очень настоятельно посоветовали: «А вот знаешь, будет неплохо, если ты заинтересуешься Аланом Агузаровым и доверишь ему ведение своих дел».

    Кто же такой этот Алан Агузаров, кроме того, что добропорядочный человек и юрист? И почему от известных и весьма проверенных агентов футболисты переходят к нему, хотя у него нет специфических футбольных связей? Он вообще не очень футбольный человек. Он просто очень давно ведет дела нынешнего главного тренера сборной России Станислава Саламовича Черчесова.

    Не знаю, с какого времени, но контракт с «Динамо» Черчесов подписывал – сложный, большой, внушительный – уже при содействии Алана Агузарова. В российской деловой лексике прижилось понятие «номинант». То есть человек, который занимается теми или иными делами для публики и даже играет какую-то роль, но появляется в них лишь для того, чтобы скрыть другую фигуру, которая на самом деле стоит за ним.

    И если мы просто проанализируем ситуацию, то все то, чего нет у Алана Агузарова, а именно – футбольный бэкграунд, связи и, самое главное, возможности разговаривать с футболистами в закрытой комнате один на один и предложением разнообразных бонусов, – все это есть у клиента Алана Агузарова Станислава Черчесова. И больше никаких таких контактов у Алана Агузарова нет.

    И в данном случае я говорю не о том, что утверждают злые языки. Я говорю о том, что есть на самом деле. Так вот, сборная России – это команда, через которую проходит довольное большое количество футболистов. В том числе молодых и перспективных, такова работа главного тренера.

    Как вы думаете, в течение самого ближайшего времени, до наступления летнего трансферного окна не получится ли так, что еще один-два молодых футболиста-кандидата в сборную России окажутся клиентами Алана Агузарова? Я так в этом почти уверен.

    Утверждаю ли я, что Станислав Черчесов под номинантом Аланом Агузаровым открыл собственное футбольное агентство? Ну конечно же, я этого не утверждаю. Но не думать об этом просто невозможно», – сказал Уткин в эфире программы «Футбольный клуб».

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии23
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      Рейтинг: +1026

      владимир миронов 2 часа назад

      Очередной детектив? Похоже, но правды никто и никогда не узнает. Это Россия. У нас после очевидных и доказуемых дел никогда нет виновных.

      3
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      Рейтинг: +60241

      zigbert 2 часа назад

      Реакция на такое заявление должна появится незамедлительно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +798

      zritelx > zigbert 2 часа назад

      Будет очень удивительно если тренер сборной, зная его амбициозный характер и то, что он сейчас пока еще на коне, пуская подольше на коне побудет за сборную порадуемся, так вот -если Черчесов не ответит , ну тогда не знаю...

      1
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      Рейтинг: +62415

      Рубик Докоян 2 часа назад

      Я думаю, что это не оценочное суждение, а в ряде случаев предположение и утверждение. И без внимания не останется со стороны фигурантов, тем более, что один из них юрист и адвокат, а не агент 007. Васе могут популярно объяснить значение слово "номинант" и не из деловой лексики, как и всё остальное, что за этим может последовать. То, что Игнатьевым манипулируют со стороны можно предположить и как бы ему не остаться у разбитого корыта...

      2
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      Рейтинг: +798

      zritelx 3 часа назад

      Давно уже ходят слухи о том, что тренеры различных юношеских сборных России согласовывают, так сказать , в кавычках конечно слово согласовывают, c агентами молодых футболистов их вызовы в сборные. Цена сборника конечно выше, кокой интерес у тренеров- не знаю, но догадываюсь.

      2
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      Рейтинг: +1373

      Krasnodar 123 3 часа назад

      Любовь к деньгам может довести до ЦУГУНДЕРА- не верите спросите у Мамая и Кокоры!

      5
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      Рейтинг: +12311

      portero > Krasnodar 123 3 часа назад

      Тренера тоже могли бы куда то привезти , но адвокат вобиду не даст

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1019

      InterMilLano1908 3 часа назад

      Как бы уткина за это не вальнули

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      WhiteEgon 4 часа назад

      Когда в Италии был скандал, закончившись переводом Юве в серию В, опубликовывали телефонные разговоры агентов с клубами. Не помню про кого, но там один агент сказал фразу: "Если он (какой-то футболист) не перейдет в клуб, то вызова в сборную он больше не получит".
      Если в Италии такое творится, то у нас и подавно. Зато становится понятным, почему в сборную вызываются посредственные футболисты. Отнюдь не по спортивным причинам.

      6
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      ...
      Рейтинг: +12311

      portero > WhiteEgon 3 часа назад

      Чинуши непобедимым во всем мире, они просто выполняют просьбы тех людей кто их поставил

      4
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      ...
      Рейтинг: +3026

      ЮНик > WhiteEgon 3 часа назад

      У нас не Италия! Если парень талантливый и способный, как Боря Ротенберг, он пробьется даже в основу чемпионского состава "Локомотива". Или как Паша Ротенберг - станет игроком юниорской сборной по хоккею.Ведь главное в России не деньги, а талант!

      2
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      Рейтинг: +3041

      Спартач80 4 часа назад

      Серьёзная предъява...

      4
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      Рейтинг: +12311

      portero > Спартач80 3 часа назад

      Думаешь её будут рассматривать официально, скорее всего замнут

      4
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      Рейтинг: +9071

      Garrincha58 4 часа назад

      за какие то махинации бывшего тренера сборной Англии сразу уволили,но у нас если всё так никто не уволит всё спустят на тормозах и без огласки

      3
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      Рейтинг: +12311

      portero > Garrincha58 3 часа назад

      конечно, все продолжат свой бизнес

      4
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      Рейтинг: +2537

      александр п 4 часа назад

      Если агенты и тренеры торгуют местами в основе,сколько не вбухивай в наш футбол результат один.

      3
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      portero > александр п 3 часа назад

      Так и детских школах, тоже самое, потому и пиарят тех кто проплатил и за кого попросили

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