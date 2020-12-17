Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    «Хочу попробовать что-то новое». Рауш подтвердил уход из «Динамо»

    Защитник «Динамо» Константин Рауш зимой покинет клуб. Совместно с клубом он решил не продлевать контракт.

    «Я должен объявить, что я свой контракт с «Динамо» продлевать не буду. К этому решению я пришeл вместе с клубом. Три года — это достаточно долгий срок, и для меня это был замечательный опыт. Сейчас я нахожусь в состоянии, когда мне бы хотелось попробовать что-то новое», – сказал Рауш.

    • Рауш выступает за «Динамо» с января 2018 года.
    • В его активе 48 матчей, 2 забитых гола и 8 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2020 20:47
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1931

      alll-333 3 часа назад

      Ну так, значит так

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1420

      Play 9 часов назад

      Попробуй завершить карьеру, я думаю больше тебе особо ничего и не светит.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -596

      СуперПАВ9 > Play 9 часов назад

      Может тебе завершить чурка безмозглая

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5112

      житель СПб 10 часов назад

      В шашки что ли играть попробует?

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81466
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru