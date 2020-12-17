«Хочу попробовать что-то новое». Рауш подтвердил уход из «Динамо»

Защитник «Динамо» Константин Рауш зимой покинет клуб. Совместно с клубом он решил не продлевать контракт.

«Я должен объявить, что я свой контракт с «Динамо» продлевать не буду. К этому решению я пришeл вместе с клубом. Три года — это достаточно долгий срок, и для меня это был замечательный опыт. Сейчас я нахожусь в состоянии, когда мне бы хотелось попробовать что-то новое», – сказал Рауш.