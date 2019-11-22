Рауш: «Игру за «Ганновер» совмещал с работой в фан-шопе. У меня покупали майку с моей фамилией»

Защитник «Динамо» Константин Рауш рассказал о своей работе в клубном магазине «Ганновера».

— Игру за «Ганновер» вы поначалу совмещали с работой в фан-шопе. Как ощущения?

— Я работал там, когда учился на продавца. Родители всегда говорили: «Если не получится с футболом, ты должен уметь что-то еще». Первое время в фан-шопе было очень интересно. Я уже играл за «Ганновер» в Бундеслиге, поэтому фанатам было прикольно: вчера он выходил на поле, а сегодня стоит на кассе.

Случалось даже, что у меня покупали майку с моей фамилией. Мне было семнадцать, и я кайфовал, правда, больше оттого, что играл в Бундеслиге в таком возрасте. Сейчас это сплошь и рядом, а тогда было необычно: в 17 лет в Германии играли только Тони Кроос и я, – сказал Рауш.