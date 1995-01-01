Уткин заявил, что Черчесов может быть причастен к конфликту Игнатьева с «Краснодаром»

Комментатор Василий Уткин рассказал о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может быть причастен к конфликту нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева с клубом.

Ранее 20-летний футболист отказался продлевать контракт с краснодарцами, после чего был переведен во вторую команду. Уткин считает, что Черчесов мог влиять на 20-летнего футболиста через агента Алана Агузарова.

«Уход Ивана Игнатьева из агентства ProSport Management был бесконфликтным. И только после этого Игнатьев начал бунтовать против «Краснодара». Его не устраивают условия, которые предлагает «Краснодар»: парень хочет денег и машину. Это тоже нормально. Нет парня в его возрасте, который бы не хотел денег и машину. Но совершенно очевидно, что даже Иван Игнатьев, у которого возникают проблемы с режимом, как только отвернутся старшие, не стал бы конфликтовать с клубом, разорвав отношения с агентом и не примкнув к другому берегу. Кто-то за этим стоит.

Все чаще и чаще говорят, что за этой историей стоит некий Алан Агузаров. Самый обычный и очень добропорядочный человек. Иван Игнатьев категорически это отрицает. Но, повторюсь, единоличный бунт молодого футболиста без поддержки серьезного агента против такого мощного клуба, как «Краснодар», где он фактически вырос, в это поверить совершенно невозможно. Этого просто не может быть. А имя Алана Агузарова в деле Ивана Игнатьева, поверьте, вы еще услышите. Собственно, что здесь скрывать, он добропорядочный человек, он адвокат.

Мы же услышали его имя в истории с Ташаевым? Был молодой футболист «Динамо», того времени, когда играли Вальбуэна, Кураньи. Тогда его родители, вернее, отец, выбирали агента и вели переговоры с известным агентством, которое вывело наверх многих игроков. И в самый последний момент отец Ташаева будто бы сказал: «Понимаете, мы знаем о вашей репутации и очень бы хотели иметь с вами дело, но нам посоветовали Алана Агузарова. И мы склоняемся к этому варианту, потому что нам очень хорошо посоветовали».

Спустя дней десять после этого Александр Ташаев в команде, где были Вальбуэна, Кураньи и другие, стал регулярно выходить на замену. Но, а потом в итоге сама история перехода Ташаева из «Динамо» в «Спартак» была интересной. Она сопровождалась постоянными вызовами Ташаева в сборную, потом переход состоялся, а в сборной на чемпионате мира Ташаев так и не оказался. Не поехал. Отчего ж ехать, когда уже продано?

Рассказывают (а происходит это в закрытой комнате один на один), что Антону Швецу тоже очень настоятельно посоветовали: «А вот знаешь, будет неплохо, если ты заинтересуешься Аланом Агузаровым и доверишь ему ведение своих дел».

Кто же такой этот Алан Агузаров, кроме того, что добропорядочный человек и юрист? И почему от известных и весьма проверенных агентов футболисты переходят к нему, хотя у него нет специфических футбольных связей? Он вообще не очень футбольный человек. Он просто очень давно ведет дела нынешнего главного тренера сборной России Станислава Саламовича Черчесова.

Не знаю, с какого времени, но контракт с «Динамо» Черчесов подписывал – сложный, большой, внушительный – уже при содействии Алана Агузарова. В российской деловой лексике прижилось понятие «номинант». То есть человек, который занимается теми или иными делами для публики и даже играет какую-то роль, но появляется в них лишь для того, чтобы скрыть другую фигуру, которая на самом деле стоит за ним.

И если мы просто проанализируем ситуацию, то все то, чего нет у Алана Агузарова, а именно – футбольный бэкграунд, связи и, самое главное, возможности разговаривать с футболистами в закрытой комнате один на один и предложением разнообразных бонусов, – все это есть у клиента Алана Агузарова Станислава Черчесова. И больше никаких таких контактов у Алана Агузарова нет.

И в данном случае я говорю не о том, что утверждают злые языки. Я говорю о том, что есть на самом деле. Так вот, сборная России – это команда, через которую проходит довольное большое количество футболистов. В том числе молодых и перспективных, такова работа главного тренера.

Как вы думаете, в течение самого ближайшего времени, до наступления летнего трансферного окна не получится ли так, что еще один-два молодых футболиста-кандидата в сборную России окажутся клиентами Алана Агузарова? Я так в этом почти уверен.

Утверждаю ли я, что Станислав Черчесов под номинантом Аланом Агузаровым открыл собственное футбольное агентство? Ну конечно же, я этого не утверждаю. Но не думать об этом просто невозможно», – сказал Уткин в эфире программы «Футбольный клуб».